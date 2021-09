La deuda pública marca nuevo récord de 1,42 billones en el segundo trimestre y se sitúa el 122,8% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el segundo trimestre hasta el máximo histórico de 1,42 billones de euros, situándose en el 122,8% del PIB, por lo que aumentó en términos relativos un 2,26% respecto al trimestre anterior, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.

En tasa interanual se incrementó un 10,35% respecto al mismo trimestre del año pasado, con 133.661 millones más, como consecuencia de la crisis del Covid-19, que ha recortado los ingresos y ha elevado los gastos para financiar las medidas de apoyo aprobadas.

Así, la ratio de deuda pública sobre PIB se situó en el 122,8%, lo que supone 2,5 puntos porcentuales menos respecto a la ratio del primer trimestre (125,3%), cuando alcanzó el nivel histórico más alto. A nivel interanual la ratio de deuda pública se ha elevado en 12,5 puntos porcentuales.

Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de abril y junio de este año, salvo en las corporaciones locales. Así, la deuda del Estado subió en el segundo trimestre a 1.273.430 millones de euros, un 9,85% más que hace un año, lo que representa el 109,7% del PIB, con un alza de 10,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, pero bajando 2,5 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 2,1% interanual, hasta los 312.030 millones de euros en el segundo trimestre, equivalente al 26,9% del PIB, ocho décimas más que en 2020. Además, se incrementa en 4.345 millones respecto al trimestre anterior.

Por el contrario, las corporaciones locales redujeron un 9,3% su deuda en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 22.644 millones de euros, lo que representa el 2% del PIB, similar a la ratio del año pasado y del trimestre anterior.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social escaló hasta los 91.855 millones de euros entre abril y junio, por lo que marcó su récord histórico, sumando 23.000 millones más en un solo año, con un alza del 33,4%. La ratio sobre PIB se eleva hasta el récord del 7,9%, como consecuencia de los mayores gastos que ha tenido que afrontar para proteger a familias y empresas.

Lideran Valencia y Cataluña

Dentro de las comunidades autónomas, la deuda se elevó en términos absolutos en todas las regiones respecto al segundo trimestre del año anterior, salvo en Asturias, la Comunidad de Madrid y Navarra.

Cataluña (81.862 millones de euros), Comunidad Valenciana (51.747 millones), Andalucía (35.577 millones) y Madrid (35.194 millones) siguen concentrando en el segundo trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.652 millones), Castilla y León (13.290 millones), Galicia (12.071 millones), País Vasco (11.539 millones), Murcia (11.154 millones) e Islas Baleares (9.359 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.979 millones), Canarias (6.575 millones), Extremadura (5.321 millones), Asturias (4.865 millones), Navarra (3.620 millones), Cantabria (3.525 millones) y La Rioja (1.699 millones).

Madrid reduce deuda

No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 47,8%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 39,2%, y Cataluña, con el 37,1%.

Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 300.000 habitantes acumularon una deuda de 4.804 millones de euros hasta junio, 329 millones menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En concreto, Madrid, con una deuda de 1.710 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Barcelona, con 835 millones, y Zaragoza, con 685 millones.

