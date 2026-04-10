El 'desembarco' de XCharge rearma el rol de España en movilidad eléctrica: "Es tecnología que ya se queda"

Albina Iljasov, directora para Europa de XCharge EU, durante su intervención en el evento celebrado este jueves en Silla (Comunidad Valenciana).

Las claves nuevo Generado con IA XCharge inaugura su primera planta de ensamblaje en Europa en Silla (Valencia), reforzando el papel de España en la movilidad eléctrica. La nueva planta ensamblará soluciones avanzadas de recarga para vehículos eléctricos, incluyendo el sistema GridLink con almacenamiento en baterías y recarga ultrarrápida. El proyecto convierte a Valencia en un nodo clave de la transición energética europea, destacando la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el compromiso a largo plazo. Se espera que la planta, de casi 3.000 m², alcance su máxima capacidad en 2027, produciendo infraestructura de recarga de alta potencia bajo la etiqueta 'Made in Spain'.

Lo que, sobre el papel, pudiera parecer un hito solo para una localidad del entorno metropolitano de Valencia, se convirtió, en pocos minutos y tras ponerse sobre la mesa decenas de argumentos diferentes, en un rearme de la estrategia nacional en torno al sector de la movilidad eléctrica.

Estamos en un polígono prácticamente vacío de naves industriales en Silla -localidad al sur de la capital de la Comunidad Valenciana-. Una de las pocas naves levantadas y a punto de ser inaugurada es la de la multinacional germano-estadounidense XCharge, proveedor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía de alto rendimiento.

La cara del alcalde lo dice todo. "Cuando os conocí pensé: 'Esta gente no se me escapa", afirma Vicente Zaragozá tras revelar que había otras dos poblaciones candidatas a albergar lo que hemos venido a descubrir: la primera planta de ensamblaje que la multinacional va a abrir en Europa.

Aunque el acto de inauguración se ha celebrado este jueves, lo cierto es que todavía no se ha dado el pistoletazo de salida a la producción. Pero, en cualquier caso, todo está listo para que Silla, la Comunidad Valenciana y, por extensión, España, se vean reforzados en un sector al alza a nivel mundial, pero que en Europa afronta un momento decisivo.

Por eso, más allá de lo que hace XCharge o del impacto socioeconómico que supone para la Comunidad Valenciana, el mensaje que se escuchaba directa o indirectamente de boca de los participantes en el evento tenía que ver con la estrategia de país, con el papel español en el contexto europeo, y el rol europeo en el contexto mundial.

Lo resumió a la perfección el Comisionado Especial del Gobierno para la Reindustrialización, Jaume Peris. "Debemos decidir dónde queremos estar como país en el mundo que viene, la autonomía estratégica está en el centro del debate. Se trata de adaptarse o depender. Pero España lo tiene claro: tenemos que liderar".

Después de hacer un repaso por todas las medidas que ha aplicado en los últimos tiempos el Gobierno central -PERTE VEC, Plan Auto 20230...-, recalcó que "tenemos un reto: que el vehículo eléctrico sea accesible para todos".

En su opinión, "Europa va lenta y tarde pero España no puede quedarse atrás. O lideramos este ámbito o lo dejamos pasar", sentenció.

Aunque algunas de las voces presentes dejaron entrever algunas carencias para este pretendido desarrollo -una de las más recurrentes fue la falta de coordinación público-privada o una comunicación poco eficaz de cara a los ciudadanos-, lo cierto es que los representantes de XCharge no esconden su orgullo de empezar a pertenecer al floreciente ecosistema valenciano y español en este ámbito.

Su director comercial, Javier Lázaro, "España debe jugar un papel clave en la transición energética a nivel global, por eso ya abrimos un centro tecnológico en Madrid y ahora damos un salto cualitativo con esta planta, que convierte a Valencia en un nodo clave".

Para la compañía, el mix energético y talento han sido claves para desarrollar este desembarco. "España es un hub logístico natural y Europa se está jugando su lugar en el sector de la transición energética. La pregunta es quién va a liderar la tecnología que lo haga posible y dónde se va a desarrollar esta tecnología. La respuesta es lo que estamos haciendo hoy aquí", concluyó Lázaro. Lo volvió a enfatizar el Comisionado Especial del Gobierno: "Lo que estamos viendo hoy aquí es industria que llega y tecnología que ya se queda".

El proyecto de XCharge en Silla

"La nueva planta de Silla es el eslabón industrial que completa la expansión de XCharge en España y refuerza nuestro compromiso con una cadena de suministro europea más resiliente, eficiente y sostenible", destacó por su parte Albina Iljasov, directora para Europa en XCharge EU.

Y añadió que, "más allá de su función operativa, la planta refleja nuestra visión de construir una cadena de valor más sólida, basada en la excelencia en ingeniería, la innovación continua y un compromiso a largo plazo con la transición energética; como empresa global, vemos a Europa no sólo como un mercado, sino como la piedra angular de un futuro energético más ecológico y soberano".

Con sedes centrales globales en Hamburgo (Alemania) y Austin (Texas), XCharge opera en el mercado europeo desde 2017, colaborando con equipos de Norteamérica y Asia bajo una visión y una misión compartidas. La empresa ya ha instalado más de 9.000 cargadores en todo el mundo y cerca de 3.000 unidades en la UE.

La planta de Silla ensamblará equipos de las gamas de soluciones más avanzadas de XCharge, empezando por el revolucionario sistema GridLink, que ofrece casi 200 kW de potencia con sólo 44 kW de entrada de la red gracias a su sistema patentado de almacenamiento en baterías de 215 kWh, ampliable a 430 kWh.

También ofrece funciones de seguridad avanzadas y canaliza la energía solar directamente hacia la recarga rápida de corriente continua. Esto permite implementar la recarga ultrarrápida sin modificar la instalación eléctrica y facilita que el cargador pueda operar de manera independiente durante los cortes de suministro eléctrico.

En definitiva, con una producción que se espera que alcance su plena capacidad durante 2027, las instalaciones -de casi 3.000 metros cuadrados- se centrarán en el ensamblaje de infraestructura de recarga de alta potencia y sistemas de baterías para el mercado europeo bajo la etiqueta ‘Made in Spain’.