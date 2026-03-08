María Cruz Díaz (IIE): "El talento para la ingeniería es innato, pero es terrible que en las niñas se desperdicie tan pronto"

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, segunda mujer que lo preside en sus 120 años de historia y presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.

En un mundo tan cambiante, convulso e incierto como el actual, en el que la tecnología avanza a pasos agigantados y se convierte en pieza clave del tablero geopolítico, la figura de los ingenieros emerge con más fuerza que nunca como uno de los aliados de nuestro tiempo.

Primero porque las autoridades e instituciones públicas, donde realmente se toman las decisiones que cambian e influyen en la vida de millones de personas, deben tener acceso al criterio técnico más especializado y formado y ahí, las ingenierías son esa puerta a la que la sociedad toca -en demasiadas ocasiones- cuando algo "salió mal y toca solucionarlo".

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España -segunda mujer en este cargo en los 120 años de historia de la institución- reivindica este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el papel social de la ingeniería y, sobre todo, la necesidad de que los ingenieros, y, por supuesto, las ingenieras, sean tenidos más en cuenta con carácter preventivo por los centros de poder.

"Nadie sabe de todo. Necesitamos el criterio técnico de muchas personas para decidir con conocimiento de causa", precisa en entrevista a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Díaz es una de las primeras mujeres ingenieras de España, conoce de primera mano cómo ha evolucionado la figura de la mujer en la profesión -en su promoción universitaria eran cuatro mujeres ingenieras frente a 600 hombres- y desempeña además el cargo de presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.

"No seremos nunca un país desarrollado si no tenemos tecnología y la tecnología la implantan, la cuidan y la hacen los ingenieros", precisa.

Y lanza una advertencia: "Estamos un poco preocupados porque los ingenieros somos los que arreglamos cosas cuando se rompe algo, cuando no funciona… pero estamos un poco alejados de las toma de decisiones, es decir, se nos llama última hora", se lamenta durante nuestra conversación.

María Cruz Díaz defiende así el papel del ingeniero como profesional estratégico cuya visibilidad y participación temprana en la toma de decisiones es esencial para el progreso y la estabilidad de la sociedad, y lo hace sin perder el foco en la necesidad de que más mujeres se sumen a la profesión.

"La realidad ha cambiado mucho desde que yo hice mi ingeniería en la universidad. Pero todavía falta camino por recorrer para lograr la igualdad".

Crear referentes: el ejemplo de Hedy Lamarr

Crear más referentes es una de las claves para lograrlo, así como romper los estereotipos que persisten en la sociedad actual. "Existe una imagen distorsionada de las ingenieras como personas raras, secas o feas. Es fundamental mostrar que las ingenieras son mujeres normales con vidas comunes, familias y amigos.

Díaz desarrolla una ardua labor para despertar vocaciones STEM entre las niñas y las adolescentes y defiende que hay que visibilizar todavía mucho más el papel que de las mujeres ingenieras en España, "dar a conocer esas mujeres que han destacado en el sector" e insta a las jóvenes a que sean "valientes al tomar decisiones y no se dejen influir por un entorno que a veces las desanima".

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España (IIE).

"Cuando voy a los colegios, les digo a las niñas ¿a que soy como tu abuela? Pues eso mismo, soy ingeniera y una mujer normal, como tu abuela o tu vecina", argumenta en nuestra conversación.

En esta línea, el Instituto de la Ingeniería de España ha creado un premio con el nombre de la inventora autodidacta Hedy Lamarr, -"una mujer apasionante que estuvo inventando y resolviendo problemas toda la vida, hasta el final, aunque nunca pudo licenciarse como ingeniera", precisa Díaz-, y que también desempeñó carrera como actriz en Hollywood. Sin dudas, una mujer que rompió todos los estereotipos.

"Su historia demuestra que se puede tener un gran talento técnico y mantenerlo toda la vida, incluso en entornos que no parecen propicios", indica María Cruz Díaz. El premio se fallará el próximo 12 de marzo en Madrid.

La presidenta del Instituto de la Ingeniería de España lamenta que las niñas renuncien desde una edad muy temprana a desempeñar en su edad adulta esta profesión.

"Es terrible que se pierda o se desperdicie ese talento a una edad demasiado temprana en las niñas. Los niños lo aprovechan mejor. Es más fácil para ellos elegir desarrollarlo"

"El talento que se necesita para ser ingeniera te es dado. Tú no haces nada, naces con ese talento. Y lo que es terrible es que se pierda o se desperdicie a una edad demasiado temprana en las niñas. Los niños aprovechan mucho más ese talento. Es más fácil para ellos elegir desarrollarlo. Ellos deciden apostar por él con 13 o 14 años en adelante. Sin embargo, a las niñas se les quita la idea de la cabeza cuando sólo tienen 10 o 11 años".

Díaz compara el talento para la ingeniería con la pintura: "Puedes tener el don, pero si no lo ejercitas, si no pintas nunca, no tendrás obras". Por ello, insta a las jóvenes a aprovechar su facilidad y talento, recordándoles que "esa capacidad las acompañará siempre"

Y, aunque no niega que es una carrera que exige un esfuerzo y dedicación, desmiente algunos mitos: "La ingeniería tiene fama de ser una carrera muy dura, si se posee el talento adecuado, la carrera resulta muy factible".

Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la experiencia de María Cruz Díaz se convierte en una palanca para seguir reivindicando una sociedad más diversa e igualitaria en la que las ingenieras estén mucho más presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Feliz día a todas las mujeres y, en especial, a todas las ingenieras de España. Las que están y las que (seguro) llegarán.