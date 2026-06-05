Regular o innovar: la batalla por la economía verde se juega en los difíciles equilibrios de la Unión Europea

Europa pierde competitividad en tecnologías limpias frente a China y Estados Unidos mientras espera a que la regulación fomente la innovación interna y debate el futuro de complejo y extenso marco normativo.

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea ha implementado un complejo marco regulatorio para impulsar la sostenibilidad, pero la sobrerregulación puede estar frenando la eco-innovación en las empresas. Normativas como el Reglamento de Ecodiseño y el CBAM imponen requisitos estrictos a productos y empresas, buscando duplicar la circularidad de materiales y gravar las emisiones en frontera. El informe Draghi señala que Europa necesita 800.000 millones de euros de inversión anual para mantener su competitividad mientras descarboniza su economía. A pesar del aumento en solicitudes de patentes verdes, Europa pierde terreno frente a China en innovación y control de la cadena de valor en tecnologías limpias.

La Unión Europea ha construido el ecosistema regulatorio de sostenibilidad más ambicioso de la historia. No es una proclama vacía: en estos momentos hay más de veinte instrumentos normativos, tres directivas principales y un reglamento de ecodiseño que buscan redefinir la economía y la sociedad con el respeto medioambiental por bandera. Por no mentar al impuesto al carbono en frontera que entra en vigor definitivo este año, el famoso Green Deal (anunciado en 2019 como hoja de ruta hacia la neutralidad climática para 2050) o la directiva de reporte que obliga a miles de empresas a auditar públicamente sus métricas ambientales.

Quizás ya se les haya puesto un poco de dolor de cabeza, pero es relativamente normal: la regulación que debía convertir a Europa en pionera de la innovación verde está generando, a corto plazo, el efecto contrario. Es el clásico dilema en el que se contrapone la buena voluntad con la sobrerregulación. Empero, en muchos casos, estas corporaciones están más preocupadas de cumplir con los requisitos burocráticos que de causar un impacto positivo en nuestro planeta.

Ya hay estudios académicos al respecto. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid analizaron recientemente la regulación europea sobre informes de sostenibilidad y llegaron a la conclusión de que "ralentiza la eco-innovación". Según su trabajo, los directivos, bajo la ingente presión de auditores y supervisores de mercado, "podrían priorizar el cumplimiento de los requisitos externos sobre las necesidades internas de sus organizaciones, limitando su flexibilidad y capacidad de eco-innovación".

Demasiadas leyes que se solapan y contradicen

Como decíamos, la apuesta por la sostenibilidad ambiental en el Viejo Continente no se articula en torno a una única ley, más bien se trata de un entramado que se superpone, se retroalimenta e, incluso, se contradice. La ya mentada CSRD aplica el principio de doble materialidad: las empresas deben calcular cómo impactan en el medio ambiente y, al mismo tiempo, cómo los riesgos ambientales afectan a su propia viabilidad financiera. Pero en España, la norma se transpone mediante la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, todavía en tramitación parlamentaria.

El calendario actualizado de esta norma distingue tres olas de implementación. Las entidades de interés público con más de 500 empleados ya publicaron sus primeros informes en 2025. Las grandes empresas con más de 250 empleados, facturación superior a 50 millones de euros o activos por valor de 25 millones de euros reportarán el correspondiente al ejercicio 2027, con publicación en 2028. Las pymes cotizadas quedan pospuestas hasta 2029. Y los terceros países con filiales en la Unión que facturen más de 150 millones de euros anuales también entran en el radio de acción. Sin ir más lejos, hablamos de hasta 3.000 empresas estadounidenses con operaciones en el mercado europeo.

El impacto del ómnibus La desinflación regulatoria de 2025 y 2026 es el reconocimiento tácito de que el diseño original falló, tanto en la normativa digital como la que sobrevuela a la sostenibilidad. La Directiva Ómnibus I (2026/470/UE), publicada el 26 de febrero de 2026, retrasa dos años las fases intermedias de la CSRD y el Parlamento Europeo aprobó la parada del reloj en abril de 2025.

Pero ampliemos la visión a otras regulaciones, como el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), vigente desde el 18 de julio de 2024. Esta norma quizás sea la más radical de todas por su alcance, que va mucho más allá de la eficiencia energética. Su verdadero propósito es que casi todos los bienes físicos comercializados en la Unión Europea nazcan con una visión circular, con el objetivo de duplicar la tasa de circularidad de materiales para 2030. Para ello, el Pasaporte Digital de Producto, obligatorio a partir de 2027, asignará una identidad digital única a cada producto, accesible mediante QR o RFID, con información estructurada sobre composición, trazabilidad, desensamblaje y rendimiento ambiental.

Y seguimos para bingo con el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, entró en su fase definitiva el uno de enero de 2026. Tras la fase transitoria de notificaciones trimestrales que arrancó el 1 de octubre de 2023, los importadores de hierro, acero, aluminio, cemento, electricidad e hidrógeno deberán pagar efectivamente por las emisiones implícitas en sus mercancías. Eso sí, la propia Comisión Europea se ha dado cuenta del impacto negativo para el tejido productivo de esta regulación (en particular, en cómo se puede aplicar en el día a día), y ya ha propuesto simplificaciones para reducir la carga administrativa, especialmente para pymes.

¿La regulación estricta genera competitividad?

Casi treinta años antes del Green Deal, el economista Michael Porter de Harvard Business School desafió el consenso de los economistas ambientales. Su premisa reza que la regulación ambiental estricta, bien diseñada, no reduciría la competitividad empresarial; todo lo contrario. Su hipótesis sostenía que las exigencias normativas incentivan la innovación y que esa innovación compensa el coste del cumplimiento, mejorando la posición competitiva de las empresas a medio plazo.

Pero lo que estamos viviendo, y lo que traslada la industria de forma consistente y constante, es todo lo contrario. Donald Trump está presionando un mercado global ya tensionado con políticas muy agresivas que detestan cualquier regusto sostenible. Lo hace para ganar la batalla del precio, ante la intensa competencia de China y otros países emergentes. ¿Puede equilibrarse la regulación medioambiental con la presión sobre los márgenes y el crecimiento incontrolado? ¿Qué sentido tiene que una única región del mundo compita con estas restricciones si sus rivales no se atienen a ninguna de estas reglas? No son preguntas fáciles de responder, donde de nuevo se contraponen los valores europeos y el interés económico inmediato.

Porque eso es lo que es el Green Deal: un gran experimento a escala y en tiempo real de la hipótesis Porter, cuyos resultados todavía están por conocer.

Y es cierto que podemos encontrar algunos de esos espacios para la innovación en las normas que hemos detallado antes. Por ejemplo, el ESPR obliga a las empresas que quieran vender en la Unión a cumplir con criterios de durabilidad, reparabilidad, eficiencia de recursos, reciclabilidad y reducción de sustancias peligrosas desde la fase de diseño. No es complicado pensar en que, para conseguir esos objetivos, será necesario investigar en materiales avanzados (polímeros reciclados de alta pureza, biopolímeros y fabricación aditiva), desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la servitización, la remanufactura y la oferta basada en uso en lugar de propiedad. En tecnología, la inteligencia artificial se integrará para análisis de sostenibilidad, mantenimiento predictivo y conexión avanzada con los datos del Pasaporte Digital de Producto.

En cualquier caso, eso no es más que la teoría. En la práctica, hay demasiados elementos a tener en cuenta que no permiten un diagnóstico tan sencillo.

¿Y si pensamos en positivo?

El informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, es hasta la fecha el diagnóstico más completo sobre la crisis de competitividad europea. Y, por supuesto, no es ajeno a esta estructura regulatoria en materia de sostenibilidad. Mario Draghi, primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, proponía de hecho cerrar la brecha de innovación con China y Estados Unidos, tener un plan de descarbonización y competitividad coherente, e incrementar seguridad reduciendo dependencias externas.

Draghi calculó que Europa necesita 800.000 millones de euros en inversión anual para mantener la competitividad mientras descarboniza su economía. Ahí es nada. Pero si añadimos la innovación en sostenibilidad, la cuestión se vuelve incluso más compleja: mientras que el 53% de las medidas propuestas por Draghi no necesita inversión pública adicional (93 de 176), pero en innovación, el 86% de las medidas necesita inversión de las Administraciones.

Pongamos más números a esta disyuntiva de innovación y sostenibilidad. El Fondo de Competitividad propuesto por expertos del Green Economy Institute exige 237.000 millones de euros financiados con deuda pública para tecnologías limpias. El objetivo es igualar el nivel de ayudas de Estados Unidos, donde el pragmatismo se impone en todo momento, donde el IRA moviliza el 1,38% del PIB. En el Viejo Continente, el impacto esperado de esta mayúscula inversión sería de 2% adicional en PIB, 6,7% en empleo y reducción de hasta 40% en importaciones externas.

Los datos de competitividad actualizada confirman que Europa está perdiendo la carrera. China concentra el 75% de las solicitudes de patentes verdes a nivel mundial, al mismo tiempo que invirtió el 39% de la inversión mundial en tecnologías limpias, con 654.000 millones en 2023. En algunos segmentos, la cuestión es todavía mayor: China controla el 60% de la cadena de valor eólica y planea multiplicar por cuatro su producción de baterías para 2030.

Europa es el segundo lugar más atractivo para inversores de tecnologías 'net-zero' después de China, por delante de Estados Unidos, con 334.000 millones en 2023, un incremento de 76.000 millones respecto a 2022. Pero el 42,5% de los profesionales del sector cree que la competitividad de Europa continuará deteriorándose en los próximos años., según el European Innovation Scoreboard 2025.

A su vez, España es el país de Europa que más crece en solicitudes de patentes europeas, con 2.255 solicitudes en 2025, un 2,9% más que en 2024, marcando récord histórico. El crecimiento acumulado desde 2015 es del 44%. Pero en sectores clave como maquinaria, aparatos y energía eléctrica, las solicitudes cayeron 13% en 2024. El sector transporte creció 30,7% interanual con 149 solicitudes, pero ese crecimiento no compensa la pérdida de competitividad general.