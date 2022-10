Andalucía tendrá un Presupuesto un 12,9% superior en 2023 con el que prevé crear 68.000 empleos

Andalucía contará en 2023 con un presupuesto de 45.603,8 millones de euros, un 12,9% superior al de 2022, que era prorrogado. De estas cuentas, destacan los 5.469 destinados a inversiones con los que el gobierno andaluz espera crear 68.000 empleos.

También crece la partida destinada a Sanidad, donde se alcanzarán los 13.800 millones de euros, un 11,7% más, y la de Educación y Formación Profesional donde ha subido un 15,3%.

En estas cuentas, en las que 5.489,4 millones proceden de los fondos europeos, se contemplan unos ingresos tributarios de 20.864 millones, es decir, un 25% más que en los presupuestos prorrogados de 2022.

Este incremento en la recaudación, a pesar de la bajada de impuestos recientemente aprobada, se debe al aumento en 1.800 millones de euros por IRPF, a otros 1.800 por IVA y a los 500 millones procedentes de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Por otra parte, tanto el presidente la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como los altos cargos del gobierno tendrán una subida salarial del 3,5% en 2023 tras "dos años" con los sueldos congelados.

El sueldo de Moreno: 71.667

"No se va a aplicar el 1,5% con carácter retroactivo aprobado para lo funcionarios en 2022", ha precisado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Juanma Moreno cobrará 71.667,36 euros en 2023 repartidos en doce mensualidades, mientras que los consejeros andaluces ingresarán 66.858,99 euros y los viceconsejeros, 62.740,44 euros.

En el caso de los primeros espadas, recibirán unas pagas extraordinarias de 1.838,29 euros en junio y diciembre, y los viceconsejeros ingresarán en este concepto un total de 2.080 euros, según se recoge en el texto del proyecto de ley del Presupuesto, consultado por Europa Press.

Reacciones políticas

Tras la presentación de estas cuentas, las reacciones políticas no se han hecho esperar. La parlamentaria socialista Isabel Ambrosio ha criticado que la inflación suponga "el 80% del incremento del presupuesto en recursos propios".

A su juicio, los andaluces sufren la subida de los precios cuando "las cuentas no contemplan" un paquete de ayudas importantes que vaya dirigido a las familias, las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, a los autónomos.

Por tanto, cree que es un Presupuesto "ajeno a la realidad", que abre las diferencias entre Andalucía y el resto del Estado y que "el milagro económico" de Juanma Moreno "se llama Gobierno de España".

Vox ya ha anunciado que votará en contra en el Parlamento, aunque siendo consciente de que su voto no es decisivo, si no se cumple con la atención a las prioridades de los andaluces y no se convierte "en ese escudo social" que ellos demandan, ha señalado su portavoz, Manuel Gavira.

Las dos formaciones a la izquierda del PSOE también han criticado estas cuentas. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado su "modesto incremento". Sobre todo por la dependencia que tiene la comunidad de las transferencias del Estado. Sin ellas "habría que bajar la persiana", ha subrayado. Por tanto, cree que suponen "una nueva muestra del rodillo de la mayoría absoluta".

Por último, la presidenta del grupo parlamentario mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, coincide con Nieto. Lamenta "el problema grande" que entraña para la comunidad el hecho de que "todo se deja a los ingresos que de forma excepcional vendrán de la Unión Europa".

