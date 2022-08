El suplicio de la cita previa: 108 días para acceder al Registro Civil y 34 para renovar el DNI

Conseguir una cita previa telemáticamente para cualquier trámite en los principales Ministerios y Organismos de la Administración General del Estado (AGE) se ha convertido en una tarea casi imposible. De hecho, 108 días tarda un ciudadano para acceder al Registro Civil y 34 para renovar el DNI, según un informe del Observatorio de Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM).

Cabe subrayar que la AGE, como la mayor parte de las administraciones autonómicas y locales, obliga al ciudadano a pasar por la cita previa o por la atención telefónica para poder realizar sus trámites. No es posible, en general, acudir a ninguna dependencia administrativa sin que previamente hayan dado una cita.

De esta forma, un plazo de 34 días es que resulta de la solicitud de cita previa ante una comisaria de Madrid de la dirección general de la Policía para la expedición del DNI, y 35 si lo que queremos es el pasaporte (pero pueden ser más en función de la comisaria delegada). Hasta 108 días después de solicitar la cita previa no podremos acudir al Registro Civil Único de Madrid para solicitar el certificado de Fe de vida, según se desprende del informe.

[La CEOE exigirá a Calviño contener las pensiones y el sueldo de funcionarios antes de hablar de pacto de rentas]

"En las últimas semanas me han preguntado en varios medios si estoy de acuerdo con que la Administración no se contemple en el anteproyecto de ley que regulará la atención telefónica a los clientes. Mi respuesta es que lo importante no son los tres minutos, que ya sé que desespera cuando ni siquiera te responden al teléfono, lo importante es que te resuelvan tu problema lo más rápido posible; si te dan cita, en tres minutos, para dentro de tres meses, poco hemos avanzado", ha afirmado Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del ICOGAM.

De hecho, el fin último de conseguir una cita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social para tramitar las prestaciones de maternidad/paternidad, o en la sede electrónica de la Seguridad Social y Pensiones, para solicitar la pensión de orfandad o la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la viudedad o la jubilación o el Ingreso Mínimo Vital, el mensaje que aparece en pantalla es: "Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. También puede presentar telemáticamente su solicitud sin certificado o Cl@ve".

Ante esta situación, Santiago ha resaltado que "no es de recibo que trámites tan importantes para la subsistencia de los ciudadanos se traten con nula empatía".

Sin fechas disponibles

Por su parte, la subsecretaría de Justicia, para los trámites correspondientes a los certificados de antecedentes penales, antecedentes penales por delitos sexuales, de última voluntad y para la legalización de documentos, da cita previa de un día para otro en el Registro de Calle Bolsa.

Un plazo un poco más largo, de tres días, ofrecen: la subdirección general de Formación Profesional, para la recogida de los títulos universitarios españoles en la Delegación del Gobierno de Madrid, en calle García Paredes, las credenciales homologadas y los duplicados y notas medias. Es el mismo plazo que da la dirección general de Catastro para la petición de titularidades catastrales.

Ahora bien, para tramitar la nacionalidad ante la subsecretaría de justicia, el mensaje que sale es: "No hay fechas disponibles". Intentar obtener una cita previa ante la dirección general de tráfico, bien para matricular vehículos de placa ordinaria, solicitar la baja de vehículos, el permiso de conducción el permiso internacional de conducción, el cambio de titularidad del vehículo o el duplicado del permiso de circulación el mensaje será: "El horario de atención al cliente está completo para los próximos días. Inténtelo más tarde".

[El gobierno digital será clave para recuperar la confianza del ciudadano en la Administración pública]

En esta línea, Santiago ha denunciado que "solicitar cita previa en el Registro Civil Único de Madrid para obtener un certificado de estado civil y es posible que no le den la cita antes del 23 de abril de 2023".

"La buena noticia es que algunos de estos trámites los puedes realizar a través de los gestores administrativos, pues contamos con canales telemáticos que permiten salvar los inconvenientes de la cita previa", ha afirmado.

No obstante, "creemos que las mismas facilidades de acceso a las administraciones las deberían tener todos los ciudadanos. Elegir si se quiere realizar el trámite por cuenta propia o a través de un colaborador social debería ser una opción y no una obligación", finaliza el presidente de los Gestores Administrativos", ha enfatizado.

Sigue los temas que te interesan