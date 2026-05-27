La economía digital ya supone el 27% del PIB español y mueve 455.300 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA La economía digital ya representa el 27% del PIB español en 2025, con un impacto total de 455.300 millones de euros. El sector digital crece un 10% interanual y supera en avance al resto de la economía española durante seis años consecutivos. La digitalización aporta más valor en la industria que en los servicios, destacando sectores como el comercio minorista, fintech, insurtech y audiovisual. Adigital propone reducir la carga regulatoria y armonizar normas para impulsar aún más el crecimiento de la economía digital en España.

La economía digital española alcanzó en 2025 un peso del 27% del PIB, con un impacto total de 455.300 millones de euros, frente a los 414.000 millones de 2024. Así lo atestigua el último barómetro que ha presentado la asociación Adigital, que refleja un avance del 10% interanual en un año en que la economía patria frenó su crecimiento general.

La digitalización lleva así seis años consecutivos creciendo por encima del conjunto de la economía y su aportación equivale ya a más de un sector industrial completo: 2,7 de cada 10 euros producidos en España proceden de ella.

La serie histórica que maneja Adigital dibuja una escalada sin interrupciones: 18,7% del PIB en 2019, 22% en 2020, 22,7% en 2022, 24,2% en 2023, 26% en 2024 y 27% en 2025. En seis años, el avance acumulado es de 8,3 puntos porcentuales, y la organización lo interpreta como la prueba de que la digitalización ha dejado de actuar como un fenómeno coyuntural para convertirse en una capa estructural del modelo productivo español.

El sector, sin embargo, no está exento de sus propias contradicciones. El ecosistema digital español atraviesa su particular ralentización: las tecnologías más revolucionarias todavía están en período de maduración, los efectos sobre la productividad todavía no afloran con claridad, y existe una correlación directa con la desaceleración del PIB general. Así lo reconocen a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL desde la asociación, quienes apelan a que cuando los pilotos de IA (y, especialmente, la capa agéntica) afloren, comenzaremos a ver otro período de crecimiento acelerado en nuestro país.

Impacto directo y mucho peso industrial

El 27% del PIB se desglosa en tres componentes: un 13,42% de impacto directo, un 12,49% indirecto y un 1,10% inducido. El primero mide la actividad digitalizada dentro de cada sector; el segundo, el efecto arrastre sobre proveedores y cadenas de suministro; el tercero, el impacto del consumo de los propios trabajadores del ecosistema digital en la renta y el gasto de los hogares.

Uno de los hallazgos más contraintuitivos del informe es que la digitalización aporta hoy más valor en la industria que en los servicios. La explicación de César Tello, director general de Adigital, es que en la industria la tecnología está integrada en el núcleo operativo -automatización, logística, robotización, procesos productivos-, y que el mayor tamaño medio de las empresas industriales hace más visible y medible el retorno económico de la inversión digital.

Comercio minorista y audiovisual, motores de la digitalización

Si aterrizamos la mirada a diferentes sectores específicos, el comercio minorista representa el ejemplo más gráfico de digitalización avanzada: el 31% de su valor agregado procede ya de procesos digitales y uno de cada tres euros vendidos nace de un recorrido digital. No se habla ya de tienda online como canal adicional, sino de omnicanalidad plena, con medios de pago, logística y tecnología plenamente integrados de cara al cliente.

Fintech e insurtech concentran el 90% del valor agregado digital y exhiben números que retratan una industria ya madura: un 47% más de entidades entre 2020 y 2025, 6.700 empresas y 72.000 empleos directos. El relato de startup que amenazaba a la banca tradicional ha dado paso a una realidad diferente, donde estas compañías se han convertido en un actor más de la industria financiera que aporta valor dentro de la propia cadena bancaria, no fuera de ella.

El audiovisual y la radiodifusión cierran los sectores destacados con 34.000 millones de euros de facturación, 6.700 empresas y 72.000 empleos directos. En 2025, el vídeo bajo demanda superó por primera vez a la televisión tradicional en ingresos, en un mercado en que las distintas formas de consumo audiovisual conviven de manera natural y complementaria, con el empuje adicional de los fondos de recuperación, afirman desde Adigital.