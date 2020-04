Toni Roldán: "Habrá que ver qué sectores sostiene el Estado y reciclar trabajadores"

Toni Roldán (Barcelona, 1983) abandonó la política y ahora dirige el think tank Esade EcPol, que lleva el nombre de la conocida escuela de negocios. Economista de formación, fue portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso y negoció junto a otros miembros de esa formación, los Presupuestos Generales del Estado que elaboró Cristóbal Montoro y todavía siguen vigentes.

Usted publicó un cálculo sobre cómo financiar esta crisis y señalaba las ventajas de utilizar el MEDE [Mecanismo Europeo de Estabilidad] para abordar la recuperación. ¿Cree que la reconstrucción tras la pandemia pasa por más Europa?

Europa ha reaccionado a esta crisis más rápido y de manera más contundente que en otras ocasiones. Han atacado el problema por tres o cuatro vías distintas. La clave ha sido el Banco Central Europeo, que ha hecho un movimiento agresivo, y la activación del MEDE con una condicionalidad muy limitada. Con el apoyo del MEDE, si los términos del crédito a través de las líneas que se han aprobado son muy generosos, España no debería tener problemas para financiarse porque la clave de la sostenbilidad de la deuda es que los intereses sean bajos. Eso se complementa con el SURE para el desempleo.

Europa ha aprobado un paquete suficiente a medio plazo para la reconstrucción. Pero me parece buena idea seguir apostando por un embrión de eurobonos que permita financiarnos de la manera más barata posible.

Pero los 'eurobonos' implicarían un esfuerzo para España. Siempre que Europa avanza en la integración, también hay deberes para avanzar en la convergencia económica...

Hay diferentes maneras de diseñarlos. Algunas requieren menos mutualización. Políticamente, si no es ahora, no será nunca. La reconstrucción es el momento para hacer inversiones sensatas y quitar carga a los déficit gigantescos que vamos a tener en muchos países. En cualquier caso, todo esto cuesta tiempo. Una cosa es la respuesta a la crisis de emergencia y después, vendrían los 'eurobonos' para la reconstrucción.

¿Qué podemos hacer a nivel nacional para impulsar la salida de la crisis?

Aprender de las lecciones de estos dos meses. Espero que hayamos aprovechado bien este tiempo de oro que hemos tenido para aumentar la capacidad sanitaria y aprender a vivir en un mundo de una economía de bajo contacto. Es posible mantener el confinamiento durante unas semanas, pero tampoco es una solución para extinguir la pandemia. Sirve para ganar tiempo y aprender a vivir porque, hasta que no se encuentre una vacuna, no se va a acabar con el coronavirus. Mientras, habrá que mantener la liquidez necesaria para mantener la economía viva y proteger a los trabajadores porque va a costar mucho llegar a la normalidad.

¿Es prioritario aumentar el gasto sanitario?

No solo el gasto sanitario, todo el que sea necesario para prepararnos para vivir. Primero, hay que mejorar la capacidad sanitaria con más medios, protección, camas, etc.

Luego viene la preparación para vivir en una economía de bajo contacto, con test masivos, rastreo mediante la tecnología de los contactos, nuevas formas de movilidad... Todo debe estar regulado o dotado de indicaciones claras. Tenemos que reinventarnos al máximo de capacidad dentro de las limitaciones que impone la enfermedad.

¿Hay partidas de gasto público que sería bueno recortar?

Honestamente, ahora lo último que me preocupa es si nos vamos a un 120% o a un 122% de deuda sobre PIB. Lo importante ahora es gastar y después preguntaremos qué hacemos, si ponemos algún nuevo impuesto. Pero lo importante ahora no es ahorrar sino que no cierren empresas. El Estado debe gastar para mantener la economía viva. Si no, te va a costar mucho más en el futuro y la recesión será más larga.

El Estado debe gastar para mantener la economía viva. Si no, te va a costar mucho más en el futuro

¿Sería necesario aprobar pronto un Presupuesto?

Tenemos todavía los Presupuestos de Montoro, de una negociación en la que estuve yo presente. Supongo que ahora es la mejor fórmula, pero no sigo de cerca su debate político.

¿Sería bueno que se alcanzaran unos nuevos Pactos de la Moncloa?

Si yo fuera Pedro Sánchez, lo primero que hubiera hecho es llamar a todos los líderes políticos para crear una mesa coordinada desde el primer día de la crisis. Los ciudadanos están encerrados, algunos en condiciones paupérrimas, con ansiedad. Todas los políticos tienen que hacer un esfuerzo. Quién piense que la crítica barata y oportunista le va a servir, se equivoca. Y al mismo tiempo, el Gobierno tiene que ser muy humilde porque la situación es muy dramática.

Si yo fuera Sánchez, lo primero que hubiera hecho es llamar a todos los líderes políticos para crear una mesa coordinada

¿Qué le parece la renta básica?

Yo propuse una renta mínima temporal de tres meses. Pero temporal. Las ayudas convencionales en tiempos de emergencia son muy lentas y burocráticas y pueden dejar fuera a gente que las necesita. Ya hay países que han activado transferencias directas. La idea es que llegue el dinero a tiempo porque la situación es límite para quien está sin cobrar.

El Gobierno ha hecho algo convencional, pero creo que es mejor la otra opción. Luego, si es necesario, puedes poner un impuesto y que te devuelvan el importe entregado si han ganado más ese año. No sé si es el momento de hacer medidas estructurales de gasto. Yo estaría a favor de algo más temporal ahora y ver luego la fórmula permanente.

Dentro de la reconstrucción de España, un país con fuerte dependencia de un sector como el turismo, que ha quedado tocado por el Covid-19, ¿hay algún elemento importante que debamos tener en cuenta?

Es una buena pregunta. En la reconstrucción, inevitablemente va a haber transferencias del Estado. Hay sectores dañados y otros que se verán beneficiados, como transporte de alimentos. Tendrá que haber una parte de trabajadores que se tengan que reciclar con ayuda del Gobierno para pasar a trabajar en sectores que estén creciendo.

A futuro, de manera natural, la propia economía española marcará su camino. Una parte de los negocios que conocemos ahora no van a seguir en el futuro y habrá nuevas empresas que se inventen aplicaciones para funcionar a distancia. Vamos a un mundo con una economía pensada en menos movimiento y partimos de una situación muy vulnerable.

Vamos a un mundo con una economía pensada en menos movimiento y partimos de una situación muy vulnerable

Pero para favorecer esa evolución natural de la economía española, ¿qué puede hacer el Gobierno con la política económica?

Durante un tiempo, habrá que impulsar la economía y la demanda con cuidado. Mantendremos sectores enteros desde el sector público. Llegará un momento que el problema será de liquidez y, si acumulas deuda, puedes tener un problema de viabilidad. Será difícil, pero el Estado tendrá que decidir si deja de sostener sectores que estructuralmente hayan dejado de ser un negocio viable y en esa transición, deberá pensar qué hacer con esos trabajadores, cómo reciclarlos.

¿Significa eso que habrá que elegir a qué parte del sector productivo rescatamos?

Es cierto que el coronavirus es una situación inesperada, pero lo que no puede ser es que los contribuyentes aguantemos toda la economía con deuda. Se puede hacer dos meses, pero cada mes que pasa en confinamiento es una caída mayor del PIB. ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar el Estado una aerolínea? No lo sé. Habrá que ir valorando en cada momento qué hacer.