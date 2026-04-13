Siga en 'streaming' la primera jornada del 'Wake Up, Spain!', que cumple su sexta edición

No te pierdas ni un detalle de un evento de referencia, en el que durante la semana participan los principales actores de la economía española y destacados líderes políticos.

Las claves nuevo Generado con IA El 'Wake Up, Spain!' celebra su sexta edición del lunes al viernes 17 de abril en el Palacio de Linares de Madrid. El simposio reúne a más de 150 ponentes para debatir sobre crecimiento, cohesión e incertidumbre en el contexto actual. El encuentro aborda temas clave como geopolítica, economía, tecnología, sanidad, educación y energía. Participan grandes empresarios, directivos y líderes políticos y sindicales, tanto nacionales como internacionales.

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.