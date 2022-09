Juan Bravo: "Con Zapatero ya se produjo un incremento muy alto en pensiones y al año siguiente las congeló"

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) es vicesecretario de Economía del Partido Popular desde abril de 2022. Acaba de trasladarse a Madrid, como uno de los hombres fuertes del PP de Alberto Núñez Feijóo y llega avalado por su trayectoria como consejero de Hacienda y Financiación Europea del anterior gobierno andaluz.

De hecho, considera que Andalucía es un ejemplo de cómo es posible bajar impuestos y gastar más en Sanidad o Educación "reorientando las prioridades".

El debate en el Senado ha mostrado que la gravedad de la crisis energética no ha rebajado la tensión política.

Lo que salieron del presidente Feijóo fueron propuestas. Ofreció un acuerdo, una reunión, una fórmula de trabajo... porque las decisiones que se tomen en el ámbito energético a medio y largo plazo van a superar tanto al presidente actual como a Feijóo, si tiene la oportunidad de gobernar. Estamos sentando las bases para los españoles. Eso es lo fundamental más allá de que el presidente del Gobierno fuera más agresivo y buscara el tema personal en lugar de hablar de lo que interesa a los españoles.

Entrevista a Juan Bravo Silvia P. Cabeza

Pero hay puntos de encuentro, como la bajada del IVA del gas o la medida para ayudar a la industria de la cogeneración...

No lo quieren reconocer. Pero lo que presenta Feijóo son cosas muy sensatas y eso está haciendo que sean aceptadas. Habíamos planteado esas dos medidas que eran reclamadas por las empresas. Además, el Gobierno ya ha dicho que en ningún caso las medidas de ahorro serán obligatorias. Algo que, si recuerdan, fue la posición que marcó Feijóo y por la que atacaron a la presidenta Ayuso.

"Vamos a remitir a Moncloa el quinto documento para intentar llegar a un acuerdo"

Lo que en el PP intentamos plantear es lo que se viene haciendo tarde, con retraso y no de forma completa. Llegados a esto, hay un nuevo documento hecho por el PP con la sociedad civil con más soluciones. Feijóo se comprometió a remitirlo a Moncloa y será el quinto documento que mandemos para intentar llegar a un acuerdo.

¿Qué nos puede avanzar de esas propuestas?

No hay una fórmula mágica. Lleva mucho análisis de áreas en las que hay que trabajar. Por ejemplo, hablamos de que AIReF analice el ámbito energético. No voy a entrar a discutir si con la 'excepción ibérica' se han ahorrado 2.000 millones, pero en ese dato no está incorporado cuánto estamos pagando a Francia, Portugal, Andorra o Marruecos.

Luego, si fundamentas todo en el gas y te enfadas con Argelia, los españoles pagamos un precio más alto por esa mala gestión. Otro elemento es que ha subido el consumo de gas. Y sumemos la falta de transparencia y que Europa acaba de decir que la 'excepción ibérica' no es la solución porque podría costar al conjunto de los europeos 200.000 millones de euros.

¿Qué medidas de ahorro proponen?

Frente a la obligatoriedad, incentivos al ahorro. Si una familia o empresa consume entre un 3% y un 7% menos, que se beneficie de un descuento del 5% en la luz y un 10% en gas. Si el ahorro es de entre un 7% y un 15%, un descuento del 10% y del 20%. Si se logra un ahorro del 15%, que el descuento que pueda recibir sea de entre el 20% y el 40%. Así hasta marzo.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en el Senado. Silvia Pérez Cabeza

Pedro Sánchez afirmó que las medidas de su Gobierno son emuladas por otros países de Europa.

No se debe faltar a la verdad. Es cierto que Alemania ha hecho anuncios que son muy parecidos, pero el resto de los países no. Y no podemos comparar Alemania con España porque tiene que hacer una reducción del 15% en el consumo de gas. Nosotros del 7%. No parece lógico que tengamos las mismas medidas que el país más afectado por el gas ruso. Alemania ha asumido 27.500 millones de euros de ayudas a las empresas. España, no. No vale un 'corto de aquí y pego de allí' porque se falta a la verdad.

Al menos fue pionero en hablar en Europa de 'intervención' del mercado...

Europa no habla tanto de intervención, sino de posibilidades de fijar precios. Fijar precios no es imponerlos, es negociar y analizar los números. Si pensaran en lo que dice Europa, igual encontrábamos mejores respuestas. Las medidas que plantea el PP vienen en el reglamento y en los anexos que ha planteado Europa, que hace propuestas estudiadas. No hay que inventar medidas. Hay que ver si podemos aplicar las que propone Bruselas y medir el ahorro.

¿Cuál es el posicionamiento del PP con la energía nuclear?

La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Somos el único país de la UE con energía nuclear que todavía no ha dicho que las va a prolongar. Y en el mundo, ahora mismo, hay más de 450 centrales nucleares en construcción en 37 países.

Sánchez dijo que ningún presidente autonómico defendería las nucleares e hizo una referencia a Ayuso. Pero Fernández Vara ha pedido que no se cierre la central nuclear que está en Extremadura. Además, hay que repotenciar las infraestructuras que tenemos. Hay que poner operativo el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.

"Si el PSOE firmara que dejará trabajar a las nucleares, habría inversión para prolongar la vida útil"

Por último, decía que las empresas en España no quieren hacer centrales nucleares. Y es por esa inseguridad. Ninguna empresa va a invertir 4.000 millones de euros en una central para que pueda venir un gobierno y por ideología se la cierre. Podríamos proponer que el PSOE firmara que dejará trabajar a las nucleares y veríamos cómo habría inversión para prolongar la vida útil.

¿Qué opina del impuesto temporal a las energéticas?

Hablamos de 'beneficios extraordinarios', pero no es lo que plantea el impuesto. Cuidado a ver si se va a cobrar ese impuesto, después Europa lo va a abolir y luego hay que devolverlo cuando a lo mejor no esté ya el Gobierno actual. Eso ya lo hemos vivido. Es necesario un esfuerzo de todos. Eso nadie lo discute. No he oído a ninguna empresa decir que no hay que arrimar el hombro. Saben que si a este país no le va bien, a las empresas que operan aquí no les puede ir bien.

¿Y del impuesto a la banca?

Están haciendo un análisis que es falso y es que esto no se va a poder repercutir en los ciudadanos. Se va a repercutir al ciudadano siempre. El impuesto no lo paga una empresa porque detrás de una empresa siempre hay personas. En el ámbito bancario, hay una obligación europea de repercutir cualquier coste.

"Hay que asumir responsabilidades en lugar de buscar culpables porque han subido la luz y las hipotecas"

Sería más interesante crear con las entidades financieras un gran fondo para poder ayudar a los más vulnerables al pago de las hipotecas. Eso es un mensaje más positivo y ayudaría a las familias. Hay que asumir responsabilidades en lugar de buscar culpables porque ha subido la luz y van a subir las hipotecas. Robin Hood robaba al que recaudaba porque recaudaba mucho y, en el primer semestre, este Gobierno lleva recaudados 16.500 millones de euros más que hasta junio de 2021.

El Gobierno afirma que así financia su escudo social. Y cita el IMV, las pensiones no contributivas, el paro de las empleadas del hogar…

Es una pena que Sánchez no recuerde que el IMV ya existía en las comunidades autónomas. No han venido a inventar nada. Han venido a ordenar, a facilitar, a coordinar, pero no han inventado nada. Esa protección social ya existía.

La principal medida es generar empleo, ayudar a las empresas para que sigan generando puestos de trabajo e inversión. El primer escudo social es que la gente tenga acceso al empleo y que la economía funcione. Pero si el empleo es de fijos discontinuos y sube la luz, el agua, la hipoteca… ese escudo social, no es tanto.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, durante la entrevista. Silvia Pérez Cabeza

¿Rechazarán la subida del SMI?

Con el SMI es sorprendente que solo exijan responsabilidad a las empresas. De nuevo buscan un culpable. Y usted dirá ¿cómo podrían ayudar? Con la fiscalidad. Al trabajador lo que le importa es lo que le queda en el bolsillo. Pero el Gobierno anuncia un incremento del salario que paga otro. Podría ayudar a través del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay que compartir esfuerzos.

Si se plantea un pacto de rentas para compartir sacrificios, ¿el Gobierno podrá contar con el PP?

El presidente Macron no ha sido tan optimista como Sánchez. Decir la verdad a la gente no es ser catastrofista, porque hay soluciones. Feijóo ofrece cosas y no todas sus propuestas son populares. Desde la oposición, podría hacer discursos que llegaran a todo el mundo y, sin embargo, se está focalizando sobre colectivos porque entiende que es lo que hay que hacer para ayudar a este país. No está siendo populista. El que tiene que dar un paso es el Gobierno y planear qué propone para ese pacto de rentas.

"Feijóo no está siendo populista. El que tiene que dar un paso es el Gobierno y planear qué propone para ese pacto de rentas"

Tendría que decir que no está en contra de las empresas, del Ibex, de los medios de comunicación o de todo el mundo. Hay que buscar puntos de encuentro. Vamos a explicar la verdad, a decir que es difícil, pero que España puede. España ha salido de todas las crisis económicas, de todas. Con las que tenemos que tener cuidado es con las crisis de libertad. Porque, en algunos casos, en el camino nos hemos dejado algunos derechos. El Gobierno ha cogido un camino en el que lo que más le gusta es la intervención y los impuestos. Al final, es restringir la libertad de los españoles.

El Gobierno espera que la inflación media del año alcance el 8%. ¿El PP está a favor de ligar las pensiones al IPC?

Si las ligamos al IPC, el primer objetivo debería ser bajar el IPC. Si conseguimos que acabe en un 6% en lugar de en un 8%, el debate no sería tan profundo. En segundo lugar, se criticaba que el PP subió el IVA de la luz, pero se olvida que fue por una crisis que no había sabido gestionar Zapatero y que hubo que llegar a un acuerdo con Bruselas para evitar la intervención. Ahora, el Gobierno está acordando cosas en Europa y se las están imponiendo, como el pago por carreteras que vamos a pagar todos los españoles.

"Con Zapatero hubo un incremento muy alto en pensiones y al año siguiente las tuvo que congelar"

En las pensiones, tenemos que conseguir que no se congelen más. Si recuerda, con Zapatero también se produjo un incremento muy alto, que es de lo que podemos estar hablando ahora, y al año siguiente tuvo que anunciar la congelación. ¿Es preferible eso o una subida comedida que se pueda mantener en el tiempo y permita cumplir con Europa?

El PP votó a favor de actualizarlas con el IPC en el Pacto de Toledo...

Pero había más elementos a tener en cuenta. Si no corregimos todos, tendremos que ver de qué manera podemos cumplir con ese compromiso. Pero tiene que ser con equilibrios, con acuerdos. Lo importante es conseguir que en un ámbito temporal de dos, tres o cinco años, las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Podemos conseguirlo y que las cuentas estén equilibradas.

¿Que no pierdan poder adquisitivo en ese 'horizonte temporal'?

Si nos creemos a Sánchez, el año que viene la inflación acabará cerca del 3%. Hay que analizar la situación. Es fundamental que no se vuelvan a congelar las pensiones. Nadie discute la cobertura que hay que dar a los pensionistas. Rajoy bajó los impuestos a las rentas medias y bajas. Eso fue una inyección para los pensionistas. A lo mejor podemos plantearnos no subir el 8% y bajar los impuestos para que quede el mismo neto. No hay una fórmula mágica.

¿Y con el sueldo de los funcionarios?

Defendemos a la Administración pública porque es una parte fundamental para el funcionamiento de este país. Pero estamos reclamando su modernización. Tenemos que utilizar el dinero de Europa para aumentar la productividad con la digitalización. Si lo consiguiéramos, quizá no estaríamos discutiendo sobre su sueldo porque la Administración sería más rentable.

El Gobierno ha aprobado el techo de gasto de los Presupuestos. ¿Estarían dispuestos a apoyarlos?

Estamos dispuestos a negociar. Pero no podemos pedir un esfuerzo a los españoles si el Gobierno no da ejemplo. Es momento de acometer una revisión del gasto público. Quieren derivar esta idea para decir que queremos prescindir de servicios públicos, pero no es así. La Sanidad o la Educación son de las comunidades autónomas y no hablamos de eso. Hablamos de reducir Ministerios, de gastos en viajes, de que el Congreso no compre coches más caros que el de Macron. Hay gasto político superfluo.

"Estamos dispuestos a negociar los Presupuestos. Pero no podemos pedir un esfuerzo a los españoles si el Gobierno no da ejemplo"

Luego, ya tenemos el techo de gasto, pero si vemos los anuncios en políticas sociales, en pensiones, en Defensa... No caben en esa cifra.

Apoyan más gasto en Defensa.

Es un compromiso que hemos adquirido y las circunstancias actuales ponen de manifiesto que hay que trabajar en esa materia. Nuestro Ejército hace más por la paz que por la guerra y es un gasto, pero tenemos una industria importante en este país.

Juan Bravo responde a EL ESPAÑOL-Invertia. Silvia Pérez Cabeza

La deuda pública ronda el 117% del PIB y vendrá una consolidación fiscal. ¿El discurso de bajar impuestos se puede volver en su contra?

El día antes de venir el canciller alemán a España y de que Sánchez fuera a Alemania, Scholz habló de la deuda y de la necesidad de volver a esa estabilidad. Dicho esto, la vía del gasto es importante. Pero la deuda se puede reducir por el crecimiento del PIB. Planteamos las dos vías. Tenemos que intentar ser más productivos y hay oportunidades como la que se plantea para la industria de microchips.

¿Es posible reducir el gasto sin tocar gasto social?

El IMV ya estaba y lo hacían las comunidades autónomas. Las pensiones no contributivas es un escenario que estaba ahí. El PP subió las pensiones de viudedad. El famoso 'no dejar a nadie atrás' está bien, no hay por qué tocarlo. Pero no creo que nadie que cobre el IMV no prefiera un puesto de trabajo. Y lo tenemos que hacer con formación.

"En Andalucía hemos bajado impuestos y hemos invertido más que nunca en políticas sociales"

No queremos quitar los impuestos porque nos sirven para financiar las políticas sociales. En Andalucía hemos bajado impuestos y hemos invertido más que nunca en Sanidad, Educación y políticas sociales. Es reorientar las prioridades. La solución a todos los problemas no es bajar impuestos, pero tampoco es subirlos.

La vicepresidenta Calviño se reunirá con ustedes para preparar la adenda para pedir más fondos europeos. ¿Qué esperan?

El tono será consensuar. Los fondos europeos son un proyecto estratégico de futuro. No tiene sentido que la ejecución no llegue al 9%. Tenemos ideas. Si su plan no funciona, hace falta cambiar. En lugar de ventanillas y más ventanillas, pedimos desgravaciones fiscales. Se puede hacer.

"Cuando hay empresas que rechazan los PERTE, el Gobierno debería reflexionar"

Ese dinero no viene para gasto corriente. Ya hemos avisado de que este es el 'Plan E' de Sánchez. Cuando hay empresas que rechazan los PERTE, el Gobierno debería pensar en cómo una idea que era buena -porque no todo lo hecho es malo- no funciona. Y la reflexión debe ser mayor cuando Juan Roig y Amancio Ortega, Mercadona e Inditex, salen públicamente diciendo "no queremos fondos europeos, queremos que nos dejen trabajar".

El presidente del Gobierno ha reconocido que viene un tiempo difícil que afectará al empleo. ¿Van a hacer campaña con esto?

El debate en el Senado sirvió para que Pedro Sánchez reconociera que el final de año va a ser complicado. El Gobierno lo negaba. El presidente del Gobierno presumió de los ERTE. Se olvidó que era una figura que había recogido Rajoy en la reforma laboral anterior. No vamos a hacer confrontación. Pero, no engañen, digamos la verdad. Tenemos 1,2 millones de fijos discontinuos que son gente que cobra una prestación y antes tenía otro nombre. Intentemos ayudar a los autónomos, a las empresas… La solución no puede ser crear empleo público.

¿Van a seguir dando la batalla contra la 'okupación'?

La seguridad jurídica es importante en todo. Pero la propiedad privada más. Tenemos que trabajar para que las personas que tienen dificultad para acceder a una vivienda lo tengan más fácil. Pero la okupación está produciendo graves problemas de seguridad y un drama en muchas familias.

En España tenemos un problema de okupas y hay que dar una respuesta rápida. Seguimos trabajando en esa propuesta que el PSOE no ha querido mirar. Como decía antes, hemos salido de todas las recesiones económicas, pero cuando hay restricciones a las libertades, algunas las dejamos en el camino. Y sin duda, la okupación es una restricción a la libertad.

