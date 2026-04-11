Milo McBride (Carnegie): "El freno de EEUU a las tecnologías limpias brinda a Europa una oportunidad para posicionarse"

Milo McBride en la sede de Base 2 en la Marina de Valencia. Vicent Bosch

Las claves nuevo Generado con IA Milo McBride, experto en sostenibilidad del Carnegie Endowment, afirma que el freno de EEUU a las tecnologías limpias brinda a Europa una oportunidad para atraer talento y empresas del sector. Europa puede posicionarse como referente mundial en tecnologías limpias, especialmente en geotermia, hidrógeno y baterías de próxima generación, aprovechando su autonomía y recursos. España y ciudades como Valencia tienen potencial para convertirse en centros tecnológicos clave, impulsando la colaboración entre administración, startups y grandes empresas. El desarrollo de tecnologías limpias y cadenas de suministro locales fortalecería la seguridad energética y la soberanía industrial de Europa, reduciendo la dependencia de materiales controlados por China.

La llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca trajo aparejada una reconfiguración de las estrategias geopolíticas a escala global donde la tecnología y la innovación se han convertido en un aliado de los gobiernos para posicionarse en un contexto cada vez más incierto y cambiante.

Europa y su potencial para ser un referente en tecnologías limpias encuentra en esta realidad una oportunidad para no sólo defender sus señas de identidad, sino para aprovechar las oportunidades que la recolocación del tablero -sobre todo a ambos lados del océano Atlántico- le brindan.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Milo McBride, experto en sostenibilidad y geopolítica en el Carnegie Endowment for International Peace -el prestigioso think tank global e independiente fundado en 1910 en Washington DC- sobre el papel de España y Europa en este momento crítico. El experto atiende a esta redacción durante una reciente visita a Valencia dentro de un encuentro de Loom Strategy con expertos internacionales en seguridad económica, energía y defensa.

Desde Carnegie Milo McBride trabaja para resolver desafíos globales ayudando a gobiernos, a otros laboratorios de ideas, ONGs y al sector privado a reflexionar sobre su política y su estrategia. En la actualidad, la actividad del think tank está muy enfocada "en ayudar a los gobiernos de Europa a encontrar el equilibrio entre la autonomía estratégica, la competitividad y el mantenimiento de la descarbonización, así como a guiar su política exterior".

"Así que se trata de políticas nacionales, pero también de pensar en cómo puede Europa trabajar con países socios para asegurar que tenga cadenas de suministro seguras, limpias y competitivas", nos explica McBride para abrir nuestro coloquio.

Dicho y hecho. Pasemos a la cuestión clave. ¿Qué debería estar haciendo Europa ya mismo para conseguirlo? La independencia tecnológica y garantizar una cadena de suministro estable son dos de los grandes caballos de batalla en todo el mundo en la actualidad.

Su análisis es clarificador. Milo McBride sostiene que, debido a que Estados Unidos tiene actualmente "un entorno político cambiante que no apoya las tecnologías limpias (salvo en áreas muy específicas)", se ha generado "una oportunidad única para que Europa absorba el talento y las empresas que se han desarrollado allí en los últimos cinco años".

Milo Mcbride durante la entrevista celebrada en Base 2 en la Marina de Valencia. Vicent Bosch

"Muchas de estas startups de tecnología limpia ya han superado la fase inicial y están listas para la comercialización y maduración en el mercado, lo que permitiría a Europa beneficiarse de soluciones que ya están en una etapa avanzada de desarrollo".

Para el experto de Carnegie, Europa debería "actuar como un imán" para las empresas tecnológicas estadounidenses afectadas por los cambios de política de la Administración Trump, facilitando que se establezcan en territorio europeo.

"Muchas empresas estadounidenses tienen su sede en un solo lugar y no han considerado expandirse o mudarse. Europa, y específicamente países como España, deben realizar misiones a 'puntos calientes' tecnológicos en EEUU para mostrar sus ventajas", añade.

Colaboración es una de las palabras clave de sus argumentos durante nuestra entrevista. Hay dos más: concienciación y educación.

"Muchas empresas estadounidenses tienen su sede en un solo lugar y no han considerado expandirse o mudarse. Europa y, en concreto, países como España, deben realizar misiones a 'puntos calientes' tecnológicos en EEUU para mostrar sus ventajas"

Milo McBride receta a España, y al ecosistema de Valencia que ha tenido la oportunidad de conocer de cerca, un estrecho trabajo conjunto por parte de la Administración pública, las startups y grandes corporaciones para explorar qué otros talentos pueden atraer a cada una de las regiones.

"Creo que lo primero que puede hacer Valencia, España o Europa es, simplemente, crear conciencia y educar. Aquí hay un talento de ingeniería impresionante. Y tenéis un coste de energía muy bajo y una base industrial".

McBride considera que es un buen momento para los gobiernos en Europa envíen esas misiones a los "puntos calientes de tecnología limpia", es decir, "el equivalente de Valencia en los Estados Unidos" para mostrar que "existen estos otros ecosistemas y centros en los que podrían pensar en entrar y, después, a partir de ahí, de forma muy similar a lo que se está haciendo aquí, ver cómo el proceso de colaboración entre gobiernos, startups y corporaciones más grandes involucraría a otros interesados y traería nuevo talento".

Y es que el experto en sostenibilidad y geopolítica está convencido de que "mientras EEUU parece redoblar su apuesta por los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo), Europa puede diferenciarse y liderar mediante un enfoque pragmático en tecnologías limpias de vanguardia, como la geotermia de próxima generación y el hidrógeno geológico".

Milo McBride en Valencia. Vicent Bosch

Según el experto, Europa debe aprovechar su potencial en la tecnología de baterías de próxima generación para ser más competitiva. "Es crucial en este contexto para liderar mercados específicos como el de los drones pesados y la tecnología satelital".

Además, avanzar en el desarrollo de estas baterías representa una "doble victoria" para Europa al ser una "tecnología de doble uso", civil y militar. “En un mercado de baterías globalmente desafiante, esto asegura el acceso comercial y permite a las empresas europeas desarrollar cadenas de suministro locales", incide Milo McBride.

Además, permite aprovechar otra ventaja competitiva. "Muchas de estas nuevas tecnologías tienen cadenas de suministro más cortas y no requieren minerales como el grafito. Actualmente, China domina totalmente el suministro de grafito y ha impuesto restricciones a las exportaciones hacia Europa y el resto del mundo", argumenta.

Aquí aflora un punto fuerte para la autonomía estratégica de la región: "Al prescindir del grafito, Europa puede centrarse en materiales con menor riesgo geopolítico, como el litio".

"Europa debe aprovechar su potencial en la tecnología de baterías de próxima generación para ser más competitiva"

“Dado que Europa puede producir litio internamente, esto facilita la "localización" de la cadena de producción a largo plazo, reduciendo las preocupaciones de seguridad y autonomía”, recalca McBride.

En conclusión, apostar por estas tecnologías limpias permite a Europa no solo avanzar en su descarbonización, sino también fortalecer su "seguridad energética y soberanía industrial" frente a competidores globales.

El potencial de España en geotermia e hidrógeno

El experto también señala la oportunidad que la geotermia y el hidrógeno brindan a España, a quien describe como "un mercado con potencial de vanguardia" en esta área.

"España es uno de los mejores mercados potenciales para la geotermia de próxima generación, gracias a sus buenos recursos, ecosistemas e indicadores de mercado adecuados. Estas tecnologías permitirían avanzar masivamente en la seguridad energética al eliminar la necesidad de importar combustibles".

El experto de Carnegie Endowment for International en la Marina de Valencia el pasado marzo. Vicent Bosch

Para capitalizar este potencial, el entrevistado recomienda que nuestro país se centre en "estudiar y realizar prospecciones del subsuelo con universidades y laboratorios. Esto proporcionaría una comprensión clara de dónde se encuentran los recursos de calor e hidrógeno, ofreciendo claridad a largo plazo para los inversores y las startups".

Además, sugiere que España debe colaborar con otras regiones "pioneras" de Europa (como los países nórdicos o Alemania) para compartir conocimientos sobre la “descarbonización de la industria pesada”.

Respecto a Valencia, el miembro de Carnegie Endowment for International Peace sostiene que "tiene la oportunidad de consolidarse como un centro tecnológico de referencia en el sur de Europa", concluye. De hecho, y precisamente por esta cuestión, McBride ha formado parte de la expedición de líderes en energía organizada por Loom Strategy que la aceleradora Innsomnia y Startup Valencia acogieron el pasado marzo en Base2 en la Marina de Valencia.