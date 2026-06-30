AMETIC admite que el PERTE Chip fue demasiado ambicioso y pide aprovechar los nuevos fondos europeos de 2028

Los portavoces de Banco Santander y AMETIC, en la presentación del 40º Encuentro de la Economía Digital de esta patronal. A.I.

Las claves

Las claves Generado con IA AMETIC reconoce que el PERTE Chip fue demasiado ambicioso y pide aprovechar los nuevos fondos europeos de 2028-2032. La patronal reclama simplificar la burocracia y crear oficinas público-privadas para facilitar el acceso de las pymes a los fondos europeos. El 40º Encuentro de AMETIC reunirá a más de 120 ponentes para debatir sobre liderazgo tecnológico, inteligencia artificial y tecnologías estratégicas. La agenda digital 2026-2032 de AMETIC incluye más de 200 medidas para impulsar temas clave como ciberseguridad, IA y tecnologías cuánticas.

Cuarenta años dan para mucho, más si hablamos de la evolución del sector tecnológico que pasó de estar en pañales a convertirse en el gran objeto de admiración de cualquier economía que se precie. Y esos son los años que lleva la patronal del sector, AMETIC, congregando a toda la industria patria en Santander a la vuelta del verano; encuentros que dan buena fe de esta transformación y, también, de cómo algunas barreras siguen sin superarse.

"Europa está creciendo en la arena digital, pero necesita acelerar el ritmo para cerrar la distancia que aún nos separa de otras potencias como Estados Unidos y China", señala Francisco Hortigüela, presidente de la asociación: "Por eso, este es el momento de abrir el debate, no solo con las empresas, también con los líderes políticos".

Este es el momento, igual que lo era en años precedentes, siempre con resultados agregados que son, cuanto menos, agridulces. Recordemos, en tiempos recientes que, pese al regadío de dinero europeo tras la pandemia, el PERTE Chip no salió como se esperaba y los fondos Next Generation se ejecutaron con una burocracia que ahogó a las pequeñas empresas y nos hizo perder miles de millones de extraordinaria utilidad. Todo mientras la soberanía tecnológica ha pasado de ser un eslogan a convertirse en una necesidad estratégica de primer orden, especialmente desde que la Administración Trump comenzó a complicar el ya difícil tablero geopolítico actual.

"Llevamos décadas muy cómodos y muy bien protegidos por Estados Unidos, fabricando en Asia y con Europa muy ordenadita. Y vemos que ya todo está cambiando. Hay una parte buena, que nos fuerza hacia la autonomía tecnológica y nos obliga a Europa a dejar de depender y a construir capacidad propia, aunque ese proceso tiene un coste económico un poco más alto", detalló.

Sobre el PERTE Chip, la iniciativa que en sus momentos más optimistas prometía colocar en España una fábrica de semiconductores de referencia, es imposible obviar que ha quedado reducida a centros de innovación, pilotos y diseño especializado. Hortigüela no esquivó la mayor, aunque tampoco se regodeó en el diagnóstico. Explicó que ya desde los primeros contactos con el gobierno se reconoció que era "un tema muy ambicioso". A pesar de no tildar de fracaso lo que así han denominado numerosas fuentes del sector, el presidente de AMETIC prefiere optar por una rebaja de las expectativas: "Si quieres dibujar un tigre, terminarás dibujando un gato. Pero si quieres dibujar un gato, acabarás sin dibujar nada".

La cuestión de fondo, detalló el presidente de AMETIC, es estructural antes que política: "Cuando vemos que hay 27 países europeos y cada uno debe tener su propia estrategia, eso hace que sea muy difícil articular una sola acción". La concentración de demanda local, el talento de las universidades españolas en fotónica y diseño de chips, y la presencia en Málaga del IMEC forman, a juicio de Hortigüela, una base sobre la que construir "una industria más grande, no la que nos encantaría tener, pero la que podemos permitirnos".

Y si el PERTE Chip fue la gran promesa incumplida del lado industrial, los fondos Next Generation representan el gran interrogante de la ejecución. Actualmente, hay un desfase de más de 20.000 millones entre lo presupuestado y lo adjudicado, queda menos de dos meses para ejecutar partidas enormes, y España renunció al 75% de los préstamos que le correspondían por no tener capacidad de absorberlos. Nada menos que 60.000 millones dejados sobre la mesa.

Hortigüela reconoció que AMETIC lleva años reclamando lo mismo: simplificación de procesos, reducción de la carga burocrática y oficinas mixtas público-privadas para coejecutar proyectos desde su concepción: "Lo que pasa con los fondos europeos es que tienen una carga burocrática muy compleja que afecta especialmente a las pymes. Asimismo, el apoyo a las pymes digitales ha sido un éxito, pero no podemos olvidarlas en la próxima etapa".

La ventana que hay que aprovechar, insistió, son los fondos del periodo 2028-2032, que llegan con el marco presupuestario europeo renovado. Queda pendiente que estén en los Presupuestos Generales del Estado, alerta la patronal, los mismos que España lleva años sin aprobar por la falta de acuerdos políticos.

Donde el presidente de la patronal ve más posibilidades de consenso político transversal es precisamente en los asuntos que más le interesan al sector: ciberseguridad, inteligencia artificial o tecnologías cuánticas. La agenda digital 2026-2032, que AMETIC ha enviado ya a todos los actores relevantes con más de 200 medidas, es el documento propositivo que la patronal quiere ver convertido en planes de ejecución reales y no en declaraciones de intenciones.

Para subrayar la relevancia del momento, Celestino García, director general de AMETIC, recordó que el 40 aniversario de los Encuentros no es solo una efeméride: "La digitalización ya no es un eje de competitividad solamente, es un eje estratégico para el desarrollo de cualquier país, como la energía o la defensa".

El 40º Encuentro de Santander llega con 120 ponentes

El 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre en Santander, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con más de 120 ponentes nacionales e internacionales repartidos en más de 20 mesas de debate.

La estructura del evento se articula en tres jornadas con temáticas diferenciadas. La primera, el lunes 31 de agosto, llevará por título Competitividad, liderazgo tecnológico y estado de bienestar para una España Digital, con presencia del ministro Óscar López (si este año tiene a bien aparecer en la cita y no hace otra 'espantada' como en 2025) y la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz. La segunda jornada, el martes 1 de septiembre, se centrará en la inteligencia artificial como motor de transformación del país, con mesas sobre IA aplicada en sectores, el sandbox de IA y la digitalización de la Función Pública. La tercera, el miércoles 2 de septiembre, abordará las tecnologías estratégicas para una Europa de futuro: cuántica, espacio, criptografía postcuántica y financiación de la innovación, con la clausura del ministro de Industria, Jordi Hereu.

Una de las novedades que Celestino García destacó con más detalle son los seis ecosistemas paralelos de tarde, bautizados como Ecosistemas Conectados, que amplían el debate a territorios específicos: salud y ciencias de la vida, cadenas de valor en tecnologías estratégicas -donde se abordarán la computación cuántica y los centros de datos-, ciudades y territorios inteligentes con la vivienda como eje central, tecnologías duales para la defensa con financiación pública y privada, España como puente entre Europa y Latinoamérica -donde AMETIC espera la confirmación de la excomisaria Cecilia Malmström-, y humanismo digital. "Es la fotografía completa de hacia dónde camina nuestro sector", detalló García.

El encuentro incluirá también la presentación del Barómetro de la Economía Digital 2026 y la entrega de los Premios AMETIC, entre ellos el de Excelencia en Tecnologías Cuánticas.