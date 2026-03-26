El CES aprueba el anteproyecto de IA del Gobierno, pero afea la ausencia de "un diálogo previo con los interlocutores sociales"

Las claves nuevo Generado con IA El Comité Económico y Social (CES) aprueba el anteproyecto de ley para la gobernanza y buen uso de la Inteligencia Artificial impulsado por el Gobierno. El CES valora positivamente la regulación del sistema de supervisión de la IA y el régimen de infracciones y sanciones, alineándose con la normativa europea. El órgano consultivo critica la falta de un diálogo previo con los agentes sociales y recomienda mayor coordinación y consulta con sindicatos y patronal. El dictamen del CES destaca la necesidad de referencias explícitas a la prevención de discriminación y de una mejor definición sobre la tipificación de infracciones graves en el uso de sistemas de IA.

El Comité Económico y Social (CES) ha aprobado el 'Anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial', impulsado por el Gobierno en marzo del año pasado con el objetivo de aterrizar la ley europea de IA en España.

El órgano consultivo, donde están representados la patronal, los sindicatos y otros miembros de la economía social, consumidores, cooperativas y expertos, ha concedido, por tanto, su visto bueno a la propuesta durante la sesión plenaria celebrada este pasado 25 de marzo.

En concreto, el organismo emite "una valoración positiva a la iniciativa de regular, en una norma con rango de ley, el sistema de autoridades para la gobernanza del uso de la IA y el régimen de infracciones y sanciones, además de reglas para el buen uso en la AGE, que permitirá cumplir, con la adecuada adaptación para España, las previsiones de la normativa comunitaria y específicamente del RIA", según consta en el dictamen.

Valida, por tanto, el anteproyecto, lo que no es condición para no afear al Gobierno que hubiera sido deseable un diálogo previo con los interlocutores sociales.

"El Anteproyecto objeto de dictamen afecta a la supervisión de sistemas de IA de alto riesgo que incluyen, entre otros, aquellos que se utilizan en el ámbito del empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo".

El CES deja constancia "de que para la elaboración del Anteproyecto de ley habría sido deseable que se llevase a cabo un proceso previo de diálogo con los interlocutores sociales"

"En atención a ello, y sin perjuicio de la anterior valoración general, el CES quiere dejar constancia de que para la elaboración del Anteproyecto de ley habría sido deseable que se llevase a cabo un proceso previo de diálogo con los interlocutores sociales", incide el órgano consultivo.

"En ausencia de dicho proceso de diálogo, a juicio de este Consejo habría sido aconsejable remitirlo a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a fin de recabar directamente su opinión, al amparo de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (artículo 26.6), más allá de que, como recoge la MAIN que lo acompaña, se llevase a cabo el trámite de audiencia e información pública general", puntualizan los miembros del CES en el dictamen de 25 de marzo.

El dictamen insiste en la necesidad de "que exista una información suficiente y adecuada a las organizaciones representativas de intereses económicos y sociales", en relación con el sistema de gobernanza de la IA y debido a "las profundas implicaciones del desarrollo de la IA para el tejido económico, las personas trabajadoras".

En esta línea, propone "establecer mecanismos de coordinación de las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del mercado con los foros de consulta existentes o que se puedan crear a escala de la UE (según recogen los considerandos 148 y 150 y el artículo 67 del RIA) o a escala nacional".

Supervisión y vigilancia

Sobre la coordinación de las autoridades de supervisión y vigilancia del mercado con otras autoridades, el CES considera que "la norma debiera establecer también mecanismos para garantizar la adecuada coordinación de las actuaciones de las autoridades de supervisión, en particular la AESIA, con las de todas aquellas autoridades nacionales, económicas, laborales o sociales, que tienen competencias en la materia en sus ámbitos regulatorios específicos".

El dictamen también centra sus argumentaciones sobre el anteproyecto en otros aspectos como el buen uso de la IA en la Administración General del Estado y su incidencia en la igualdad de trato y la no discriminación.

El CES considera aconsejable "que se incorpore una referencia explícita a la Ley 15/2022, de 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que establece (artículo 23.1) que 'se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determinen el posible sesgo discriminatorio' de los sistemas de IA y mecanismos de toma de decisión automatizados que se utilicen en las Administraciones Públicas".

Por último, cabe destacar que sobre la tipificación de determinadas infracciones graves por los responsables del despliegue de sistemas de IA, el CES considera que el texto del Anteproyecto "debería recoger más literalmente lo establecido en el artículo 26.7 del RIA", concretamente que tal información "debe darse antes de poner en servicio o utilizar el sistema".