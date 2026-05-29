El reto del talento STEAM reunirá a líderes en ciencia, tecnología y educación ante el futuro del empleo

Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Jaime Olmedo, rector de la UCJC; Nerea Luis Mingueza, ingeniera informática y doctora en inteligencia artificial ; Patricia Aymá Maldonado, Premio Princesa de Girona 2026; Eugenia Silva, modelo y empresaria; y Carla Ruiz, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca España.

Las claves

Las claves Generado con IA El evento 'Talento STEAM para cambiar el mundo' reunirá en Madrid a líderes en ciencia, tecnología y educación para debatir el futuro del empleo y la transformación digital. La jornada abordará retos como la falta de perfiles especializados, la importancia de generar referentes y el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. El encuentro contará con mesas redondas sobre educación inclusiva, emprendimiento, liderazgo tecnológico y creación de entornos laborales diversos y sostenibles. Participarán directivas, investigadoras y expertos del sector para analizar cómo atraer, formar y retener talento STEAM, clave para la competitividad económica.

La conversación sobre la digitalización de las empresas, la automatización de los procesos o la inteligencia artificial no se centra sólo en la tecnología. Cada vez más hay una pregunta que sobrevuela estos asuntos: quién va a desarrollar, gestionar y sostener toda esa transformación en los próximos años.

El talento STEAM (acrónimo inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) es, desde hace unos años, una de las principales preocupaciones del tejido empresarial y del ámbito educativo. La falta de perfiles especializados, la necesidad de despertar nuevas vocaciones o el impacto de la IA sobre el empleo forman ya parte de una conversación que va mucho más allá de las grandes tecnológicas.

Para abordar estos desafíos, EL ESPAÑOL, Magas y DISRUPTORES celebran el próximo miércoles 3 de junio en Madrid el encuentro Talento STEAM para cambiar el mundo, cuya agenda ya se ha dado a conocer.

Una jornada cuya inauguración correrá a cargo de Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que reunirá a directivas, investigadoras, emprendedoras y referentes del sector tecnológico para analizar cómo está cambiando la formación, qué perfiles demanda el mercado y por qué la capacidad de atraer y desarrollar talento es esencial para la competitividad de la economía.

El evento se celebrará en el campus de Almagro de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y el cierre correrá a cargo de Jaime Olmedo, rector de la UCJC.

Formación, divulgación y emprendimiento

La mañana arrancará con una conversación junto a Eugenia Silva, modelo y empresaria, alrededor del proyecto ‘Ellas hablan código’. A partir de ahí, se abordarán algunos de los grandes retos del ámbito STEAM, empezando por cómo fomentar una educación y cultura inclusiva en las aulas.

Una mesa redonda en la que participarán, Inés Tazón, coordinadora general de la Fundación Inspiring Girls; y Cristina Muñoz-Aycuens, profesora del máster de Ciberseguridad de UNIE Universidad, Francisco López Rupérez, doctor en Ciencias Físicas y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y Alberto Sols, director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación (STEAM) de la Universidad Europea de Madrid.

Y porque uno de los grandes retos del ámbito STEAM sigue siendo generar referentes visibles para las nuevas generaciones, este tema tendrá un espacio propio con Nerea Luis Mingueza, ingeniera informática, doctora en inteligencia artificial y divulgadora.

Otro de los bloques pondrá el foco en el emprendimiento y el liderazgo tecnológico. Patricia Aymá Maldonado, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, biotecnóloga y cofundadora de Benviro; Virginia Sánchez, manager de Atracción y Adquisición de Talento de Leroy Merlin España; y Andy Aguilar, CEO de Legit.Health; e Itzal Arbide, CEO de Bolboreta Innova Group, conversarán sobre cómo startups y grandes compañías afrontan el reto de captar y retener talento especializado.

La inversión y el emprendimiento femenino tendrán también protagonismo con Helena Torras, consejera independiente y managing partner de PaoCapital, en una conversación sobre el papel de las mujeres fundadoras dentro del ecosistema innovador y cómo la diversidad empieza a entenderse también como una cuestión de rentabilidad y competitividad.

Entorno laboral

Pero el reto ya no pasa sólo por formar talento, también por retenerlo y construir entornos laborales capaces de hacerlo crecer. La creación de espacios inclusivos y sostenibles en el sector tecnológico será otro de los grandes ejes del encuentro.

Compartirán impresiones sobre ellos Carla Ruiz, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca España; Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de Fundación ASTI; y María de Vicente, directora del área de Healthcare & LifeScience y miembro del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión de Gi Group Holding.

Además, la irrupción de la inteligencia artificial está acelerando la necesidad de perfiles híbridos, capaces de combinar conocimientos técnicos con adaptación constante a nuevas herramientas y entornos digitales.

La IA y el cambio tecnológico centrarán otro de los debates de la jornada, con Conxi Palmero, consejera de V-Valley Advanced Solutions España y responsable de Alianzas Estratégicas del Grupo Esprinet; Lucía Flecha, directora de Transformación Digital de Ferrovial; Eduvigis Ortiz, responsable de ciberseguridad para Iberia de Eraneos; y Mercedes Rojo, responsable de Alianzas y Relaciones Institucionales de la Fundación Cibervoluntarios.

La última mesa estará centrada en el papel del talento STEAM dentro de las empresas y reunirá a Lorena Cuadrado, directora de Operaciones y Alianzas para Europa y Nuevos Mercados de Ferrovial, y Sara García, directora de People & Culture de Philip Morris Spain; y Sara Rodríguez, global head of Corporate Sustainability de Abertis.