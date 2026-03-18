Adigital busca a los nuevos referentes de un ecosistema digital que ya pesa más de un cuarto de la economía española

La patronal lanza la V edición de unos galardones que buscan identificar a los actores que ya no sólo innovan, sino que empiezan a estructurar un sector que representa el 26% del PIB. Las candidaturas estarán abiertas hasta el 30 de abril en cuatro categorías que reflejan las tensiones actuales del sector, desde el impacto social hasta la escalabilidad empresarial.

Las claves nuevo Generado con IA Se abre la quinta edición de los Premios Adigital, que reconocen a los referentes del ecosistema digital español, con la entrega prevista el 18 de junio en Madrid. El proceso de candidaturas está abierto hasta el 30 de abril y busca identificar actores clave en la transformación digital en España. Los premios se dividen en cuatro categorías: Ciudadanía, Escalabilidad, Tecnologías Responsables e Innovación, valorando desde el impacto social hasta la capacidad de crecimiento y confianza tecnológica. La economía digital representa ya el 26% del PIB español, reflejando su creciente peso y relevancia en todos los sectores productivos del país.

La economía digital española vuelve a mirarse en el espejo de sus propios referentes con la apertura de la quinta edición de los Premios Adigital, que se entregarán el próximo 18 de junio en Madrid, en un encuentro que volverá a reunir a buena parte de los actores que orbitan en torno a esta economía digital cada vez más engarzada y compleja.

Por lo pronto, lo que ya está en marcha es el proceso de candidaturas, abierto hasta el próximo 30 de abril, con el objetivo declarado de identificar a aquellos actores que están empujando, no sin cuitas ni fricciones, la transformación digital desde distintos frentes: desde la mejora tangible de la calidad de vida de los ciudadanos hasta la construcción de modelos empresariales capaces de escalar con vocación global, pasando por el desarrollo de tecnologías que aspiran a ser no sólo eficientes, sino también confiables en un contexto donde la confianza digital se ha convertido en un activo escaso.

Cuatro son las categorías en curso: Ciudadanía, para iniciativas tecnológicas que mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan a reducir brechas digitales; Escalabilidad, centrada en modelos empresariales de alto impacto tecnológico con capacidad de crecimiento; Tecnologías Responsables, dirigida a organizaciones, empresas o proyectos que desarrollen o apliquen tecnología transparente y confiable; e Innovación, destinada a propuestas disruptivas capaces de redefinir mercados y nuevas formas de crear valor.

En los años precedentes, estos premios ya pusieron en valor proyectos que hoy forman parte del núcleo más reconocible de la innovación española. En la última edición fueron distinguidos Maldita, por su trabajo en la lucha contra la desinformación; Multiverse Computing, como scaleup española de referencia en inteligencia artificial y computación cuántica; Tu Asesor de Tecnologías Sociales, por su modelo de evaluación tecnológica con impacto social; y Ocean Ecostructures, por su propuesta tecnológica orientada a la regeneración de la vida marina.

Premios para un sector en boga

Estos galardones tienen lugar, además, en un momento muy dulce para la industria tecnológica en nuestro país.

Según los datos de Adigital, la economía digital representa ya en torno al 26% del PIB español, una cifra que refleja la progresiva colonización tecnológica de prácticamente todos los sectores productivos. Y, por ello, esta iniciativa reclama su lugar como un mecanismo de legitimación, pero también como una suerte de mapa dinámico que permite identificar qué iniciativas están realmente redefiniendo mercados y cuáles se quedan en el ruido de fondo de la promesa tecnológica.