Joss Garman (Loom): "Europa ha aprobado políticas en una especie de burbuja, ajena a las empresas sobre el terreno"

Las claves

Las claves Generado con IA Joss Garman, fundador de Loom Strategy, advierte sobre la desconexión entre las políticas europeas y la realidad de las empresas en sectores como energía y tecnología. Garman destaca la burocracia y la lentitud administrativa como los principales obstáculos para startups y empresas tecnológicas en Europa. El experto subraya la importancia de cocrear y colaborar entre gobiernos y empresas para afrontar el momento crítico que vive Europa y ser competitivos. Valencia se posiciona como un hub de referencia para unir sectores industriales, tecnológicos y de energía sostenible, impulsando la colaboración y la innovación.

El mundo se está reconfigurando. El tablero geopolítico se mueve a una velocidad desconocida hasta la fecha, y empresas y gobiernos necesitan aliados estratégicos para tomar las decisiones correctas. ¿Qué papel debe jugar Europa en esta encrucijada? ¿Cómo puede mantener las señas de identidad de su modelo económico y de crecimiento sin renunciar a ser competitiva?

Sobre estas y otras cuestiones tratamos de buscar respuestas en la entrevista realizada por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL a Joss Garman, fundador y director ejecutivo de Loom Strategy, el centro internacional especializado en crear nexos de unión entre los principales líderes del sector de la industria, la energía sostenible y la defensa, entre otros ámbitos.

Nos atiende en Valencia, durante una visita de líderes en energía y sostenibilidad a Base 2, el hub tecnológico ubicado en la Marina de Valencia, organizada por la entidad global liderada por Garman.

La conversación pronto nos deja claro una idea que se mantendrá durante todo su argumentario: Europa afronta un momento crítico, un punto de inflexión que los gobiernos y el sector corporativo deben saber aprovechar. Es el momento de cocrear y colaborar para posicionarse y sobrevivir.

"Las cuestiones relacionadas con la asequibilidad, la seguridad, la industria, el crecimiento, el medio ambiente y la transición hacia una economía más limpia se están cruzando. Todos los hilos se superponen. Por eso fundé Loom el verano pasado, porque necesitamos unir estos hilos y extraer conocimientos de todas estas conversaciones que han estado aisladas hasta ahora", afirma Garman.

Joss Garman durante su visita a la directiva de Base 2 del pasado marzo. Vicent Bosch

El experto conoce esta foto fija y cómo se ha llegado a ella, de ahí que su visión sea clave para entender esta compleja realidad que afronta Europa. No sin razón, sus más de 20 años de experiencia le erigen como una de las voces más influyentes del Reino Unido en cambio climático.

El reto es mayúsculo y afronta algunos desafíos notables. La desconexión entre aquello que se regula en las altas esferas y la realidad a pie de empresa es, a su juicio, uno de ellos.

"Cada vez hay más distancia entre las personas que han estado diseñando las políticas y el reconocimiento de que las soluciones, a menudo, simplemente no son prácticas. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha? La idea que defendemos en Loom es romper esos compartimentos estancos".

"Queremos llegar a soluciones que realmente funcionen para las personas, la gente común, pero también para las empresas que impulsan la economía verde", añade.

Burocracia, el principal escollo

En su reflexión, destaca que las startups y empresas tecnológicas que han visitado y consultado desde Loom en las últimas semanas -Estocolmo, Múnich, etc- para conocer cuáles son las barreras que enfrentan siempre repiten el mismo mensaje: "Una y otra vez escuchas desafíos sobre la burocracia, lo lento que se mueve todo; el hecho de que hay muchas agencias gubernamentales diferentes con las que tienen que tratar y, además, también están las agencias de Bruselas".

Garman profundiza en esta idea: "Creo que la forma en que se han diseñado muchas políticas ha sido en una especie de burbuja, lejos de las personas sobre el terreno que intentan hacer cosas prácticas".

Joss Garman durante su entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Vicent Bosch

Precisamente, encontrar las soluciones para que los emprendedores y las empresas que realmente atesoran potencial para cambiar las cosas no se den contra el muro de la Administración pública es uno de los objetivos de Loom.

"Hemos escuchado que necesitan soluciones menos burocráticas que funcionen para la gente común que, simplemente, intenta hacer las cosas y avanzar rápido en un contexto donde China y otras economías competitivas se mueven a mayor velocidad y tienen procesos muy ágiles".

"La forma en que se han diseñado muchas políticas en Europa ha sido en una especie de burbuja, lejos de las personas sobre el terreno que intentan hacer cosas prácticas"

"Necesitamos ser tan ágiles como podamos", receta el experto, lo cual es, a su juicio, compatible con la apuesta por la regulación que abandera Europa. "Eso no quiere decir que la regulación no pueda marcar una gran diferencia en términos de apoyo a las empresas, pero algunas de las propuestas presentadas simplemente no han sido prácticas".

Descendemos a nuestro entorno más próximo. ¿Cuál es la posición de España en este contexto? Garman lo tiene claro: "Hay un impulso real aquí, especialmente en la tecnología limpia. Claramente, ha habido mucho apoyo público para avanzar en esta dirección. La gente ve que esto es el futuro, la dirección en la que se mueve la economía".

"En Valencia está cuajando de una manera realmente impresionante la creación de un espacio donde reunir a empresas y líderes de todos estos sectores"

Llegados a este punto y ante la incertidumbre global, el fundador de Loom defiende que el reto está en "mantener ese apoyo público y político que ha habido en España para que ese impulso continúe, pero también en cómo diseñar las soluciones que fortalezcan el apoyo en lugar de socavarlo".

Obtener algunas de las claves que permitan disipar esas incógnitas era la finalidad de su visita a Valencia del pasado marzo. En la cita, Joss Garman destacó la contribución de la ciudad a este proceso de cambio en marcha.

"Existe en Valencia un esfuerzo real por unir diferentes sectores relacionados. Tecnologías de doble uso que serán beneficiosas para el sector automotriz, pero también para el de defensa y para la transición energética. Como las baterías, por ejemplo", indica el experto en cambio climático.

La proyección a futuro que hace, de esta forma, de la capital del Turia es prometedora. "Está cuajando de una manera realmente impresionante la creación de un espacio donde reunir a empresas y líderes de todos estos campos en un hub donde construir nuevas relaciones personales y empresariales", concluye el director ejecutivo de Loom Strategy.