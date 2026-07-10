Europa prorroga hasta 2028 el escaneo voluntario de material de abuso sexual infantil 'online' mientras debate la ley definitiva

Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo, Francia, durante una votación, en una imagen de archivo. DISRUPTORES Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento Europeo ha prorrogado hasta 2028 la excepción que permite a plataformas detectar voluntariamente material de abuso sexual infantil en comunicaciones privadas. La prórroga fue aprobada pese a que los votos en contra superaron a los favorables, ya que no se alcanzó la mayoría absoluta necesaria para bloquearla. Continúan las negociaciones sobre el reglamento definitivo, conocido como Chat Control 2.0, sin consenso entre Parlamento, Consejo y Comisión Europea. El debate enfrenta a quienes defienden el escaneo para combatir delitos graves y a quienes alertan sobre posibles riesgos para la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

Tres años después de que Bruselas pusiera sobre la mesa una de las propuestas legislativas más controvertidas de la última década, el debate sobre Chat Control 1.0 sigue lejos de resolverse.

El último capítulo se ha escrito esta semana, después de que el Parlamento Europeo haya aprobado prorrogar hasta 2028 la excepción temporal que permite a las plataformas detectar, de forma voluntaria, material de abuso sexual infantil en comunicaciones privadas.

La prórroga acaba de salir adelante mediante un procedimiento de urgencia. Aunque los votos en contra superaron a los favorables, no han alcanzado la mayoría absoluta que es necesaria para bloquear la iniciativa, lo que ha permitido que el texto siga adelante.

Una decisión que llega mientras continúan las negociaciones del futuro reglamento permanente, conocido como Chat Control 2.0, con un contenido sobre el que el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea siguen sin encontrar un consenso.

Durante la primera mitad de 2026, las tres instituciones celebraron varias rondas de negociación (los llamados trílogos) sin lograr un acuerdo sobre algunos de los aspectos más sensibles y controvertidos de la propuesta, como el alcance del escaneo de las comunicaciones privadas o su impacto sobre el cifrado de extremo a extremo.

Esa falta de acuerdo provocó que en marzo de 2026 el Parlamento rechazara prorrogar la excepción temporal y que esta expirara en abril. Semanas después, el Consejo de la Unión Europea impulsó posteriormente una nueva propuesta para mantener vigente ese mecanismo provisional mientras se aprueba la normativa definitiva. Esa nueva prórroga es la que acaba de recibir el visto bueno de la Eurocámara.

El origen de este debate se remonta a mayo de 2022, cuando la Comisión Europea presentó la propuesta legislativa conocida como Chat Control con el objetivo de reforzar la lucha contra la difusión de material de abuso sexual infantil y la captación de menores a través de internet.

Desde entonces, el proyecto ha dividido tanto a las instituciones europeas como a expertos, organizaciones de derechos digitales y empresas tecnológicas.

Mientras sus defensores sostienen que estas herramientas son necesarias para combatir uno de los delitos más graves que existen en la red -la difusión de material de abuso sexual de menores-, sus detractores alertan de que podrían abrir la puerta al escaneo masivo de comunicaciones privadas y comprometer derechos fundamentales como la privacidad o el secreto de las comunicaciones.