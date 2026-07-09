Europa avalará la formación en IA: 4Geeks y Yaran Foundation impulsan el talento que exige la soberanía tecnológica

Imagen de grupo de los participantes de la iniciativa para impulsar el talento tecnológico respaldada por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Quotanda. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El Fondo Europeo de Inversiones avalará hasta 55 millones de euros para facilitar el acceso a formación en inteligencia artificial a más de 4.000 estudiantes en Europa. El programa permite a los alumnos iniciar estudios especializados sin pago inicial, con modelos de pago diferido vinculados a su futura inserción laboral. Participan instituciones educativas de España, Alemania, Italia, Croacia y Eslovenia, entre ellas 4Geeks Academy y Yaran Foundation en España. La iniciativa busca democratizar el acceso a la formación tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, y apoyar a perfiles en riesgo de exclusión laboral por la automatización.

La geopolítica actual se juega también en el terreno de la tecnología y lograr los perfiles más cualificados es una prioridad para los Estados en aras de alcanzar la soberanía tecnológica. En plena ola de la inteligencia artificial, contar con ese talento altamente especializado es una de las bazas que marcará el futuro de Europa y ahí, democratizar la formación, o abrirla al mayor número de personas al menos, es crítico.

En este contexto se enmarca el programa respaldado por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) e InvestEU junto a Quotanda que movilizará hasta 55 millones de euros en avales y permitirá que más de 4.000 estudiantes en Europa accedan a formación especializada sin barreras económicas iniciales.

La iniciativa permite a los estudiantes de las instituciones participantes iniciar sus estudios sin tener que pagar por adelantado las tasas académicas, mediante modelos de pago diferido o soluciones de reembolso vinculadas a su futuro profesional, en los que el pago se realiza una vez que el alumno se incorpora al mercado laboral y comienza a percibir ingresos.

La iniciativa se desarrollará en España, Alemania, Italia, Croacia y Eslovenia. Entre las instituciones educativas participantes se encuentran: ESADE Business & Law School, Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia), Hertie School (Alemania), Academia Institute of Technology (Eslovenia), Algebra Bernays University (Croacia), 4Geeks Academy (España), CODE.science (Alemania) y Yaran Foundation (España).

En la práctica, el FEI asume parte del riesgo financiero mediante una garantía de cartera, lo que permite a estas instituciones proporcionar financiación en condiciones más accesibles y centradas en el estudiante.

"Esta iniciativa se centra en la equidad y la igualdad de oportunidades en Europa", ha declarado Marjut Falkstedt, consejera delegada del Fondo Europeo de Inversiones. "Los estudiantes que tengan el talento y las competencias necesarias para estudiar lo que desean, pero que no dispongan de los recursos económicos suficientes, pueden contar con nuestro apoyo".

El Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) destinó 3.300 millones de euros a la educación y el desarrollo de competencias solo en 2025, y más de 13.000 millones de euros en los últimos cinco años, apoyando el aprendizaje desde la educación temprana hasta la investigación avanzada en toda Europa.

Entidades en España: 4Geeks y Yaran Foundation

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España, para contextualizar el impacto de la medida impulsada por Europa para favorecer la formación tecnológica en nuestro país: "Representa un avance hacia la democratización del acceso a este tipo de conocimientos en Europa".

4Geeks Academy es uno de los nombres propios en el sector edtech en España y Latinoamérica centrado en la formación de perfiles técnicos con habilidades prácticas. Desde su llegada a España en 2020, ha formado a más de 8.000 alumnos en disciplinas críticas como data science, machine learning y ciberseguridad. Su metodología se centra en el aprendizaje inmersivo y proyectos reales, y recientemente ha reforzado su foco en ingeniería aplicada a la inteligencia artificial.

El aval del FEI para "asumir más riesgo"

El núcleo de este programa es una garantía de cartera proporcionada por el FEI, filial del Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), en colaboración con la plataforma de financiación Quotanda. Este mecanismo permite que instituciones como 4Geeks Academy asuman un mayor riesgo financiero al conceder créditos o modelos de pago diferido a estudiantes que, de otro modo, serían rechazados por la banca tradicional.

El FEI avala el 80% de la deuda de los estudiantes, "lo que da a la escuela la cobertura necesaria para ser más flexible". Según explica Víctor Gómez en entrevista con esta redacción: "El fondo nos permite asumir más riesgo y ampliar el número de personas que puedan financiarse para formarse en IA".

Hasta ahora, la escuela ya asumía un riesgo considerable, con un 35-40% de sus operaciones financiadas internamente a perfiles rechazados por financieras externas. Con el respaldo europeo, pueden ampliar esta capacidad de impacto social, según detalla el emprendedor.

IA y soberanía tecnológica: El giro estratégico de Europa

El apoyo de las instituciones europeas en este momento no es casual. Existe una conciencia creciente de que la IA transformará todos los sectores y que Europa debe liderar esta adopción para no quedar relegada.

Víctor Gómez precisa que, "aunque a veces la regulación europea puede ser un obstáculo", en este caso hay una visión clara: "Europa afortunadamente está apostando por la inteligencia artificial; se ha dado cuenta que si nos quedamos atrás en esto vamos a perder una posición muy importante".

"Europa afortunadamente está apostando por la inteligencia artificial; se ha dado cuenta que si nos quedamos atrás en esto vamos a perder una posición muy importante" Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España

La meta es formar a profesionales capaces de gestionar el cambio que viene. Según explica el emprendedor, la IA afectará "no solo a los empleos cualificados, sino también a tareas administrativas y de gestión de datos". Por ello, este programa permite a las entidades que se acogen, como 4Geeks en España, ofrecer condiciones excepcionales.

"Podemos dar 30 meses sin intereses, duplicando los plazos que la escuela ofrecía anteriormente. Si yo sé que puedo asumir más riesgo, puedo ir un poco más allá. Para qué vamos a financiar con lo mismo que tiene nuestras financieras si igual la gente no lo puede pagar", afirma Gómez.

Más allá de las cifras macroeconómicas, el proyecto liderado por 4Geeks tiene un marcado espíritu social y busca, a través de la capacitación de todo tipo de personas en tecnología, cambiar sus perspectivas de vida y dar una segunda oportunidad a perfiles en riesgo de exclusión o sectores vulnerables, como los trabajadores de retail que están viendo peligrar sus puestos por la automatización.

Con esta alianza entre el sector público europeo y diversas escuelas tecnológicas, España se posiciona para generar el capital humano necesario para afrontar esta era convulsa que imprime la inteligencia artificial.