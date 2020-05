Escrivá: "El ingreso mínimo vital se empezará a pagar a finales de junio"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que el ingreso mínimo vital "comenzará a pagarse a las primeras familias a finales de junio" después de que su aprobación se haya retrasado a el viernes.

Cabe recordar que el ingreso mínimo estaba pensado para activarse en 2021. La crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas han empujado al Gobierno a acelerar esta idea, que se ha formulado a marchas forzadas en los dos últimos meses.

En declaraciones a Onda Cero ha señalado que el objetivo de esta ayuda es "complementar rentas de los hogares hasta un umbral mínimo" que el Gobierno considera necesario. "El umbral en las comunidades podría ser mayor al nacional. Son las mismas comunidades las que tienen que decidir", ha explicado.

Respecto a los vaivenes y desencuentros manifestados en la esfera política, Escrivá no ha negado que existan indicando que ve "un ambiente difícil en el ámbito político que no entiende la toma de decisiones" pero, ha señalado, que no por ello "está en juego la democracia".

Bajada de salarios

El ministro ha afirmado que "en ningún caso" hay razones para pensar que los salarios bajarán en España como consecuencia de la crisis y ha subrayado que esta crisis es de naturaleza temporal y que de manera coyuntural supondrá un aumento "de una vez y para siempre" de la deuda pública.

"Pero cuando esto acabe, y yo espero que sea pronto, tendremos que retomar el proceso de consolidación de deuda. En ese momento habrá que ver las sendas que son más razonables, los esfuerzos que son posibles", ha señalado.

En todo caso, Escrivá ha añadido que "tomando un poco más de tiempo" para el ajuste y en las condiciones actuales de tipos de interés, "no debería cambiarse el tono y la política fiscal" que el Gobierno tenía prevista antes de la crisis.

"Es perfectamente redefinible la situación fiscal en los términos en los que estaba planteado, con un nivel de deuda más alto, pero todavía no de los más altos de Europa, ni mucho menos", ha apuntado Escrivá, que ha añadido que la deuda, a nivel contable, irá mejorando a medida que el PIB vaya retornando a niveles normales.