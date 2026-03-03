Óscar López defiende ALIA ante el fracaso de descargas: “Es una IA tangible, útil e innovadora”

Las claves nuevo Generado con IA Óscar López defiende el modelo de IA española ALIA pese a las bajas cifras de descargas, destacando su utilidad e innovación. ALIA busca democratizar la inteligencia artificial en el 90% del tejido español y fomentar el uso del castellano en la tecnología. El proyecto ha contado con una inversión de 10,2 millones de euros, pero su prototipo más destacado solo obtuvo 174 descargas en enero. El Gobierno destaca la importancia de ALIA como infraestructura crítica, alineada con la ética y la soberanía tecnológica, y apoya su desarrollo junto a empresas como Libelium, IBM y 1MillionBot.

Frente a los pobres resultados de uso reales cosechados en su primer año de andadura, y que apuntan al fracaso, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha salido en defensa del modelo de inteligencia artificial española, ALIA, asegurando que “está sentando las bases para democratizar la IA en más del 90% del tejido español”.

Con el objetivo de rivalizar con los modelos anglosajones, fomentar el uso del castellano en el desarrollo global de esta tecnología y que redunde en beneficio de ciudadanos y pymes, esta familia se ha convertido en el buque insignia del proyecto digital del político.

Sin embargo, tal y como publicaba DISRUPTORES- EL ESPAÑOL recientemente, el prototipo insignia, ALIA-40b-instruct-2512, registró apenas 174 descargas en el pasado mes de enero. Con una partida específica de 10,2 millones de euros, cada una asciende a 58.260 euros.

Más allá de las cifras, que no son sostenibles por el momento, López ha querido dar una prórroga a la estrategia presentando lo que para él son casos de uso “palpables, ilusionantes, innovadores” y, sobre todo, “soberanos”. Y es que, para el Gobierno, ALIA tiene un carácter de infraestructura crítica que lleva por bandera la “ética y la responsabilidad”, con un profundo poso de servicio público ante la amenaza de las inteligencias que “usan los datos para generar deepfakes”.

“La buena IA adelantará a los ‘tecnoligarcas’”, ha enunciado. “La tecnología verdaderamente disruptiva puede y debe repartir riqueza y progreso”.

Futuro incierto

El acto, celebrado en el stand de España del Mobile World Congress 2026, no ha servido para sentar contundencia en cuanto a la tracción real de la estrategia. Por contraposición, se han empleado lemas relacionados con el futuro y la necesidad de dar tiempo a la ejecución de proyectos críticos y transversales.

Para tratar de mostrar ese poder tangible, López ha reunido a varios grandes nombres propios del sector, tanto a nivel local como internacional, entre los que estaban Libelium, IBM, Multiverse y 1MillionBot, que han desarrollado casos de uso relacionados, en su mayoría, con reducir la fricción y la burocracia de los trámites entre ciudadanía y administraciones públicas.

Eso sí, no ha querido aclarar si estos están ya en producción. “Cada uno se encuentra en una fase distinta”, ha indicado. “Lo que hemos venido aquí a mostrar es realidad y futuro”.

Bajo el lema ‘Con nuestra IA’, los distintos representantes han hecho hincapié en la importancia de contar con una guía en “nuestras lenguas oficiales”, que marque unos estándares de transparencia y que se alinee con los preceptos legislativos y filosóficos de la Unión Europea (UE).

Industria a la espera

Por ejemplo, Alicia Asín, cofundadora y consejera delegada de Libelium, empresa que ha lanzado a través de estos modelos un gemelo digital de la Alhambra, ha querido apelar a la responsabilidad de las empresas a la hora de elegir opciones para implementar sus proyectos.

“Podemos elegir el camino corto, el de ser usuarios e integradores de tecnología de terceros, u optar por una vía más larga, la de ALIA, que va a generar industria de verdad”, ha subrayado.

En esa misma dirección han ido las palabras de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuyo organismo (SEDIA) ha sido el encargado de ejecutar la financiación.

“Esto no va solo de tecnología, sino de soberanía española y europea”, ha proclamado. “La inteligencia es un bien económico y político”. En su opinión, la demostración que ha hecho hoy el Ejecutivo en la Fira de Barcelona es la de aterrizar un “impacto tangible”. “Hemos reunido talento útil y palpable. Los ciudadanos van a poder relacionarse de una manera mucho más ágil y sencilla con las administraciones”.