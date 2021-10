El PP pondrá el foco en que no suban las cotizaciones por la debilidad económica y no se castigue a las Socimis

Más allá de la retórica política que ha llevado al PP a decir que España está "abocada al rescate" con el proyecto de Presupuestos que el Gobierno acaba de mandar al Congreso, el principal partido de la oposición se va a mostrar muy "beligerante" en los próximos meses en frentes concretos que afectan a las empresas, a los ciudadanos y a la inversión exterior. Entre ellos, la subida a las bases máximas de cotización del 1,7% y a las cuotas de los autónomos que el Ejecutivo ha incorporado en las cuentas públicas sin pactarlo antes con los agentes sociales o el golpe a la fiscalidad de las Socimis.

Así lo explica a EL ESPAÑOL Invertia, la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, tras su primera evaluación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

"No es el momento para subir las cotizaciones porque a pesar de lo que diga el Gobierno, ni estamos en una buena situación económica, ni el empleo está disparado. Por mucho que lo digan, no es verdad. En este punto, el PP pondrá sobre la mesa que no son las políticas adecuadas. No queremos ni subidas de impuestos, ni de las cotizaciones sociales", afirma Rodríguez.

El proyecto de PGE contempla un aumento del 1,7% a las bases máximas de cotización. Esta retención afecta a los trabajadores de sueldos medios y altos. Además, establece un aumento de las cuotas para los autónomos en 2022 que no ha sido pactada con las asociaciones que representan a estos colectivos.

Según Rodríguez, "es cierto que van a subir las pensiones y que hay que ver en su conjunto todas las medidas para ver hacia dónde vamos", pero en ningún caso, es momento de imponer más cargas a las empresas para aumentar la recaudación poniendo en riesgo la recuperación económica.

El PP es muy consciente de que este proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrá salir adelante sin su voto y que es muy posible que ninguna de las enmiendas que presente en la tramitación parlamentaria sean tomadas en cuenta. Sin embargo, la responsable del partido en materia económica afirma que serán "muy beligerantes" con muchos de los puntos que incorporan estas cuentas públicas.

Fiscalidad del alquiler

En esta línea, otro de los asuntos en los que van a poner el foco es en el golpe a la fiscalidad a las Socimis que el PSOE había pactado con Unidas Podemos en la futura Ley de Vivienda, pero que ha decidido adelantar en el proyecto de PGE para que entre en vigor en enero.

Los Presupuestos establecen una reducción de la bonificación fiscal en el impuesto de Sociedades para entidades de arrendamiento de vivienda desde el 85% actual hasta el 40%.

"Esto es una modificación absolutamente ideológica y un punto más de inseguridad jurídica", advierte Rodríguez. "Las Socimis tienen muchos inversores nacionales y extranjeros que han invertido en España con unas reglas del juego que son similares a las del resto de países de Europa, al quedar exento de pagar impuestos una parte del beneficio interno", añade.

En ese sentido, Rodríguez considera que "las Socimis han generado riqueza, se han hecho cargo de muchos inmuebles que estaban sin producir" y que esta modificación no tiene en cuenta "los efectos que tendrá sobre muchos pequeños ahorradores y también sobre inversores extranjeros que se fían de España".

Desvío del déficit

La que fuera directora general de Presupuestos en tiempos del Gobierno de José María Aznar considera que las cuentas públicas para 2022 "tienen unos cimientos de arena de playa que nos abocan a la ruina".

"El rescate es una metáfora. Los términos son que nos estamos financiando con deuda y que no vemos que el Gobierno lance señales de que quiere corregir su tendencia, sino todo lo contrario", explica a este periódico. Preguntada por si esa afirmación es poco patriótica, responde que "una oposición responsable tiene que decir lo que estime oportuno y perseguir que a los españoles les vaya bien".

En este contexto, no confía en que el déficit cierre el próximo año en el 5%, como establecen los Presupuestos porque considera que "los ingresos están inflados" y el cuadro macroeconómico es excesivamente optimista. Además, recuerda que la liquidación de los PGE 2021 tampoco va a encajar. No obstante, de conseguir ese objetivo, al PP le parecería razonable la bajada de déficit planteada en las cuentas.

"En unos Presupuestos lo primero que hay que plantear es una liquidación sería y cuál es el cuadro macro para ver cómo evoluciona la recaudación. Luego se establece un objetivo de déficit y después, el techo de gasto. Pero lo han hecho al revés", critica.

Energía

Fuera de los Presupuestos, otro de los frentes que hay abiertos en este momento en el ámbito económico es el de la energía. En este punto, Rodríguez denunció este jueves que el Real Decreto aprobado por la mínima en el Congreso no dará una solución estable a medio plazo a los problemas de los particulares y dejará sin resolver el problema de la estructura del mercado eléctrico español.

También considera que supone un varapalo para la inversión en renovables y lamenta que se hayan parado inversiones por parte del sector ante la inseguridad jurídica generada por un proyecto de Ley "que arregló el presidente del Gobierno con Yolanda Díaz".

El PP ha pedido en el Congreso rebajar los impuestos del recibo de la luz, por ser un bien de primera necesidad para familias y pequeñas empresas, y sacar los costes no energéticos de la factura.

Sigue los temas que te interesan