La ONU asume el discurso del Papa sobre la IA: "Necesitamos desarrollar un lenguaje compartido y una taxonomía"

De izquierda a derecha, Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana; Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública; Amandep Sinsh Gill, subsecretario general de las Naciones Unidas y Enviado Especial para las Tecnologías Digitales y Emergentes; y Ana García Robles, directora del laboratorio.

Las claves

Las claves Generado con IA La ONU ha inaugurado en Valencia su Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad, inspirado en la reciente encíclica papal sobre inteligencia artificial. El laboratorio busca impulsar una gobernanza mundial de la IA, priorizando la seguridad, los derechos humanos y la interoperabilidad entre diferentes marcos regulatorios. La iniciativa servirá como plataforma de comunicación entre gobiernos, empresas, comunidad científica y sociedad civil, apoyando la implementación de políticas y el Pacto Digital Global. El laboratorio, dirigido por la española Ana García Robles, inicia sus actividades con los Diálogos de Valencia, reuniendo a expertos para tratar gobernanza, interoperabilidad e implementación de IA.

Haya sido o no coincidencia, lo cierto es que apenas unos días después de que el Papa León XIV haya publicado la primera encíclica de la historia en torno a la inteligencia artificial, la ONU ha inaugurado en Valencia su flamante Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de las Naciones Unidas.

Dos gestos, cada uno desde un punto de vista diferente, sobre la necesidad de una mejor gestión de la tecnología que está revolucionando el mundo, tanto a nivel social como económico.

La encíclica papal es muy dura. Cabe recordar que habla de la necesidad de "desarmar" la IA y afianza conceptos como el "tecnofascismo" y a ella ha hecho referencia este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presente en la inauguración del laboratorio: "Estamos aquí para enviar un mensaje contundente: la IA debe servir a la paz y debe servir a las personas. Tal como dijo el Papa, necesitamos evitar el 'síndrome de la burbuja'. Necesitamos construir la IA para el bien común".

Ese bien común no debe incluir que la sociedad conozca los entresijos de este nuevo laboratorio de la IA. La inauguración se salda con una foto, con un par de discursos enlatados y sin posibilidad de preguntas.

En cualquier caso, el Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad es una iniciativa de la ONU pensada para impulsar una gobernanza a nivel mundial de esta tecnología, de manera que esa gobernanza sea más coordinada, más segura y orientada a los derechos humanos.

La idea de la Organización de las Naciones Unidas es la de servir como plataforma de trabajo y de puente de comunicación entre gobiernos, empresas, comunidad científica y la sociedad civil.

Dicho de otro modo, lo que busca es acelerar la aplicación de los compromisos del Pacto Digital Global en prácticas reales y con las políticas públicas como vehículo. Así, se buscará la interoperabilidad entre diferentes tipos de gobernanza aplicados ya en distintos países, se trabajará en el análisis de cómo la industria está aplicando esas reglas y la generación de conocimiento práctico para políticas más ágiles.

Y todo ello, siempre con los derechos humanos como telón de fondo. Y es que la ONU lo que persigue es que "la regulación no vaya siempre detrás de la tecnología", algo que en tiempos de IA generativa es, resaltan, más importante que nunca.

Ha reflexionado sobre ello Amandep Sinsh Gill, subsecretario general de las Naciones Unidas y Enviado Especial para las Tecnologías Digitales y Emergentes. "Este es el primer centro digital de la ONU aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay una capacidad de centro de datos muy significativa en este edificio", ha concedido.

En su discurso, el representante de la ONU ha explicado cuál es el contexto que ha precedido a la creación de este laboratorio: "El Pacto Digital Global (GDC) tomó decisiones importantes para establecer un panel científico internacional independiente sobre IA y el liderazgo de España fue muy importante. Este laboratorio es un seguimiento al trabajo de la asesoría de alto nivel sobre IA, reuniendo a profesionales, pensadores y comunidades de todo el mundo para reflexionar sobre qué se necesita en términos de gobernanza".

El laboratorio afronta, ha enfatizado, dos caminos paralelos. El primero es la interoperabilidad de la gobernanza de la IA, con "diferentes leyes a nivel estatal o continental cada una adoptando su propio enfoque, por lo que necesitamos entender cuál es el elemento común y ayudar a desarrollar un lenguaje compartido y una taxonomía".

La segunda vía es sobre lapráctica de la gobernanza de la IA. "Está la teoría, la ley... pero ¿cómo lo están llevando adelante los investigadores, las empresas emergentes y las empresas más establecidas? El laboratorio intenta comprender la práctica de la gobernanza de la IA", ha resumido.

El responsable de la ONU también ha hecho referencia a la encíclica papal: "El Santo Padre nos recordó los desafíos. La IA no va a desaparecer y necesitamos una cooperación internacional que sea inclusiva, práctica y arraigada en principios compartidos para que, a medida que la innovación tecnológica avance, la innovación en la gobernanza también le siga el ritmo".

Panel informativo del laboratorio.

En el caso del ministro, además de la mención al sumo pontífice, también ha aprovechado para entroncar este laboratorio con otro hito aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Sobre la Ley y sin posibilidad de preguntas de los periodistas, poco más se pudo profundizar más allá de lo que ya se había publicado; sobre el laboratorio, López recalcó que "el Gobierno de España está más que complacido de haber financiado la génesis de este laboratorio".

Ha asumido que este servicio de la ONU está "diseñado para dar forma al impacto de la IA a través de varias líneas de trabajo como la gobernanza internacional -fomentando el consenso y definiendo estándares-, la evaluación de riesgos -identificando sesgos y preocupaciones de derechos humanos-, el apoyo al Pacto Digital Global -traduciendo principios en políticas concretas- y también la cooperación multilateral -sirviendo como punto de encuentro entre gobierno, empresarios, comunidad científica y sociedad civil-".

Y poco más. "Si no queremos que la gobernanza de la IA se convierta en una expresión de deseos, todos debemos actuar ahora", ha concluido.

Lo que se conoce de este laboratorio

A pesar de que no se pudo visitar este servicio, la ONU ha explicado que depende de la Oficina de las Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales y Emergentes (ONU ODET) y se centra el aspecto práctico de la IA.

El objetivo es tener una visión compartida de cómo se gobierna la IA entre países, avanzar interoperabilidad entre marcos de gobernanza y apoyo a la implementación entre regiones y sectores.

Aporta conocimientos basados en la práctica, aprendizaje operativo y redes colaborativas que pueden informar y apoyar el trabajo de los procesos liderados por la ONU —incluido el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA— manteniéndose distintos de las funciones de evaluación científica y deliberación intergubernamental.

Se ha establecido con el apoyo del Reino de España en la base de la ONU de Valencia. La sede de Quart de Poblet continúa creciendo en la región y espera albergar más de 750 trabajadores. El Laboratorio está dirigido por la española Ana García Robles.

Durante los próximos dos días se llevará a cabo los Diálogos de Valencia con cuatro talleres de expertos a lo largo de dos días para hablar de gobernanza de la IA, interoperabilidad e implementación de la IA en el sector privado.