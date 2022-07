El líder de las pymes advierte: “De esta no salimos si el Gobierno no hace un esfuerzo”

Gerardo Cuerva es presidente de Cepyme. Su voz representa los intereses de la pequeña y mediana empresa tanto dentro de la CEOE como en el diálogo social y habla con conocimiento del terreno, puesto que también es empresario y consejero delegado del Grupo Cuerva (dedicado a la energía).

Un día después de acudir este miércoles al Ministerio de Asuntos Económicos para hablar del Plan de Recuperación -con el foco en el pacto de rentas y en la preocupante situación económica- recibe a este periódico en su despacho en la sede de Diego de León.

Tiene un mensaje contundente: el Gobierno debe dejar de "demonizar" a las empresas porque las necesita para financiar sus políticas sociales. El tejido productivo español está dañado, tras sufrir más de dos años de pandemia y recibir menos ayudas que en otros países de Europa. Es hora, advierte, de que el Gobierno asuma un esfuerzo.

Sobre la mesa, pone datos. "Arrastramos dos años en pérdidas. La subida media de los costes es de más del 23% y nuestras ventas solo suben un 19%. Se están estrangulando los márgenes. Las empresas no están para subidas salariales desorbitadas", señala el presidente de Cepyme.

Sin embargo, reconoce que los trabajadores han perdido poder adquisitivo y sí considera oportuno negociar una subida salarial "moderada", "adecuada al sector y al territorio". Pero esto, recuerda, es algo que "forma parte del acuerdo bipartito entre empresarios y sindicatos para la Negociación Colectiva (ANC)".

"Si entendemos el pacto de rentas como la negociación de los salarios entre trabajadores y empresas, lo siento, pero el Gobierno aquí no tiene nada que decir. Otra cosa es que tengamos en cuenta otras cuestiones, como las pensiones, el sueldo de los funcionarios, otras políticas sociales, incentivos fiscales para las empresas y que eso se enmarque en un pacto de rentas. Entonces, la participación del Gobierno es buena", afirma.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.- La vicepresidenta Nadia Calviño les ha pedido un esfuerzo para alcanzar un pacto de rentas- ¿Lo ve posible?

R.- La negociación va en el espíritu de los empresarios y nunca vamos a renunciar a ella. Tenemos una situación muy complicada y de esta se sale con el esfuerzo de todos. Y ese pacto de rentas tiene que tener en cuenta la moderación salarial, la situación de la empresa y lo más importante: el Gobierno también tiene que hacer un esfuerzo porque si no, de esta situación no vamos a salir.

P.- Sin embargo, el Gobierno puso sobre la mesa subir de nuevo el SMI...

R.- La demagogia es una mala praxis. El SMI en los últimos seis años ha subido el 56%. En España, el SMI está en muchos casos por encima de las recomendaciones de la Carta de la UE, que era converger al 60% del salario medio. Hay 13 comunidades autónomas que ya han sobrepasado ese umbral. Y si nos vamos a algunos sectores, como servicios, en la pyme está en el 70% del salario medio y en hostelería en el 90%. No todo es Madrid y Barcelona.

P.- Más allá del SMI, ¿cómo ven la subida salarial en el pacto de rentas?

R.- Se pone en boca de otros agentes sociales que los empresarios no queremos subir los sueldos. Los empresarios decimos que en un entorno inflacionista, con una inflación que está ya en el doble dígito, hay que tener moderación en la subida salarial. Los empresarios no defendemos que no suban los salarios, sino una subida moderada.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Sara Fernández EL ESPAÑOL

En este punto, Cuerva recuerda que en la negociación colectiva -que fracasó en mayo- se planteó una subida salarial del 8% en tres años. Entonces, el problema "no fue de cantidad", sino que la cláusula de negociación salarial que introdujeron los sindicatos a media negociación, impidió el acuerdo. "Indexar al 100% al IPC no es el camino para salir de esta situación", zanja.

Porque aquí, la cuestión clave es cómo se encuentran las pymes ante una recuperación económica que el Banco de España ha calificado de "heterogénea". Y Cuerva ofrece más datos. Un 15% de las empresas está en riesgo de viabilidad. "No es que estén mal, es que están para desaparecer", asegura.

Cerca del 20% de las pymes han tenido que solicitar financiación adicional. A esto se suma que hay una devolución en ciernes de 130.000 millones de euros de los créditos ICO. Además, de 280.000 millones de deuda comercial con mora. "Es una situación complicada. Tenemos que salir de esta con el esfuerzo de los trabajadores, de las empresas y del Gobierno", insiste.

P.- ¿Cómo debe articularse el esfuerzo que piden al Gobierno?

R.- En una situación tan grave, el trabajador está sufriendo y la empresa también. ¿Dónde está el esfuerzo del Gobierno? También es necesario. No se entiende que los Presupuestos se mantengan con previsión de crecimiento del 7% cuando cerraremos en el entorno del 4%. Alguien está cubriendo ese desfase: hay una sobre recaudación por inflación clarísima. Los empresarios en los momentos difíciles ajustamos las velas. Invertiría esa recaudación extra en el sistema económico porque es hacerlo en la sociedad.

P.- ¿Cuál debería ser la política fiscal?

R.- Me gustaría que la única solución del Gobierno no sea la subida de presión fiscal a la empresa. Hay incentivos que generarían un exceso de recaudación. Un ejemplo: Hemos perdido la oportunidad en la Ley Crea y Crece de apostar por el crecimiento de la empresa. Tenemos 4,7 trabajadores frente a 6 trabajadores de media en Europa. Si consiguiéramos converger, España incrementaría en 1,2 millones el empleo, en 5,2% el PIB y en 20.000 millones de euros la recaudación. Otro ejemplo es la eficiencia en la Administración. Hay un estudio del IEE que cifra en 60.000 millones las ineficiencias.

P.- ¿Comparte con Antonio Garamendi el planteamiento de que todas las empresas deben oponerse a la subida de impuestos a las grandes energéticas?

R.- Me preocupa la gestión intervencionista del Gobierno. Ahuyenta a la inversión y debilita a los sistemas económicos. Y está sucediendo en España. Subir los impuestos no es el camino. ¿Por qué no nos preocupamos de incentivar a que aquellas empresas que estén en beneficios para que los reinviertan? Veo un Gobierno muy preocupado en recaudar para destinarlo directamente al individuo. Ayudar al individuo saltándose a algo que es fundamental y que es la base del Estado de bienestar, que es el sistema económico.

P.- ¿Se ha ayudado también a las empresas?

R.- Los índices de ayuda directa están encima de la mesa. España invirtió en ayudas directas el 0,6% del PIB y países como Alemania o Países Bajos rozaban el 4%. La empresa alemana o la empresa de los Países Bajos está en condiciones totalmente diferentes. En el último paquete de medidas contra la inflación, de los 16.000 millones de euros el 60% era otra vez endeudamiento por parte de la empresa. Con el aval del Estado, pero no es una ayuda directa. ¿Dónde están las ayudas?

P.- Esos planes contra la inflación, ¿son acertados para la economía?

Ayer [por el miércoles] se lo decía a la vicepresidenta y a las ministras. Ninguna de las medidas que ha puesto el Gobierno en funcionamiento es una subida de impuestos. Y, sin embargo, predican que subirlos es la panacea. Si dicen que con esas medidas han conseguido contener dos o tres puntos el IPC, ninguna ha sido subir impuestos.

Entrevista con el presidente de Cepyme. Sara Fernández

Gerardo Cuerva y los agentes sociales acudirán la próxima semana a otra reunión con el Gobierno para abordar la situación energética. El presidente de Cepyme, conocedor del sector de la energía, califica el 'tope al gas' como una decisión de pagar a largo plazo el exceso de coste energético que ha provocado esta crisis.

Y cuenta que el Gobierno les ha trasladado que los precios se van a mantener en umbrales altos y no por poco tiempo. "El panorama es complicado", reconoce.

Reforma laboral

Pero hay otros temas que poner sobre la mesa del presidente de Cepyme durante esta entrevista. Uno de ellos es la reforma laboral. Hay que recordar que Cuerva apoyó la reforma de Yolanda Díaz, pero fue muy crítico con ella.

P.- ¿Cuál es su valoración de estos primeros meses?

R.- Hay sectores que claramente se ven muy perjudicados con el cambio normativo. El del campo o las empresas de eventos puntuales, tienen un gravísimo problema. También las empresas de formación, de investigación relacionadas a proyectos determinados. Es la mejor reforma laboral que pudimos sacar desde el mundo empresarial, pero no es la reforma laboral que nosotros hubiéramos hecho y que pensáramos que España necesitaba.

P.- ¿Es posible que a medio plazo se resienta el empleo?

R.- Quedan flecos por definir con los fijos discontinuos. Si estamos acertados con esa reglamentación que falta podremos paliar los defectos de la reforma laboral que, claramente, están encima de la mesa.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Sara Fernández

Gerardo Cuerva se muestra preocupado por cómo aborda el Gobierno algunos asuntos, como el de la falta de trabajadores adecuados para determinados sectores.

"El problema no es con la lindeza con la que la vicepresidenta del Gobierno lo despachó de que suban ustedes los salarios. Es muchísimo más grave. Con cerca de tres millones de parados que no se encuentren trabajadores para ciertos puestos significa que algo no está funcionando", advierte.

Para ese cometido, entre otros, se iban a destinar los fondos europeos que están llegando con cuentagotas a la pequeña y mediana empresa.

"Dos de cada tres no esperan que lleguen fondos a su empresa. El único que está funcionando para la pyme es el 'kit digital' y hay que agradecérselo a la Secretaría de Estado de Economía. Es el halo de esperanza. Hay 11 PERTE que están lejos de la pyme", explica el presidente de Cepyme.

Y aquí hay otro punto en el que la patronal del pequeño empresario ha sido beligerante. La Ley Crea y Crece ha sido "una oportunidad perdida".

"Hicimos una propuesta con 100 barreras que tiene la empresa para su creación y crecimiento. No ha tenido a bien recoger ninguna de ellas", lamenta.

Según sus datos, en España no hay un problema de nacimiento de empresas. El país ocupa el top 3 de Europa en creación de empresas por habitante.

Pero sí hay un problema de crecimiento. El 50% de las empresas a su tercer año de creación, desaparece. La vida media de una empresa europea es de 20 años, la de la española es 11. "Hay un síndrome del empleado 50 donde la burocracia asociada a ese trabajador 51 lastra condiciones a la actividad", explica.

P.- El presidente del Gobierno habla de los poderes económicos, de los grandes poderes. Usted representa a la pyme, ¿le preocupa esta imagen del empresario?

R.- Me preocupa muchísimo porque la empresa es la base del Estado de bienestar y demonizarla es demonizar al Estado de bienestar. Son momentos complicados en los que en esa coalición de Gobierno hay un socio comunista que detesta la actividad privada. Demonizan y ponen en la diana y no en el centro su política al mundo de la empresa. Ojalá se revierta esta situación.

