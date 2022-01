El PP lanza su arsenal económico: pide mochila austriaca, control de los fondos y bajar impuestos

Con la inflación golpeando el poder adquisitivo de los españoles, los organismos oficiales proyectando un crecimiento del PIB para 2022 inferior al 7% que ha prometido el Gobierno y las empresas desanimadas por la lenta ejecución de los fondos europeos, el PP parece dispuesto a dar la batalla por la economía en lo que queda de legislatura.

En medio del desencuentro que mantiene con el Gobierno por el reparto y la ejecución de los fondos europeos, el principal partido de la oposición cree que España debe aprovechar ese dinero procedente de Europa para financiar la implementación de reformas estructurales ambiciosas, como la mochila austriaca, y apoyar con más decisión a sectores estratégicos golpeados por la pandemia, como el turismo, para el que no se planea presentar ningún PERTE.

En un briefing económico organizado este miércoles, el Partido Popular ha defendido dar un giro a la política económica con una bajada de impuestos de 10.000 millones de euros para impulsar el crecimiento. En concreto, propone rebajar cotizaciones sociales, establecer exenciones en algunos supuestos del AJD (Actos Jurídicos Documentados) y suprimir los impuestos de Donaciones y de Patrimonio, entre otros puntos contemplados en un Plan que quiere tramitar en el Congreso como proyecto de ley.

Con un déficit estructural que podría acabar este año en cerca de los 60.000 millones de euros, la dirección nacional considera que bajando impuestos se impulsaría el PIB, como ha ocurrido en otros países durante la pandemia, y mejoraría la recaudación. Creen que la evolución de la actividad económica y los ingresos públicos en Madrid y Andalucía -dos de las autonomías en las que se ha aplicado su receta de bajos impuestos- avalan esta propuesta.

Sin embargo, en la dirección nacional son conscientes de que en 2023, cuando vuelvan las reglas fiscales en Europa, también será necesario revisar el gasto para equilibrar las cuentas públicas. Para ello, entre sus recetas figura la de aligerar la estructura del Estado y eliminar gasto superfluo, así como algunas subvenciones nominativas que habrá que estudiar llegado el momento.

"Creer que subiendo los impuestos a los 'hiperricos', que son 7.000 personas, se van a recaudar 90.000 millones de euros más, es ciencia ficción", advierten fuentes del equipo económico del PP, donde se desconfía de las conclusiones que el comité de expertos para la reforma fiscal vaya a incluir en su propuesta por considerar que a esos expertos, el Ministerio de Hacienda "les pasa los papeles enfocados".

Fondos europeos

Tras presentar su diagnóstico de la situación económica de España y el incierto contexto internacional que amenaza la recuperación, desde el PP se ha hecho énfasis en la necesidad de utilizar bien los fondos europeos y se ha lanzado el mensaje al Gobierno de que aún están a tiempo de revertir los errores que se derivan del mecanismo de reparto. También se han defendido de las críticas recibidas

"Flaco favor haríamos a España si no denunciamos lo que creemos que debemos denunciar. Que nos respondan con datos, pero no diciendo que si denunciamos podemos dejar de recibir fondos porque esto nos lleva a que no hay otra argumentación", ha explicado en el citado encuentro la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, antes de pedir al Gobierno más "humildad" y "transparencia".

Mochila austriaca

Entre sus propuestas para el uso de los fondos europeos, figura la apuesta por la industria de los semiconductores, la utilización de parte de ese dinero para establecer rebajas fiscales o el establecimiento de la "mochila austriaca", que según los cálculos del Banco de España tendría un coste de 8.000 millones de euros.

"Es una forma perfecta de aplicar los fondos europeos", ha señalado Rodríguez, en referencia a este mecanismo que reduciría notablemente las diferencias entre quienes tienen contratos fijos y temporales.

A falta de pocos días para que la reforma laboral se vote en el Congreso -sin que esté claro que el Ejecutivo vaya a ser capaz de sumar los votos necesarios- el PP considera que esta 'mochila' sería una herramienta más eficaz para acabar con la dualidad que las medidas planteadas en el acuerdo firmado por el Gobierno con los agentes sociales.

El PP sigue instalado en su rechazo a apoyar o abstenerse en la votación de los cambios de una reforma laboral que en su opinión ha ayudado a sostener y recuperar el empleo en esta crisis junto con la reforma que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 para abaratar el despido.

