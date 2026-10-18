El sector de las 'telco' pide que Europa les incluya al hablar de la soberanía digital: "Bruselas nos ha omitido"

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LO ESENCIAL Las claves Safenet, una alianza de empresas del sector de las telecomunicaciones, reclama a la Comisión Europea que incluya las tecnologías de redes y routers en su estrategia de soberanía digital. La iniciativa advierte que la IA y los centros de datos dependen de la red que los conecta, por lo que desatender la infraestructura de comunicaciones expone a Europa a riesgos de ciberseguridad. Entre sus nueve integrantes figura la española Teldat, cuyo CEO urge a proteger las infraestructuras críticas frente a la dependencia de tecnologías extranjeras y subvencionadas. El colectivo busca influir en los marcos regulatorios y de contratación pública para garantizar que la seguridad, la resiliencia y el sello 'Made in Europe' formen parte del futuro tecnológico comunitario.

Cuando pensamos en la soberanía digital europea, solemos hacerlo de tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad de los centros de datos, el control sobre la nube o el diseño y la fabricación de semiconductores.

El último paquete legislativo presentado por la Comisión Europea (CE) el pasado 3 de junio incluía actualizaciones y nuevas propuestas sobre todos estos ámbitos con el propósito de reforzar la “competitividad, la resiliencia y la autonomía estratégica” de las mismas y buscar nuevos mercados “abiertos y justos”.

Estas medidas, que movilizarán unos 200.000 millones de euros, tienen como premisa reducir la dependencia tecnológica frente a países terceros, que los propios organismos comunitarios cifran en más de 80% en cuanto a productos y servicios digitales y propiedad intelectual.

Sin embargo, y para parte de la industria, esta estrategia está incompleta desde hace tiempo porque relega a un segundo plano una pieza fundamental. Al menos, para el consorcio de empresas que ha alzado la voz contra, según sus términos, una omisión en el discurso político actual: las tecnologías de redes de comunicaciones.

Este grupo, reunido bajo el nombre de Safenet (Alianza para la Soberanía de Tecnología de Redes Europeas), considera que las redes son la “columna vertebral” de nuestro ecosistema. En ellas se incluyen elementos tan cotidianos -y necesarios- como los routers. Según un estudio interno de la iniciativa privada, hasta el 93% del tráfico de internet en Europa pasa por estos dispositivos.

Integrada por el momento por nueve compañías -entre las que se encuentra Teldat como única española-, la alianza quiere sumar esta dimensión al debate europeo para asegurar un Viejo Continente “digital, autónomo, resiliente y preparado para el futuro”.

“Podemos llegar a tener la IA más avanzada y los data centers más protegidos del mundo, pero ambos dependen de la red que los conecta”, dice por correo electrónico a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL Jan Oetjen, presidente de Safenet y CEO de Fritz!. “Es como si protegiéramos la puerta de una casa con los mejores candados y sistemas de alarma y luego nos dejamos la entrada del patio completamente abierta”.

La creación de la alianza, asegura, responde precisamente a esta cuestión. Para el directivo, los más de 200 millones de routers de Europa son el punto en el que esta arquitectura digital se vuelve tangible y operativa. “No son simplemente componentes pasivos: toman decisiones en tiempo real sobre cómo se transmite, prioriza, protege y, potencialmente, observa la información”.

“Nuestro objetivo inmediato es reforzar el diálogo entre la industria y los responsables políticos”, asevera Oetjen. “Queremos aportar experiencia práctica al debate y ayudar a garantizar que la seguridad, la fiabilidad y el Made in Europe queden reflejados adecuadamente en los futuros marcos regulatorios y de contratación pública”.

Una señal de urgencia

En cualquier caso, el proyecto no pretende hacer de parapeto frente a todo lo establecido por Bruselas. Ni siquiera competir sobre la agenda más amplia en soberanía. “Lo que queremos hacer es complementar; llamar la atención sobre un ámbito que a menudo se da por sentado”, matiza el directivo.

A su juicio, estos millones de dispositivos descentralizados pueden convertirse en una poderosa arma cibernética, permitiendo desde ataques a gran escala y espionaje hasta mecanismos ocultos de desactivación, como demuestran incidentes recientes, tanto a uno como al otro lado del Atlántico, que sugieren que “este tipo de escenarios ya no son meramente hipotéticos”.

Jan Oetjen, director general de Safenet. DISRUPTORES

Además, desde Safenet estiman que la capa física del mundo digital tiene una importancia económica estratégica tanto en dónde se diseñan y se fabrican los componentes que sustentan la conectividad como en la necesidad de aglutinar los conocimientos y recursos necesarios para proteger sus flujos de datos y garantizar la resiliencia de la cadena de suministro a largo plazo.

“Nuestro hilo conductor es un compromiso compartido con los valores tecnológicos europeos”, resume Oetjen. “Somos un colectivo de fabricantes que proporcionan la infraestructura esencial que mantiene en funcionamiento la sociedad”.

En este sentido, el grupo ha pulsado el botón de urgencia. “Las preocupaciones ya no están limitadas a unos pocos actores de nicho. Esto va de una toma de conciencia sistémica en todo el sector tecnológico europeo. […] En un momento de fragmentación geopolítica, ‘ir por libre’ es una estrategia perdedora. Debemos construir nuestras propias fortificaciones digitales o correr el riesgo de quedarnos atrás”.

Protagonismo desde España

DISRUPTORES ha conversado también con Antonio García Romero, CEO de Teldat, la compañía española que participa en Safenet. Desde su posición, el directivo cuenta que, a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, la compañía ha sido testigo de cómo las telecomunicaciones han evolucionado de accesorio de consumo a infraestructura crítica.

La motivación para unirse a Safenet pasa, en gran parte, por este cambio. “Ahora, las redes están presentes en todo tipo de industrias vitales; desde organizaciones eléctricas y de servicios públicos pasando por transporte o banca”, explica.

Antonio García Romero, CEO de Teldat. Yolanda Rodríguez

De este modo, expresa: “Necesitamos actores que desarrollen su tecnología íntegramente dentro de las fronteras europeas y cuyo I+D y control societario resida aquí porque la subvención de sectores estratégicos por parte de gobiernos extranjeros puede generar monopolios en favor de determinadas compañías y destruir el tejido productivo del continente. Queremos defender unas reglas del juego equilibradas”.

En su opinión, esto es algo que ya ha pasado con otras industrias como la eólica, la fotovoltaica o los paneles solares. Además, prosigue, potencias como Estados Unidos y China pueden intervenir en empresas nacionales que operan en sectores considerados críticos.

“En Safenet también discutimos este asunto: si una tecnología está subvencionada por un país tercero hay que establecer límites”.

Un futuro a largo plazo

Preguntado por si el objetivo final es llegar a sustituir por completo los equipos de los proveedores que no cumplan con estos requisitos, García Romero esgrime que sería una meta muy difícil. “Nos referimos, sobre todo, a las infraestructuras críticas y sectores estratégicos que no deberían estar expuestos a injerencias extranjeras”.

“Cuando tengamos que protegernos frente a ataques, tendremos que analizar nuestra industria, qué componentes de telecomunicaciones y ciberseguridad están disponibles y, a partir de ahí, evaluar las contramedidas y nuestra postura de seguridad”.

El directivo dice que muchas veces se siente como un “profeta sin audiencia”. Pero que Teldat puede desempeñar un papel muy importante en la iniciativa debido a su recorrido en el mercado.

“Safenet está todavía en una fase muy embrionaria”, subraya. “Como miembro de la asociación, creo que no debería tener una perspectiva ‘cortoplacista’, sino de medio y largo plazo. Esto no consiste en resolver un problema y desaparecer al día siguiente”.

Porque, concluye: “Ahora hablamos de IA, telecomunicaciones e incluso de tecnología cuántica, pero dentro de una década igual lo hacemos de cohetes en la Luna u otras cuestiones. La soberanía tecnológica europea es fundamental y debemos tomárnosla en serio. Aunque ya vamos un poco tarde”.