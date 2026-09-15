A FONDO

Redacción: Noelia Hernández y Mario Moreno • Diseño y maquetación: Alberto Iglesias

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL actualiza el mapa completo de estas infraestructuras en nuestro país, que vive su momento más dulce con la 'espada de Damocles' del decreto anunciado por el Gobierno

Hasta la fecha, España atravesaba un momento dulce en el sector de los centros de datos. El fuerte impulso derivado de la expansión de la nube, la inteligencia artificial y la creciente demanda de capacidad de procesamiento y almacenamiento han hecho del país uno de los principales nodos de interconexión de Europa. Una tendencia que está atrayendo inversiones, generando actividad económica y situando a la región como uno de los mercados con mayor potencial para el desarrollo de estas infraestructuras.

Las previsiones de la patronal SpainDC anuncian una inversión de hasta 66.900 millones de euros para 2030. Sin embargo, la cifra acaba de quedar en suspenso debido a la propuesta del Gobierno para endurecer los requisitos de operación de estas instalaciones. Los principales puntos de confrontación: exigir que el 80% de su consumo sea procedente de fuentes renovables, la imposición de una correlación horaria y la obligación de generar 1 MW de energía renovable.

De llegar a puerto, se aprobaría una ley inédita y de las más restrictivas de todo el globo. De hecho, fuentes del sector ya apuntan a que entre el 80% y el 90% de esta nueva inversión ya está en riesgo.

En este contexto, y mientras la industria hace frente común en sus alegaciones, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL lanza la ‘III Radiografía de los Centros de Datos en España’. Un trabajo documental, que el lector podrá desgranar en esta infografía interactiva, que actualiza las versiones de 2022 y 2024 con más de un centenar de CPD ubicados por provincias, tipología y nuevas métricas como su preparación para las cargas de trabajo de IA y modo de refrigeración.