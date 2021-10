Seis de cada 10 empresas no conocen los fondos Next Generation y solo tres tienen pensado pedirlos

Pese a que los fondos europeos Next Generation EU acaparan titulares en prensa a diario, para seis de cada 10 empresas son algo abstracto. Tan solo el 40,6% de las empresas saben de su existencia y este profundo desconocimiento explica que solo tres de cada 10 tenga pensado solicitarlos (un 29,9%), según la Encuesta de clima empresarial de la Cámara de Comercio de España y Sigma Dos.

Estos datos muestran lo alejado que está el tejido empresarial español de aprovechar la gran oportunidad que suponen estas inversiones a fondo perdido de la Unión Europea. Una situación que no era esperada por los promotores de este sondeo, como ha reconocido el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, en la rueda de prensa para presentar el informe.

"Ha sido una sorpresa", ha dicho Bonet, para antes de lanzar la pregunta con respuesta: "¿qué hay que hacer? Redoblar la información y la sensibilización".

"No hay ninguna empresa del país que no tenga que reflexionar y apuntarse a esto. La empresa que no esté en el terreno de cualquiera de las pautas que establecen los fondos, como el de la digitalización, quedará fuera de juego. Las empresas tienen que ver y luchar y pedir el apoyo para aprovechar una transformación que es absolutamente necesaria", ha afirmado el presidente de la Cámara.

Fondos para el Ibex

Los datos de la encuesta también ponen de relieve que la percepción que tienen los empresarios -en aproximadamente un 60%- es que estos fondos solo beneficiarán a las grandes empresas y apenas llegarán a las pymes.

No obstante, sobre este último dato es importante destacar que un 20% de las empresas no sabe responder a esa pregunta, lo que es una muestra más del profundo desconocimiento que hay sobre Next Generation EU.

Esto enlaza con el hecho de que la encuesta refleje cómo según va aumentando el tamaño de las empresas, los fondos europeos empiezan a ser más conocidos. Pero incluso en el caso de compañías con más de 250 empleados, también más de la mitad afirman no saber lo que son.

En este contexto, también es elocuente, aunque ya no sorprendente, que solo un tercio de las empresas afirme saber cómo se puede acceder a los fondos europeos, que cuenta con partidas incorporadas en el proyecto de Presupuestos 2022 por segundo año consecutivo.

La Encuesta de Clima Empresarial que recopila la visión de las empresas españolas de más de seis trabajadores sobre su negocio y la situación del país, entre otros.

Optimismo con cautela

En la edición presentada este jueves se concluye que "la mayoría de los empresarios en España están optimistas, pero con una creciente preocupación por amenazas que se están vislumbrando", ha explicado Bonet. Entre ellas, ha citado la evolución de los precios de la energía y cómo se están trasladando a la inflación o la presión que se está produciendo por el aumento de los costes laborales.

"Son amenazas crecientes que podrían perjudicar la recuperación. Cualquier política económica que se implemente en este momento tiene que tener especial prudencia para no dañar la recuperación", ha pedido el presidente de la Cámara.

Bonet ha recordado que organismos internacionales -como el FMI- y nacionales -como la Cámara de España- han matizado ya a la baja sus previsiones de crecimiento.

En este contexto de "optimismo con cuidado", Bonet ha pedido una vez más que los fondos europeos incorporen la internacionalización de las empresas, un elemento que permitió acelerar la salida de la última crisis y que en España no está tan desarrollado como debiera.

