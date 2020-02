Presidente de México anuncia inversiones millonarias de grandes corporaciones

México, 19 feb (EFECOM).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que multinacionales estadounidenses como Chevron, MetLife o Walmart prevén realizar "grandes inversiones" en su país, al tiempo que señaló que directivos de esas y otras firmas se mostraron "muy optimistas con el futuro económico" mexicano.

El izquierdista López Obrador se expresó así en relación a una cena que celebró anoche a puerta cerrada en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia del presidente, con grandes empresarios estadounidenses.

La presidencia mexicana informó en un mensaje en Twitter de que entre los asistentes estuvieron la presidenta de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

Preguntado al respecto, López Obrador aseguró hoy que les informó sobre la situación "económica y financiera" de México y consideró que, en general, los directivos se mostraron "muy optimistas con el futuro económico del país", a la vez que indicó que tienen el "compromiso de mantener y ampliar inversiones en México en el marco del tratado de libre comercio. Fue una buena reunión".

Recordó también que son "corporaciones muy grandes y todas tienen inversión en el país, y van a ampliar las inversiones. (..) Hablaron todos de los montos (de inversión), pero yo no recuerdo. No hice la suma pero sí, son miles de millones de dólares".