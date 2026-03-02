Moncloa primero, Barcelona después: Amazon convierte su inversión récord en España en un mensaje geopolítico

Óscar López, ministro de Transformación Digital y la Función Pública, y David Zapolsky, vicepresidente y Chief Global Affairs & Legal Officer de Amazon, en MWC 2026.

Apenas unas horas después del anuncio formal realizado en Moncloa, el Mobile World Congress se convirtió en el escenario elegido para escenificar ante la industria la histórica inversión de Amazon en nuestro país: 33.700 millones de euros, 18.000 más de los inicialmente comprometidos. Aquí, en Barcelona, el Gobierno y Amazon compartieron focos, discursos protocolarios y un argumentario de las bondades de nuestro país para acoger grandes centros de datos y su ecosistema asociado.

David Zapolsky, vicepresidente y Chief Global Affairs & Legal Officer de Amazon, planteó el encuadre desde el inicio: “Estamos aquí en España porque este es el lugar desde el que queremos operar para Europa. Esta inversión convierte a España en un centro para nuestras operaciones y en el punto desde el que construiremos servidores, RAM y soporte de infraestructura para toda la región”.

El directivo insistió en que la clave del proyecto no es solo cloud, sino toda la cadena industrial asociada: “Vamos a traer manufactura, ensamblaje y pruebas de servidores aquí. Eso significa empleo, significa proveedores locales y significa que España participe en la generación económica ligada a la infraestructura digital” (...) No venimos solo a desplegar capacidad, venimos a crear una base industrial alrededor de ella”.

En el auditorio principal del MWC 2026, a medio llenar, se percibía el intento de situar el anuncio en la lógica geopolítica actual, más ilógica según van pasando los minutos, los días y los meses. Zapolsky evitó términos explícitos, pero se puede leer con facilidad entre líneas: “Europa necesita capacidad propia. Para que exista innovación, necesitas infraestructura cercana y necesitas asociaciones locales. Eso es lo que estamos construyendo en España”.

Siguiendo el camino marcado por su interlocutor (y, a la sazón, gran benefactor), tomó la palabra Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, que encuadró la inversión en la estrategia económica nacional: “España tiene una oportunidad histórica. Tenemos conectividad, tenemos talento y tenemos un ecosistema que permite que proyectos de este tamaño ocurran aquí”.

El ministro insistió en la idea de que vivimos un momento económico favorable, pese al descontento en las calles, la falta de oportunidades para los jóvenes o la inflación: “En los últimos años hemos creado el caldo de cultivo para atraer inversión digital. Hemos utilizado los fondos de recuperación para la transición digital y verde, y eso es lo que hoy permite operaciones de esta magnitud”.

López situó además el anuncio dentro de una política industrial más amplia, vinculando estos centros de datos con la creación de verdadero tejido empresarial: “No hablamos solo de grandes compañías. Estamos invirtiendo en startups, en pymes tecnológicas y en infraestructura. Queremos que la economía española se desarrolle alrededor de estos proyectos (...) España quiere ser un lugar donde se desarrolle la economía del dato, no solo donde se consuma”.

18.000 millones de euros más

En concreto, Amazon Web Services ha anunciado planes para invertir 33.700 millones de euros en España para ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos- El anuncio añade 18.000 millones de euros a los 15.700 millones de euros de inversión ya anunciados en 2024.

Se estima que la inversión total prevista en la Región de AWS Europa (España), ubicada en Aragón, contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035, apoyando el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos. De estos, 6.700 son empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon.

AWS también tiene previsto construir en Aragón instalaciones relacionadas con la cadena de suministro, que apoyarán directamente las operaciones de centros de datos en España y Europa. Cuando estén plenamente operativas, se espera que estas instalaciones generen aproximadamente 1.800 empleos en Aragón. El proyecto incluirá una fábrica dedicada al ensamblaje y las pruebas finales de los servidores, un almacén de logística y una instalación para la fabricación y reparación de servidores de IA y aprendizaje automático.