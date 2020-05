Garamendi: “Que los hoteles abran para gente de su ciudad y nada es lo mismo”

La tensión entre el Gobierno y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, va a más en los últimos días. El líder de los empresarios españoles ha criticado con dureza algunas medidas de la desescalada económica. “Que los hoteles abran para gente de su ciudad y nada es lo mismo”, ha llegado a afirmar.

En estos términos se ha referido Garamendi este martes a los permisos del Gobierno para que algunas instalaciones hoteleras abran con muchas limitaciones y en un momento en el que los ciudadanos no pueden moverse de su provincia de residencia. Lo ha hecho en el marco de su intervención inaugural del Foro Medcap 2020, organizado telemáticamente por BME.

Garamendi también ha tenido palabras para el anuncio del sábado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las fronteras españolas volverían a abrirse para visitantes internacionales en julio. “En turismo vamos tarde aún cuando cumplamos todas las normas sanitarias”, ha asegurado el empresario.

Pérdidas por los avales ICO

En este sentido, ha subrayado que “las empresas no hemos dejado nunca nuestras responsabilidades, y tampoco las sanitarias”, algo de lo que sí ha acusado a las Administración. Dentro de este tono, ha explicado que “no es cierto que hayan salido 200.000 millones de las arcas públicas” para financiar los créditos ICO.

El presidente de los empresarios españoles ha subrayado que, de esa cifra, “la mitad son recursos privados y los 100.000 millones públicos son avales del ICO”. “Todos sabéis lo que esto quiere decir”, ha dejado caer en su discurso. En este sentido, calcula que “como mucho” las pérdidas para el Estado “serán de 15.000 o 20.000 millones de euros”.

Ampliación de los ERTE

No obstante, no ha dudado en alabar que estos avales respalden emisiones de deuda en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y operaciones con la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). También ha valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio. Con esta herramienta, ha asegurado Garamendi, “hemos podido hibernar empresas que si no hubieran cerrado”.

Ahora, señala el empresario, el objetivo está en “que se alarguen hasta diciembre en el marco del diálogo social”. Ha apuntado especialmente al turismo, la hostelería, el transporte, el comercio y la educación como los sectores que seguirán más golpeados por las restricciones y cambio de hábitos de la población una vez que vaya avanzando la desescalada.

"Volver a la normalidad"

“Lo que hay que hacer es poner el país en marcha, hay que volver a la normalidad”, ha sentenciado en su intervención en el Foro Medcap. Ha subrayado que esta es la vía para recuperar “la confianza de invertir en España y sus empresas”. “Ha habido sectores completos que se han cerrado por orden administrativa por la epidemia y ahora toca reactivarlos”, ha dicho.

Después de destacar las oportunidades y el potencial de España en cuanto a digitalización e innovación, ha insistido en la necesidad de “poner en valor la formación dual, continua y permanente” y “trabajar con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional”.