Salto cualitativo de España en VivaTech: el emprendimiento responde a la llamada de París con el triple de empresas

José María Blasco, director de Emprendimiento e Innovación de ICEX, este 17 de junio en el expositor de España en VivaTech 2026.

Las claves

Las claves Generado con IA España triplica su presencia en VivaTech 2026, con 91 empresas, consolidándose como referente en innovación y emprendimiento europeo. El pabellón español reúne a startups, scaleups, fondos, grandes corporaciones, agencias públicas e inversores, destacando la diversidad y fortaleza del ecosistema nacional. El impulso público busca facilitar la escalabilidad internacional de las empresas españolas y reducir la brecha de inversión frente a potencias como Francia y Alemania. Scaleups y unicornios españoles, como Shakers y Factorial, participan activamente en VivaTech para abordar retos como la burocracia y la financiación.

La madurez del ecosistema emprendedor español y la urgencia de Europa por trasladar al mundo una única voz en defensa de sus señas de identidad y modelo de crecimiento, y el inminente final de los fondos Next Generation han servido de marco y contexto del cambio de guion en la presencia española en VivaTech 2026.

En un momento geopolítico crítico, donde la tecnología es un pilar en la estrategia de los Estados miembros, VivaTech se ha consolidado como ese foro que pone en valor el emprendimiento europeo y reivindica el talento y la capacidad existente para avanzar hacia la soberanía tecnológica de la región.

Este décimo aniversario de la que ya es, sin duda, el gran escaparate de las startups europeas, España emerge con fuerza con una apuesta renovada tanto en el contenido como en el continente. Un expositor a la altura de países consagrados en VivaTech como Alemania o Canadá y el triple de empresas asistentes es sólo la punta de la lanza de una estrategia impulsada por el ICEX y Red.es que ha llegado, aseguran sus responsables, para quedarse.

Así lo defiende en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL José María Blasco, director de Emprendimiento e Innovación de ICEX. "La presencia española en VivaTech este año se centra en un salto cualitativo y transformador que responde a un momento crítico para el ecosistema tecnológico nacional".

De la presencia testimonial de los últimos años se ha pasado a una apuesta por el liderazgo físico y estratégico, que ya vivió hace un año una participación 'de transición', como reflejó esta redacción en la crónica de VivaTech 2025, y que sirvió de antesala hacia el punto de inflexión actual.

Expositor de ICEX y Red.es en VivaTech 2026 este 17 de junio.

"Ahora toca apoyar la escalabilidad tecnológica. Si no damos ese salto cualitativo este año gracias al apoyo de financiación europea y la necesidad de que nuestras empresas escalen, cuándo lo íbamos a hacer. Es el momento", afirma José María Blasco.

Las cifras aportadas por ICEX avalan el nuevo tiempo que se abre ahora para España en VivaTech y su prolífico ecosistema de emprendimiento e innovación.

91 empresas, el triple que en 2025

ICEX, la Oficina Económica y Comercial de España en París y Red.es organizan la participación española que en esta convocatoria ha pasado de una treintena de empresas a más de 90. En concreto, un total de 91 compañías entre startups, scaleups, fondos, corporaciones e instituciones están presentes en París hasta este sábado generando negocio y nuevas oportunidades de internacionalización.

El salto no es solo en números, sino en diversidad de actores. El pabellón actual reúne a agencias públicas -como Enisa y CSIC-, 13 grandes corporaciones españolas "que apuestan por la innovación abierta", inversores y asociaciones de referencia en el ecosistema como Adigital a través de EsTech.

"Este despliegue busca romper barreras y facilitar la escalabilidad internacional de las empresas españolas en Europa para competir con potencias como EEUU o China" José María Blasco, director de Emprendimiento e Innovación de ICEX

Francia, según explica Blasco, representa "uno de los mercados tecnológicos más dinámicos de Europa" y un "socio prioritario" para impulsar proyectos conjuntos de innovación y crecimiento empresarial.

En esta línea, argumenta que en un contexto donde Francia ha sido tradicionalmente un mercado donde se ha reivindicado férreamente la apuesta local, "este despliegue busca romper barreras y facilitar la escalabilidad internacional de las empresas españolas en Europa para competir con potencias como EEUU o China".

José María Blasco, director de Emprendimiento e Innovación de ICEX.

"Es el momento de más Europa, y España como tercer ecosistema de innovación más dinámico de la Unión debe estar a la altura del peso y papel que nos corresponde. Por ello apostamos fuertemente por estar en el epicentro de la innovación europea como es VivaTech en su décimo aniversario".

Reducir la brecha en inversión que sufren las startups españolas es otra de las motivaciones del impulso público constatado en esta edición del escaparate francés.

Reducir la brecha en inversión

España se ha consolidado como el tercer ecosistema de la Unión Europea en valoración e inversión, puntualiza Blasco, "situándose por detrás de Alemania y Francia". Actualmente, la inversión en startups españolas "ya representa casi el 50% de la francesa, acortando significativamente la distancia que existía en años anteriores", revela.

Para ahondar en este objetivo es fundamental reforzar las alianzas financieras como "conectar fondos de venture capital españoles con fondos internacionales, especialmente franceses, para asegurar la sostenibilidad del ecosistema y generar confianza mutua, aprovechando que algunos fondos franceses ahora tienen el mandato obligatorio de invertir en España", argumenta el representante del ICEX.

Se constata pues este año en VivaTech un nuevo tiempo para España, donde nuestro país no solo persigue más visibilidad, sino consolidar su posición como un actor tecnológico de primer nivel en Europa, capaz de afrontar retos como la necesidad de que se produzcan más exits -y más sofisticados-, la atracción de nuevos Limited Partners (LPs) y la siempre deseable transferencia de conocimiento en áreas de deep science e industria.