El Gobierno negociará con sindicatos y patronal un "gran pacto nacional" por la inteligencia artificial

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la clausura del 40 Encuentro de la Economía Digital de Ametic. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno impulsará un gran pacto nacional sobre inteligencia artificial que incluya a sindicatos, patronal y agentes políticos. El objetivo del acuerdo es situar el diálogo social como pilar central en el desarrollo tecnológico y en la distribución justa de los beneficios de la IA. El proceso contará con la participación de expertos y representantes de la sociedad civil, así como de los sectores empresarial, científico, sanitario, educativo e industrial. La confianza y la seguridad de las personas serán prioridades en el pacto, buscando salvaguardar al país de los riesgos asociados a la IA.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno trabajará "hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial", a través de un "gran pacto nacional" que incorpore a los agentes sociales y políticos del país.

"Vamos a trabajar desde el Gobierno hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial. Un gran pacto nacional que incluya agentes sociales y políticos para entre todos dar forma a este nuevo futuro", ha señalado Cuerpo durante el cierre institucional del 40 Encuentro de la Economía Digital de Ametic, cita que ha clausurado en Santander.

En ese sentido, el ministro ha adelantado que el presidente del Gobierno promoverá en las próximas semanas la firma de un acuerdo tripartito con los agentes sociales, con el objetivo de situar el diálogo social como "un pilar central" en el desarrollo tecnológico y en la distribución de sus beneficios: "El diálogo social debe ser un pilar central, clave en este desarrollo tecnológico y en la distribución de los beneficios del desarrollo tecnológico en nuestro país".

La intención del Ejecutivo, ha detallado Carlos Cuerpo, pasa por "un gran pacto nacional que incluya a los agentes sociales y políticos para dar forma a este nuevo futuro que queremos fraguar", con el que busca afianzar los beneficios que puede traer la IA y, al mismo tiempo, salvaguardar al país de los riesgos que lleva aparejados.

Aunque no ha entrado en más detalle sobre las áreas que tocará dicho pacto, el vicepresidente sí ha adelantado que tendrá "en el centro del proceso" la confianza y la seguridad de las personas; así como garantizar que "los beneficios [de la IA] sean amplios y se distribuyan de manera justa".

Cuerpo ha señalado que este acuerdo será el "punto de partida" para afrontar la transformación ligada a la inteligencia artificial y ha asegurado que el proceso contará asimismo con expertos, líderes de la sociedad civil y actores de los ámbitos empresarial, científico, sanitario, educativo e industrial.