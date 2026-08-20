Cuántica, desinformación y una Europa que no convence: cómo la siguiente gran innovación se juega en la opinión pública

Las claves

Las claves Generado con IA La computación cuántica genera tanto fascinación como temor en la opinión pública debido a su potencial disruptivo y al uso de desinformación. El desarrollo real de la computación cuántica está aún en fase experimental, mientras que aplicaciones como la sensórica cuántica y la criptografía poscuántica ya tienen usos comerciales avanzados. Europa lidera la investigación académica en cuántica, pero depende de infraestructuras estadounidenses y carece de patentes industriales frente a EE.UU. y Asia. La UE ha establecido una hoja de ruta para migrar a la criptografía poscuántica antes de 2030, como respuesta a posibles amenazas futuras de la computación cuántica.

La tecnología cuántica habita hoy un fascinante estado de superposición en el imaginario colectivo, existiendo simultáneamente como una inminente amenaza existencial capaz de quebrar la arquitectura de seguridad global, como la gran promesa tecnológica tras el boom de la inteligencia artificial y como un inmaduro experimento de laboratorio recluido en las entrañas de la academia.

Este entrelazamiento de realidades paralelas, valga la ironía, se resquebraja cuando el colapso de la función de onda mediática obliga a la opinión pública a decidir su destino, un fenómeno que el reciente informe del Joint Research Centre de la Comisión Europea correspondiente a este ecuador de la década revela con inusitada crudeza.

En ese sentido, la batalla por el dominio de las tecnologías de segunda generación, y muy especialmente de la computación cuántica, se libra en gran medida en las intricadas trincheras del relato global y la manipulación informativa, donde los actores estatales y corporativos moldean la percepción de una disrupción inminente para capitalizar su influencia geopolítica.

Los datos recopilados por el organismo europeo durante los últimos meses arrojan unos guarismos que ilustran una fractura profunda entre el discurso institucional y las operaciones de desinformación estructuradas. Ahí van los números: la prensa generalista convencional ha generado un volumen de 22.838 artículos centrados en los avances y retos de esta tecnología, un esfuerzo divulgativo monumental que contrasta vivamente con los 1.555 impactos documentados en los canales clasificados dentro del Information Manipulation Set, donde se gestan las campañas de injerencia extranjera.

"El análisis exhaustivo de los flujos de información nos demuestra que los actores maliciosos están pivotando hacia la cuántica no porque posean ventajas técnicas reales, sino porque el halo de misterio incomprensible que la rodea la convierte en un vector perfecto para inocular miedo, prometiendo un apocalipsis digital que desestabilice la confianza en las infraestructuras críticas occidentales", recoge Comisión Europea.

A esta distorsión se suma la arrolladora maquinaria de relaciones públicas de los gigantes tecnológicos estadounidenses, cuyos anuncios han marcado los grandes hitos del ciclo mediático reciente.

No en vano, los picos de cobertura corporativa se erigen como monumentos a la expectación programada, destacando el lanzamiento de Google Willow el 10 de diciembre de 2024 con 235 noticias publicadas en un solo día, seguido por la presentación de Microsoft Majorana 1 el 20 de febrero de 2025 con 202 impactos, y culminando con el anuncio de Google Quantum Echoes el 23 de octubre de 2025, que acaparó 183 titulares a nivel global.

El fatalismo mediático y las aplicaciones tangibles

Lejos del estruendo mediático y las promesas de supremacía absoluta a corto plazo, la realidad material de la física cuántica aplicada dibuja un escenario de desarrollo profundamente asimétrico y anclado en rigurosas escalas de madurez tecnológica.

La ansiada computación cuántica tolerante a fallos, aquella capaz de ejecutar el algoritmo de Shor y amenazar los fundamentos de la seguridad digital contemporánea, permanece firmemente atrapada en niveles TRL 3 a 5. En lenguaje llano, representa una fase puramente experimental de laboratorio, caracterizada por la lucha constante contra la decoherencia de los cúbits y la ausencia de despliegues operativos viables fuera de entornos altamente controlados.

Asimismo, el relato apocalíptico choca frontalmente con el verdadero vector de éxito comercial de esta década, un campo que avanza lejos de los focos y que ya transforma industrias enteras. La sensórica cuántica opera actualmente en niveles TRL 8 a 9, una madurez absoluta que se materializa en los sofisticados relojes atómicos de rubidio que orbitan en las constelaciones de satélites de nueva generación y en los sensores de vacantes de nitrógeno en diamante que ya encuentran calado comercial en la prospección geológica y la resonancia magnética médica.

Paralelamente, el ámbito de las comunicaciones y la criptografía poscuántica ha experimentado una aceleración sin precedentes, concentrando el 70% de sus señales en niveles TRL 6 a 7 o superiores. La estandarización definitiva de los protocolos algorítmicos Kyber, formalizado como FIPS 203, y Dilithium, consolidado como FIPS 204, sitúa a estas defensas criptográficas en un innegable TRL 8 a 9, listas para su integración a gran escala.

Excelencia académica y dependencia estructural

El posicionamiento de la Unión Europea en este intrincado tablero geopolítico constituye una de las paradojas más sangrantes de la política industrial contemporánea, y así lo recoge también esta investigación nacida del seno de Bruselas.

El Viejo Continente ostenta un liderazgo intelectual indiscutible en las áreas más tangibles de la disciplina, dominando la investigación global en sensórica cuántica con la apabullante cifra de 2.167 publicaciones de alto impacto revisadas por pares. La excelencia académica europea se apuntala además con la presencia de instituciones venerables como la Universidad Técnica de Delft y la Universidad de Innsbruck, ambas firmemente ancladas en el selecto top 10 mundial de citación científica en materia de computación cuántica.

"Hemos construido un ecosistema investigador sin parangón que nutre las mentes más brillantes del planeta, pero seguimos fracasando estrepitosamente a la hora de transformar los descubrimientos nacidos en nuestros laboratorios públicos en propiedad intelectual que retenga el valor económico y estratégico dentro de nuestras fronteras", admite la propia UE.

Ordenador cuántico de IBM. DISRUPTORES

Y es que esta brillantez teórica palidece al examinar la encarnizada carrera por la comercialización de estos sistemas cuánticos. Mientras el gigante nipón NTT atesora 31 patentes comerciales de alto valor y los colosos estadounidenses Google y Microsoft exhiben 26 y 13 patentes fundamentales respectivamente, la principal esperanza del ecosistema startup europeo, la firma francesa Alice & Bob, apenas logra registrar ocho patentes en el mismo periodo.

Esta orfandad industrial aboca a los investigadores europeos a transitar por los vericuetos de un vasallaje tecnológico insoslayable.

Así, la inmensa mayoría de los laboratorios del continente que logran concebir algoritmos de vanguardia dependen inexorablemente de la infraestructura en la nube estadounidense proporcionada por IBM, Microsoft o Google para correr sus simulaciones y operar los escasos procesadores cuánticos funcionales, entregando la telemetría y el valor añadido de sus experimentos a servidores radicados al otro lado del Atlántico.

La urgencia criptográfica y la ciberseguridad

Empero, la brecha entre la capacidad teórica de la computación cuántica y su realidad industrial no exime a los gobiernos occidentales de acometer una reestructuración inmediata de sus defensas cibernéticas.

Como hemos visto, la urgencia no emana de la existencia de un ordenador cuántico operativo en la actualidad, sino de la perniciosa doctrina táctica conocida como Harvest Now, Decrypt Later, una estrategia asimétrica mediante la cual actores estatales hostiles exfiltran y almacenan masivamente volúmenes ingentes de tráfico cifrado contemporáneo.

Estos tesoros de inteligencia cifrada, que hoy permanecen ilegibles, aguardan pacientemente en centros de datos soberanos el día en que la potencia computacional cuántica permita quebrar sus encriptaciones, revelando secretos de Estado, de diseños industriales y datos biométricos con décadas de validez.

Para neutralizar esta amenaza diferida en el tiempo, la Comisión Europea ha diseñado una hoja de ruta perentoria y de obligado cumplimiento que no admite dilaciones presupuestarias ni excusas burocráticas.

Las directrices continentales exigen iniciar la migración masiva hacia algoritmos de criptografía poscuántica a finales del presente año 2026, marcando un punto de no retorno en la arquitectura de red europea. Esta gigantesca empresa de reingeniería criptográfica, que requerirá auditar y sustituir protocolos incrustados en cada router, servidor y dispositivo conectado del continente, tiene fijada su culminación obligatoria en las infraestructuras críticas para el inminente 2030.