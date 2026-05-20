Ineco propone la creación de un centro federado para la gobernanza de la IA en el sector público

Las claves

Las claves Generado con IA Ineco propone crear un centro federado de excelencia en inteligencia artificial para coordinar su gobernanza en el sector público español. El centro buscaría afrontar retos como la descentralización, la calidad y protección de datos, la capacidad de cómputo y la adaptación al marco normativo europeo. Se destaca la importancia de la formación, la gestión del cambio y la transparencia en el uso de la IA, así como la colaboración entre administraciones, universidades y empresas. España refuerza su liderazgo ético en IA y promueve modelos propios, como ALIA, para impulsar el desarrollo tecnológico en el país.

Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) ha propuesto la creación de un centro federado de excelencia en inteligencia artificial para el sector público que, entre otros cometidos, proyecte la gobernanza de esta tecnología ante particularidades nacionales como la fragmentación territorial y la complejidad administrativa.

Desde la consultora pública, que se define como una de las fuerzas más “relevantes” de la evolución de España -con unos 1.000 empleados dedicados a transformación digital-, estiman que el paradigma ha cambiado y que el problema ya no es técnico, sino de guion: urge encontrar un hilo conductor y una metodología que logren escalar la IA para la mejora de estos organismos y de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Así lo ha aterrizado la compañía en un evento en Madrid, en el que también ha presentado un estudio adyacente con los retos y fortalezas que presenta la inteligencia artificial en las administraciones públicas.

En el acto han participado nombres propios relevantes del Gobierno en materia digital como María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e IA o Salvador Estevan, director de Administración Digital en la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD).

Su presencia hace indicar la viabilidad de la idea, aunque esta puede estar todavía en una etapa germinal, ya que no se han indicado ni plazos ni inversión y sólo se han esbozado las líneas maestras sobre las que se debería articular el centro.

“Estamos en un momento en el que hay que incidir mucho en la formación, en la gestión del cambio y de las expectativas”, ha señalado Estevan al respecto. Por su parte, Veracruz no ha aludido directamente a la propuesta en su discurso, pero sí ha subrayado la “labor imprescindible de Ineco para el Estado” y la estrecha colaboración de la entidad con el Ejecutivo para lanzar casos de uso basados en inteligencia artificial.

Durante la jornada también se ha puesto de manifiesto el objetivo de “situar a esta tecnología en el centro del debate del sector público”.

Retos y oportunidades para las administraciones públicas

Bajo el mantra de que “la IA no se incorpore sobre el proceso administrativo, sino de que se genere con él”, el centro pretende ser un punto de unión colaborativo, “que no trate de imponer ni de recentralizar”, y en el que tengan cabida tanto firmas públicas, como universidades, centros tecnológicos y todo tipo de compañías.

El propósito principal es el de coordinar y gobernar la complejidad de esta tecnología en un ecosistema territorial fragmentado en el que, por ejemplo, ya hay 180 espacios de datos y sólo 18 sectores industriales, lo que significa que se han multiplicado por 100 en unos pocos años.

Asimismo, haría hincapié en el impulso a la formación, la concienciación y la comunicación de una herramienta que supone ya un desafío “ético, filosófico, institucional y democrático” y que tiene que desplegarse bajo los más altos estándares de transparencia.

Luisa Calvo, subdirectora de Transformación, Datos e IA de Ineco, ha indicado, además, que el ciudadano ya ha incorporado esta herramienta para relacionarse con las administraciones y que estas últimas deben buscar la cercanía y hacer los trámites “más sencillos”.

La directiva es, junto con Mar Conde, gerente técnica en Ingeniería y Consultoría Digital de la compañía, una de las autoras del informe que apoya la creación del centro de excelencia.

El documento describe oportunidades como la mejora de la eficiencia de las propias administraciones y de la gestión documental, la conexión con el ciudadano y la supervisión y control que puede establecer la IA sobre incoherencias técnicas o posibles fraudes.

A su vez, establece retos en cuatro órdenes distintos: la descentralización del sector público, la capacidad de cómputo que necesita esta tecnología para su uso intensivo, la consecución de datos de calidad y que estén protegidos, y la adecuación al marco normativo europeo, con el AI ACT como reglamento de referencia.

El papel de España en el desarrollo de la IA

Durante su alocución, la secretaria de Estado, González Veracruz, ha incidido en el liderazgo ético de España sobre la inteligencia artificial y en su influencia a la hora de que Europa haya decidido prohibir casos de riesgo como el de los deepfakes sexuales. Es decir, los contenidos que de carácter íntimo que genera la IA mediante la manipulación de vídeos e imágenes reales sin consentimiento del usuario.

También ha vuelto a poner en órbita la importancia estratégica de ALIA, la familia de modelos de IA en castellano y lenguas oficiales, como herramienta “propia” que ya “ha generado talento y casos de uso en nuestro país”.

El pasado enero salió a la luz la pobre cosecha de descargas de su buque insignia, ALIA-40b-instruct-2512, con sólo 174 al mes. Sin embargo, la política ha justificado su utilidad argumentando que no se trata de “competir” en el mercado, sino de “impulsar” una tecnología ‘made in Spain’. “La IA requiere de una verdadera transformación social”, ha concluido.