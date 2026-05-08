Alberto Iglesias Fraga, premio APEP·IA 2026 a la cobertura más comprometida con la privacidad

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Iglesias Fraga ha recibido el Premio APEP·IA 2026 al periodista más comprometido con la privacidad, otorgado por la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial. El jurado destacó su cobertura sobre regulación digital, inteligencia artificial y derechos de los usuarios en la sección DISRUPTORES de EL ESPAÑOL. DISRUPTORES fue también finalista como medio de comunicación, reafirmando su relevancia en divulgación tecnológica y privacidad en España. Alberto Iglesias Fraga acumula numerosos reconocimientos por su trayectoria en economía digital, transformación tecnológica y divulgación en inteligencia artificial y ciberseguridad.

El periodista y subdirector de la sección DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Alberto Iglesias Fraga, ha sido galardonado con el Premio APEP·IA 2026 al Medio de Comunicación más comprometido con la privacidad en la categoría de periodista individual, concedido por la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial (APEP·IA). Además, esta misma sección ha resultado finalista en la categoría de medio de comunicación, lo que reafirma su papel como referente en la divulgación de privacidad, protección de datos e inteligencia artificial en España.

El jurado ha valorado especialmente la cobertura rigurosa, comprometida y muy necesaria desarrollada por Iglesias Fraga durante el último año en DISRUPTORES, centrada en la intersección entre regulación digital, inteligencia artificial y derechos de los usuarios. En concreto, se ha valorado su labor y repercusión a la hora de analizar el impacto de la IA en la gobernanza tecnológica, la política digital europea y los riesgos del shadow AI en empresas y administraciones.

En ese sentido, el jurado ha subrayado que su trabajo "ha contribuido de forma clara a que muchos lectores entiendan mejor estos debates técnicos y regulatorios en un momento de profunda transformación digital".

En la categoría de periodista individual del Premio APEP·IA 2026, han resultado finalistas Mario Talavera (Capital), Sonia Salmerón (Expansión) y Arantxa Herranz (La Razón). En la categoría de medio de comunicación, el ganador ha resultado Cinco Días-El País (ARANZADI LA LEY), con DISRUPTORES y Cuadernos de Seguridad como finalistas.

El premio se entregó en el marco del XI Congreso Internacional de Privacidad e Inteligencia Artificial APEP·IA, uno de los foros de referencia del sector en España.

Trayectorias reconocidas

Alberto Iglesias Fraga acumula quince años de experiencia en la cobertura de la economía digital y la transformación tecnológica, tanto en prensa especializada como económica y generalista. Este galardón se suma a otros reconocimientos que ha recibido, como el premio Best Voices Spain 2025 en Inteligencia Artificial, el XVI Premio Accenture de Periodismo, el Premio Día de Internet a la mejor Marca Personal en Redes Sociales o el European Digital Mindset Award. Además, ha sido elegido en varias ocasiones como uno de los principales referentes en startups, ciberseguridad e inteligencia artificial en habla hispana.

Paralelamente, DISRUPTORES ha cosechado en los últimos años numerosos galardones que refuerzan su apuesta por la divulgación tecnológica de calidad. La sección ha sido galardonada con el III Premio Nacional de Ingeniería Informática, en la categoría de “Divulgación digital”, que concede el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII) por su labor en la puesta en valor del sector.

También ha recibido el Premio de Primavera a la Comunicación y Divulgación de la Ingeniería al Medio “Wifredo Pelayo Ricart”, que otorgan el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2i2). Además, DISRUPTORES ha sido reconocido con los Premios APTE a la divulgación de los parques científicos y tecnológicos, por su contribución a visibilizar el impacto de la innovación en el país.