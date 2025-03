Las fábricas de inteligencia artificial, el órdago europeo para liderar esta tecnología

Europa lo ha dejado bien claro: no quiere perder el tren de la inteligencia artificial. El territorio comunitario tiene bien presente que no ha estado a la altura de otras revoluciones industriales que han ocurrido en las últimas décadas y se niega a dejar pasar esta nueva oportunidad tecnológica.

Tanto es así que los mandatarios comunitarios han decidido abordar la IA desde todos sus vértices, incluyendo el regulatorio, con el reciente Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act, en inglés), pionero en todo el mundo, así como desde el punto de vista de la inversión o de la apuesta por la innovación alrededor de esta herramienta. Todo ello con la intención de posicionarse como la potencia que no solo legisla esta tecnología, sino que también la lidera.

Aquí es donde entra EuroHPC Joint Undertaking, la entidad comunitaria creada en 2018 que aspira a convertir a la región en líder mundial en supercomputación. Esta organización ha firmado acuerdos con varios centros de diferentes países para alojar y operar ordenadores cuánticos, entre ellos, España, donde se ha anunciado recientemente la puesta en marcha del MareNostrum-Ona, alojado y operado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Pero, ¿qué tiene que ver EuroHPC y la computación con la apuesta europea por conquistar e impulsar la inteligencia artificial? Pues todo.

La relación entre ambas corrientes tecnológicas es tal que ha sido, de hecho, esta entidad la que está detrás de uno de los últimos ejemplos de liderazgo comunitario en el campo de la IA: la creación de fábricas de inteligencia artificial por todo el territorio.

¿Qué es una fábrica de IA?

La propia Comisión Europea se ha referido a estas infraestructuras como "una prioridad" que se enmarca en el objetivo destacado por la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, de convertir a Europa en el "continente de la IA", reforzando su compromiso con el avance y la innovación alrededor de esta tecnología.

Los impulsores de este proyecto definen las fábricas de IA como "ecosistemas dinámicos" que fomentan la disrupción, la colaboración y el desarrollo en este campo, impulsando avances en campos tan diversos como la salud, el clima o las finanzas.

Aterrizando un poco esta concepción, lo que se sabe hasta la fecha es que dichas infraestructuras se construirán en torno a la red mundial de superordenadores europeos de alto rendimiento (HPC), creando un "ecosistema próspero" para la formación de modelos avanzados y el desarrollo de soluciones de IA. La finalidad última, precisan, es aumentar sustancialmente la potencia disponible para la IA y democratizar su uso para todas las industrias, así como para la investigación.

¿De dónde viene esta iniciativa?

Para conocer los orígenes de esta iniciativa hay que retroceder hasta enero de 2024, cuando la Comisión Europea puso en marcha un paquete de medidas para apoyar a empresas y pymes en el desarrollo de una IA fiable y en línea con los valores de la UE, en consonancia con la ley aprobada en el territorio.

En línea con este objetivo, a mediados de ese mismo año, el Consejo de Gobernanza de la EuroHPC Joint Undertaking se reunió para abordar la creación de fábricas de IA en toda Europa, una intención que se materializó meses después, en septiembre, con el lanzamiento de dos manifestaciones de interés para aquellas entidades que estuvieran dispuestas a alojar y explotar superordenadores optimizados para la IA, plataformas experimentales y fábricas enfocadas en esta tecnología.

A finales de 2024 se dieron a conocer las primeras regiones que habían sido seleccionadas para albergar estas infraestructuras, entre ellas, España, pero también Finlandia, Luxemburgo, Suecia, Alemania, Italia y Grecia.

Esta primera parte del proyecto lleva aparejada una inversión de cerca de 1.500 millones de euros procedentes de la UE y de los Estados miembros, a través del programa Europa Digital y Horizonte Europa, que se destinarán a desplegar nuevos superordenadores optimizados con IA o para mejorar las ya existentes.

Por otro lado, este mismo mes de marzo, EuroHPC anunció las regiones elegidas para albergar la segunda tanda de fábricas de IA en la Unión Europea, entre ellas, Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Polonia y Eslovenia. En este caso, la inversión se sitúa en cerca de 485 millones de euros, también combinada entre la aportada a nivel nacional con la de los organismos comunitarios.

¿Cuál es el papel de España?

El caso español tiene sus particularidades dentro de esta iniciativa, ya que la fábrica de IA que albergará la región será resultado de la actualización del sistema MareMostrum 5 ubicado en el BSC, una situación similar a la de Grecia, que operará una fábrica de IA asociada al superordenador DAEDALUS, frente a casi todas las demás localizaciones seleccionadas, donde se desplegarán nuevos superordenadores optimizados por IA.

Además, la denominada BSC AI Factory forma parte de una iniciativa conjunta entre España, Portugal, Turquía y Rumanía, representados respectivamente por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), la Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), el Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK), y el National Institute for Research and Development in Informatics (ICI București).

En todo caso, Barcelona será el escenario escogido para acoger esta fábrica en territorio nacional, que ayudará a situar a España como uno de los países de referencia en el desarrollo en IA y permitirá impulsar proyectos de I+D desde el sector público y privado que tengan un "destacado impacto" en la ciencia y la tecnología, según afirmó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

"Con el BSC AI Factory damos un paso firme hacia la democratización del acceso a la inteligencia artificial para aumentar la competitividad de nuestro ecosistema, pero sobre todo para que esa competitividad redunde en una mejora de nuestra sociedad", señaló el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

A nivel de financiación, la puesta en marcha de esta infraestructura irá asociada a una inversión de 98,33 millones de euros por parte de EuroHPC JU, que se complementará con los 61,76 millones de euros aportados por el Gobierno de España, a través de los ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Ciencia, Innovación y Universidades. A estos se suma el apoyo de la Generalitat de Cataluña, con 14 millones de euros, y el de países como Portugal (15,6 millones de euros), Turquía (6,5 millones de euros) y Rumanía (un millón de euros), que realizarán contribuciones hasta alcanzar la cifra de 98,86 millones de euros.

El total, se destinará a desplegar un conjunto de servicios que fomenten el ecosistema innovador alrededor de la IA (desde programas de formación a la creación de nodos sectoriales, de un espacio de datos para entrenamiento o de librerías software), a la actualización del supercomputador Marenostrum 5 y a impulsar una plataforma de experimentación de nuevas tecnologías para la IA donde las empresas puedan probar sus innovaciones antes de salir al mercado, tal y como precisaron desde el Ejecutivo.

"Se reforzarán las capacidades de MareNostrum 5 con tecnología punta, hardware y software para el desarrollo de IA y un gran repositorio de datos, que dará servicio a sectores tan amplios y diversos como el farmacéutico, biotecnológico, jurídico, financiero, climático, público o los medios de comunicación", apuntó, por su parte, el director del BSC, Mateo Valero.

Según afirman desde esta entidad, se espera que esta fábrica de IA esté totalmente operativa a lo largo de este ejercicio.

¿Y el resto?

Al español se suman otros proyectos como el liderado por Finlandia, y en el que también participan República Checa, Dinamarca, Estonia, Noruega y Polonia, que se llamará LUMI AI Factory y se alojará en CSC - IT Center for Science en Kajaani, junto al superordenador EuroHPC LUMI. Según han apuntado desde EuroHPC, se aprovechará el ecosistema ya establecido, ampliándolo con nuevas funciones centradas en la IA.

Por su parte, en Alemania, la denominada HammerHAI se ubicará en las instalaciones del Centro de Computación de Alto Rendimiento de Stuttgart (HLRS) y tendrá el foco en la investigación académica y la industria, así como en la reducción de las barreras que impiden a las pymes y a las grandes corporaciones utilizar la IA. Además, el país germano también ha sido uno de los seleccionados en la segunda tanda con JAIF, otra fábrica de IA que aprovechará las capacidades del primer superordenador a exaescala de Europa, JUPITER.

Mientras, Grecia se respaldará en las capacidades del superordenador EuroHPC DAEDALUS que ya está desplegado en la región, con el objetivo responder a las necesidades locales y europeas en materia de IA en ámbitos como la salud, la cultura, los idiomas o la sostenibilidad.

Italia participa con la llamada IT4LIA, en colaboración con Austria y Eslovenia, que, a través de su fábrica de IA, se centrará en aumentar la adopción de soluciones de esta tecnología en sectores como el agroalimentario, la ciberseguridad o el manufacturero, uniendo a investigadores, desarrolladores y empresas emergentes.

Asimismo, Luxemburgo, ubicará su fábrica, L-AI Factory, en Bissen, junto al superordenador EuroHPC MeluXina ya existente, con la que quiere abordar los retos críticos a los que se enfrentan los usuarios de IA en sectores estratégicos como las finanzas, el espacio, la ciberseguridad y la economía verde.

A ellas se añade MIMER, la fábrica de IA de Suecia, alojada en la Universidad de Linköping, que se centrará en la formación y el apoyo a la IA en los ámbitos de las ciencias de la vida y la sanidad, las ciencias de los materiales, los sistemas autónomos y la industria del juego.

A estas seis se suman las que han sido elegidas hace apenas unos días en la segunda "vuelta", entre ellas, la austriaca, AI:AT, ubicada en Viena, y cuya meta es apoyar el desarrollo ético, práctico y sostenible de la IA, ayudando a empresas, investigadores y responsables políticos a convertir ideas en soluciones.

También, BRAIN++, la fábrica de IA de Bulgaria que pretende posicionar al país como líder regional en innovación en IA; la francesa AI2F, que fomentará el uso de la IA en la investigación, la innovación y los servicios públicos en Francia y en Europa; la polaca PIAST, que quiere acelerar la adopción de las tecnologías de IA en los sectores académico e industrial; o la de Eslovenia, SLAIF, que proporcionará a las empresas y al sector público herramientas de IA para aumentar la competitividad, mejorar los servicios y beneficiar a los ciudadanos.