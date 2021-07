Unidas Podemos deja en el aire su apoyo al decreto de interinos, que rechazan ERC, Bildu y PDeCAT

Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, no ha decidido aún el sentido su voto al decreto ley para la estabilización del empleo temporal en la Administración Pública, cuya convalidación se somete mañana a votación en el Pleno del Congreso.

Así lo ha manifestado la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, que en una rueda de prensa celebrada en el Congreso ha confirmado que aún siguen las negociaciones en el seno del propio Gobierno de coalición para votar juntos el decreto ley en la Cámara Baja.

Aun reconociendo "elementos importantes de avance", Vidal ha lamentado que deberían darse "garantías" a los trabajadores que "están pagando el precio de que la Administración no haya hecho sus deberes", y también ha criticado la falta de sanciones a las administraciones que han abusado de la temporalidad.

La portavoz de En Comú ha reconocido negociaciones con grupos de la oposición, pero también ha pedido a la nueva ministra responsable de Función Pública, la titular de Hacienda María Jesús Montero, que atienda las reivindicaciones de los grupos para introducir modificaciones en el decreto y lograr los apoyos para su convalidación.

Y es que, aun contando con el 'sí' del PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35), el Gobierno quedaría lejos de asegurar la supervivencia de este decreto, que ya está en vigor, pero si no es convalidado decaerá. Ninguno de los socios del Ejecutivo ha confirmado este martes en el Congreso su apoyo al decreto ley.

De confirmarse el rechazo de ERC (13 diputados), Bildu (5), y PDeCAT (4), el Ejecutivo necesita, al menos, la abstención del PP (88 diputados) para evitar la derogación del decreto. Vox (52 diputados) y la CUP (2) también han adelantado su voto en contra.

"Proteger a los trabajadores"

"Tiene mala pinta", ha resumido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que considera "injusto" que una persona que lleve trabajando 30 años en la Administración deba "competir" por un puesto con otros opositores, y por ello cree que "hay que proteger a los trabajadores, sean como sean y tengan la condición que tengan".

"Es una propuesta muy poco consensuada. A nosotros no nos ha llamado nadie y me consta que a muchos grupos tampoco. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, es inaceptable", ha dicho, lamentando que el Gobierno siga "con las mismas manías y vicios, pensando que tiene mayoría absoluta". "Es una miopía bastante curiosa", ha apostillado.

En términos similares se ha pronunciado su homólogo del PDeCAT, Ferran Bel, que también recela de los ofrecimientos del Gobierno para cambiar el decreto "a última hora cuando no les salen las cuentas". "Quizás no les salgan ni dentro del mismo Gobierno", ha elucubrado, lamentando en todo caso que la vía propuesta por el Gobierno "no es una buena decisión para la Administración local".

Bildu dice 'no' y el PNV no ha decidido

El Gobierno ni siquiera tiene atado aún el voto del PNV (6 diputados), que pese a la reunión celebrada este lunes del Euzkadi Buru Batzar (Comisión Ejecutiva del partido) no tiene decidida su posición, según han informado a Europa Press fuentes de esta formación, que reconocen contactos con el Ejecutivo para lograr su apoyo.

Desde EH-Bildu (5 diputados) también rechazan en el decreto por su contenido y la vulneración de competencias, por lo que reclaman cambios. "Si se mantiene tal cual y no hay cambios, votaremos en contra", afirman desde este grupo.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, socio habitual del Gobierno en las votaciones en el Congreso, también ha confirmado negociaciones con el Gobierno ya que, ha dicho, en estos momentos no pueden contar con su voto. "Ya veremos al final del día, ahora mismo no es un 'sí'", ha dicho.

