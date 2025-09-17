Menos burocracia y más competitividad: la propuesta legislativa de Europa ante la carrera espacial

Seguridad, resiliencia y sostenibilidad son los tres pilares sobre los que Europa quiere sustentar su estrategia espacial para los próximos años. Estos son los que dan forma a la Ley Espacial de la UE (EU Space Act, en inglés), la propuesta legislativa en la que está trabajando la Comisión Europea con el objetivo de posicionar a la región como un actor competitivo en esta industria.

El interés del territorio comunitario por el sector espacial no es nuevo, pero ha ido ganando protagonismo en los últimos años tras su aparición, por ejemplo, en los informes realizados por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y por el ex primer ministro italiano, Enrico Letta, el pasado ejercicio.

También, más recientemente, en la Brújula de Competitividad y en la hoja de ruta de la Comisión para 2025. Además, ha formado parte de otros documentos como la Estrategia Espacial de la UE para la Seguridad y la Defensa.

Estos documentos han sido, precisamente, el caldo de cultivo necesario para que los reguladores comunitarios avanzasen en la elaboración de una normativa que provea un marco estable y cohesionado para la industria espacial, en línea con las peticiones vertidas por parte de los Estados miembros. De ellos surgió la EU Space Act.

Esta legislación aspira a conseguir que este sector sea más limpio y seguro, pero también que se convierta en un polo de competitividad para Europa. ¿Cómo? Según los propios impulsores de la norma, reduciendo la burocracia, protegiendo los activos espaciales y definiendo condiciones equitativas y previsibles para las empresas que operan en este campo.

Tres puntos clave

Por un lado, la futura norma quiere introducir medidas para limitar y controlar los objetos y desechos espaciales, ya que, actualmente, se calcula que hay más de 11.000 satélites en órbita y se espera que otros 50.000 lo estén en la próxima década, a los que se suman más de 128 millones de desechos. Todo ello genera un estado de congestión que aumenta el riesgo de colisión y podría incluso cortar el acceso a servicios satelitales vitales.

Relacionado con lo anterior, la ley aspira a gestionar de los recursos y de las emisiones en esta área, fomentando la innovación en áreas como el mantenimiento de los satélites con el objetivo de prolongar su vida útil o la reducción de desechos.

Por otro lado, la legislación comunitaria quiere obligar a los operadores a realizar evaluaciones de riesgo, aplicando normas de ciberseguridad adaptadas al sector, con el objetivo de frenar los ciberataques y las interferencias electrónicas contra satélites o estaciones terrestres.

Un largo camino

No obstante, habrá que esperar aún algún tiempo para ver estas intenciones materializadas, ya que la norma acaba de empezar su camino legislativo. La propuesta fue presentada el pasado 25 de junio y, actualmente, se encuentra en pleno proceso de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Además, el 15 de julio de este ejercicio se abrió una consulta pública sobre la misma que se extendió hasta el pasado 11 de septiembre.

Entre lo poco que se sabe es que, una vez aterrizada, esta ley aplicará tanto a los activos espaciales de la UE como a los nacionales o a los de los operadores que ofrezcan servicios en Europa, aunque los reguladores precisan que los requisitos se adaptarán al tamaño y nivel de madurez de las empresas. También, los organismos comunitarios ofrecerán apoyo para mitigar los posibles costes de la industria y, así, impulsar la participación de empresas de nueva creación y pymes.