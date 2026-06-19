Adigital galardona a los proyectos más innovadores y con impacto social del ecosistema tecnológico

Premiados y miembros del jurado posan para la fotografía oficial de los 'Premios Adigital 2026'. Adigital

Las claves

Las claves Generado con IA Adigital ha premiado a los proyectos Technovation Girls, Monei, Clara 2.0 de Prodigioso Volcán y Qilimanjaro en los ‘Premios Adigital 2026’ por su innovación y su impacto social. Technovation Girls fue reconocida en la categoría de Ciudadanía por su programa de formación tecnológica y emprendimiento social dirigido a niñas, fomentando competencias STEM y liderazgo. Qilimanjaro ganó en Innovación por desarrollar tecnologías de computación cuántica aplicables en entornos científicos e industriales, apostando por hardware propio y software abierto. Monei fue galardonada en Escalabilidad por su plataforma fintech de pagos, y Clara 2.0 de Prodigioso Volcán recibió el premio a la Tecnología Responsable por su asistente de IA que mejora la comprensión de textos en sectores sensibles.

¿Qué tienen en común, más allá del fuerte componente tecnológico, una fintech, una asociación de emprendimiento destinada a niñas españolas, un asistente de IA que hace comprensibles los textos y una startup que desarrolla aplicaciones cuánticas? “El convencimiento de que están mejorando la vida de las personas”.

Con estas palabras reconocía Susana Voces, presidenta de Adigital, los cuatro proyectos galardonados en los ‘Premios Adigital 2026’, celebrados ayer en la Fundación Francisco Giner de los Ríos en Madrid: Technovation Girls, Monei, Clara 2.0 de Prodigioso Volcán y Qilimanjaro.

La directiva de la patronal quiso poner en valor, además, durante la apertura del encuentro, la labor que su asociación realiza año a año como “enlace” entre instituciones, empresas y administraciones en un contexto en el que “Europa tiene que desarrollar capacidades digitales propias si quiere seguir compitiendo”.

“El futuro se construye digitalizando con responsabilidad”, aseguraba antes de dar paso a la entrega de trofeos, ordenada en cuatro categorías: Ciudadanía, Escalabilidad, Tecnología Responsable e Innovación.

En esta ocasión, el jurado de los propios ha sido formado íntegramente por mujeres: Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas; Teresa Rodríguez de las Heras, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías; la eurodiputada Susana Solís; Laura Cuesta, miembro del grupo de expertos para la Protección de los Menores en Internet; Nieves Ábalos, cofundadora de Monoceros Labs y Women in Voice; y Tiziana Tallaro, directora general de Confianza Online.

Estos son los galardonados en los ‘Premios Adigital 2026’

Technovation Girls se ha alzado con el reconocimiento en la categoría de Ciudadanía. Impulsado por la asociación Power to Code, se trata del mayor programa de formación tecnológica y emprendimiento social dirigido a niñas de entre 8 y 18 años en España. Su modelo combina el aprendizaje digital con la resolución de problemas sociales mediante el desarrollo de aplicaciones móviles e iniciativas basadas en inteligencia artificial.

Los proyectos impulsados por sus participantes abordan retos relacionados con la inclusión, la salud, el bienestar emocional, la sostenibilidad o la lucha contra la soledad, “demostrando cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la ciudadanía”. Además, desde el jurado destacan que contribuyen al desarrollo de competencias digitales, pensamiento crítico, liderazgo y compromiso social entre las jóvenes participantes.

En datos: hasta el 76% de las chicas que inician el programa siguen sus carreras en el ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, de sus siglas inglesas). Y el 36% se embarca en sus propios proyectos. “Un futuro justo se escribe con más niñas en el sector tecnológico”, indicaron desde la asociación.

Nera González, Power To Code, Vanesa Cabral, Embajadora Technovation Girls Madrid , Ana Amérigo, Student Ambassador y Sonia Fernandez, Power to code. Adigital

Qilimanjaro ha sido la startup ganadora en Innovación. La empresa deep tech con sede en Barcelona está especializada en el desarrollo de tecnologías de computación cuántica orientadas a su aplicación práctica en entornos científicos e industriales.

Esta spin off del Barcelona Supercomputing Center se ha consolidado como uno de los proyectos más relevantes del ecosistema cuántico europeo. El jurado ha valorado su alto grado de innovación y diferenciación, basado en la construcción de procesadores cuánticos propios y en una apuesta decidida por la creación de capacidades tecnológicas autónomas.

“Frente a otros enfoques centrados exclusivamente en la investigación experimental, Qilimanjaro trabaja para trasladar la computación cuántica a escenarios reales mediante hardware propio, plataformas de software abiertas y modelos de acceso flexibles”, destacan desde Adigital.

Eva Martin, Directora de Innovación de Qilimanjaro, y Jesús Huerta, Head of Business Development. Adigital

Monei ha sido reconocida en la categoría de Escalabilidad. Desde su fundación en 2020, la fintech se ha destacado por ser una de las scaleups de pago autorizadas más prometedoras del ecosistema nacional. Además, todo su crecimiento durante estos años se ha sostenido con financiación propia.

La compañía ha alcanzado un volumen bruto procesado de 197,5 millones de euros en 2025, más de 2.800 comercios activos y rentabilidad operativa con un equipo reducido de unas 19 personas. Asimismo, ha desarrollado una propuesta tecnológica avanzada que integra soluciones como Bizum, orquestación inteligente de pagos, detección de fraude mediante aprendizaje automático y tecnologías Tap to Pay desde una única plataforma accesible para pymes.

“Tenemos que allanar el terreno para que las empresas europeas pueden emerger y consolidarse”, subrayaba su CEO, Alex Saiz, durante el discurso de agradecimiento.

Alex Saiz, CEO y fundador de Monei. Adigital

Clara 2.0 de Prodigioso Volcán ha sido la merecedora del premio en la categoría de Tecnología Responsable. Esta solución de inteligencia artificial permite analizar y reescribir textos para mejorar su claridad y comprensión en ámbitos como facturas, notificaciones burocráticas, lenguaje jurídico, etc, incorporando mecanismos de explicación que facilitan entender cómo se generan los resultados.

Entre los elementos diferenciales de la candidatura destaca su arquitectura híbrida, que combina reglas lingüísticas, modelos de clasificación y generativos, así como la integración de la explicabilidad como una funcionalidad central. Esta aproximación permite que los usuarios comprendan y validen el funcionamiento de la herramienta, especialmente en dichos contextos sensibles como administración pública, salud o servicios financieros.

El jurado estima que su impacto se refleja en la contribución a una inteligencia artificial más confiable, transparente y segura. “Es vital entender bien las comunicaciones que recibimos”, señalaban sus portavoces.