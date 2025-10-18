El audiovisual europeo defiende la regulación de la IA para primar el talento local, pero avisa: "España debe acelerar"

Adriana Moscoso, directora general de GESAC, la asociación que agrupa a los creadores europeos, y Anna Giralt, cineasta e investigadora. Cofundadora de Artefacto, centro de creación e investigación sobre cine, política y tecnología, en Zinemaldia Startup Challenge 2025.

No es fácil encontrar foros donde expertos de la industria audiovisual europea aterricen el impacto de la inteligencia artificial en este sector. El Festival de San Sebastián es uno de ellos. Su peso en este campo es indiscutible, con uno de los festivales cinematográficos de mayor repercusión dentro y fuera de nuestras fronteras.

Lo que quizá ya no es tan conocido por el gran público, ese que llena los alrededores del Kursaal cada año ávidos por conocer a las grandes estrellas, es que no muy lejos de allí, en el Centro de Cultura Contemporánea Tabakalera, se está construyendo otro foro de referencia para perfilar la industria audiovisual que llega y donde la tecnología y, en particular la IA, son parte fundamental de la ecuación.

Hablamos de Zinemaldia & Technology, un espacio para la reflexión e intercambio de ideas, donde la iniciativa Zinemaldia Startup Challenge está atesorando cada año mayor relevancia para ayudar a difundir y fomentar el debate en torno al impacto de la innovación en esta prolífera industria.

En la convocatoria de este año, la inteligencia artificial copó, como no podía ser de otra manera, gran parte de las reflexiones que se escucharon el pasado 25 de septiembre en el marco de Zinemaldia Startup Challege. Especialmente interesante fue la mesa redonda en la que participaron dos de las protagonistas que centran este domingo esta entrevista a dos en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Ellas son Adriana Moscoso, directora general del Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC) -representa a sociedades de gestión colectiva de autores en Europa y defiende los derechos de más de un millón de creadores- y Anna Giralt, cineasta y reconocida investigadora, además de cofundadora de Artefacto, un centro de creación e investigación sobre cine, política y tecnología.

Adriana Moscoso, durante la mesa redonda sobre inteligencia artificial celebrada el pasado 25 de septiembre en el marco de Zinemaldia Startup Challenge.

DISRUPTORES conversa con ellas tras escuchar atentamente la radiografía que hacen sobre el impacto de la IA en la industria cinematográfica en una mesa redonda en la que también participó Selva González, Film & XR Producer. Sin lugar a dudas, uno de los platos fuertes del programa de Zinemaldia Startup Challege.

La regulación es uno de los principales desafíos de esta tecnología tan transformadora y Europa tiene ante sí la oportunidad de definir sus señas de identidad. "Ni la regulación de la IA ni la protección de los derechos de autor son un freno a la tecnología. Eso hay que dejar de decirlo porque no es verdad. Europa tiene que diseñar su modelo propio en contraposición con el americano", indica al respecto Adriana Moscoso.

"Hay que reivindicar nuestras señas de identidad, tenemos que definir nuestro modelo y nosotros también tenemos muchas empresas de tecnología, muchas startups y empresas de IA que estarían dispuestas, por ejemplo, a llegar a acuerdos con sociedades y autores para tener una licencia", añade la directora general de GESAC.

Moscoso es categórica y beligerante en la defensa de esta idea, primero, en la mesa redonda y, después, en nuestra entrevista. "Las startups que tenemos en Europa ven a las americanas y pueden pensar que ellas han crecido así porque no ha habido regulación. Pero esa no es la cuestión: tenemos que buscar otro modelo porque, realmente, somos diferentes y podemos crecer de otra manera".

Y sentencia: "Soy una fiel defensora de que creatividad e innovación siempre han ido de la mano y tienen que seguir haciéndolo".

Pero ¿estamos a tiempo de decidir cómo queremos que la IA transforme la industria audiovisual? Anna Giralt es clara al respecto: tenemos margen de acción. "Todavía estamos en un momento donde tenemos que decidir cómo queremos que se implemente en el sector esta tecnología. No es una tecnología foránea que toma decisiones por sí sola, sino que depende de nosotros, de cómo la implementamos".

La hora de la divulgación y la formación

Para la cineasta e investigadora en esta etapa incipiente de la AI el sector debe entender "qué significa esta tecnología". Es, por tanto, la hora de la divulgación, la formación y el debate.

"Falta formación, divulgación, que se entienda el alcance de esta tecnología. Hay que diseñar políticas públicas y privadas, con un compromiso más allá de lo legal, marcado por la ética y la responsabilidad individual". Y avisa: "Ahora siento que hay mucho rechazo por parte de las instituciones".

Reticencias y dudas generadas por el cambio de paradigma que conlleva aparejada la IA. No es algo nuevo, ha sucedido cada vez que una tecnología muy disruptiva aparece.

"Las dudas que hay ahora van muy vinculadas a la legalidad y creo que debe copar toda la conversación, tenemos que ir más allá de eso: generar estos espacios para entender cómo la IA ya está aquí, cuáles son las oportunidades que brinda y definir cómo queremos ser de aquí a un tiempo en toda la industria porque es una herramienta que, evidentemente, no se puede obviar".

Anna Giralt, durante su intervención en Zinemaldia Startup Challenge de este año.

Nos interesamos en nuestra charla con Giralt sobre qué nota saca el sector audiovisual español a la hora de implementar la inteligencia artificial y su respuesta nos deja claro que existe margen de mejora.

"El sector audiovisual tiende a ser un poco conservador, no es muy ágil a la hora de de de formarse en este ámbito". Y matiza: "Hay una parte del sector que está usando esta tecnología para hacer proyectos que no habían podido acometer antes, como nosotros en Artefacto; un cine más experimental, donde nos permitimos el ensayo y error. Antes no era posible, con lo cual estamos generando trabajo y negocio".

Y es que, según la experta, la clave está en ir más allá de utilizar su potencial para automatizar parte del proceso. "Creo que hay un poco de lentitud en el sector a la hora de interesarse por la tecnología per se, ya no digo adoptarla, sino entenderla".

En este punto del relato, las nuevas generaciones van a desempeñar un papel fundamental. Así lo defiende Adriana Moscoso: "Estamos ante un cambio generacional. Los relatos son otros, la manera de ver el mundo es otra. Quienes están ahora empezando son chavales que nacieron ya con internet, supone un cambio de paradigma".

Todas estas cuestiones están en juego al hablar de industria audiovisual, inteligencia artificial y Europa. "Es un un momento apasionante y muy estratégico para definir políticas públicas a largo plazo que van a implicar lo que va a ser Europa en los próximos las próximas décadas", concluye Moscoso. El reto es mayúsculo y tan sólo acabamos de comenzar a andar el camino,