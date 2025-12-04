España suma 10 millones más a su estrategia cuántica para probar pilotos industriales

De izda. a dcha. Tomás Iriondo (Gaia), Jesús Herrero (Red.es), María González Veracruz (Gobierno de España) y Miguel Sánchez Galindo (DigitalES). Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español añade 10 millones de euros a la Estrategia de Tecnologías Cuánticas para lanzar 42 pilotos industriales en sectores como salud, transporte y ciberseguridad. DigitalES gestionará el 75% de los fondos, mientras que la alianza GAIA recibirá más de cuatro millones y medio de euros para impulsar la adopción cuántica. El plan incluye validar tecnologías en entornos reales, estudiar el impacto, ofrecer formación y fomentar la colaboración público-privada. La estrategia busca posicionar a España como potencia internacional en tecnología cuántica y reforzar la competitividad europea en este campo.

El Gobierno acaba de anunciar una dotación de 10 millones de euros más a la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España. Esta inversión responde a dos acuerdos, alcanzados por Red.es con la patronal DigitalES y GAIA, para desarrollar hasta 42 pilotos industriales cuánticos, destacando, según ha comunicado el propio Ejecutivo, los sectores de salud, transporte, ciberseguridad y sensórica.

De estos fondos, DigitalES contará con el 75% -de los cuales el 20% parten del propio organismo y el 80% de los Fondos Next Generation-, y la alianza público-privada en tecnologías cuánticas representada por GAIA tendrá más de cuatro millones y medio de euros, aportando cerca de un millón a la estrategia.

De este modo, ha señalado María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, los pilotos permitirán “validar estas tecnologías en escenarios reales” creando un caldo de cultivo que generará demanda y preparará al mercado español para la “adopción cuántica”.

El plan, a su vez, contempla el estudio de impacto de los casos de uso realizados, formación y capacitación y acciones de difusión y seguimiento.

“Estamos ante un momento decisivo”, ha valorado Jesús Herrero, director general de Red.es. “La computación cuántica era hace poco un concepto emergente, pero ya es una herramienta clave para la innovación y la competitividad. El convenio pretende crear un entorno que favorezca la investigación, el desarrollo y la colaboración”.

Refuerzo al plan inicial

El acuerdo suscrito responde a un refuerzo de la ya puesta en marcha el pasado mes de abril de la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas hasta el año 2030. Su puesta de largo partía con un presupuesto público inicial de 808 millones de euros con el objetivo de hacer del país “una potencia internacional” en este tipo de tecnologías. Un montante que, con los sucesivos apéndices y la participación privada, pretende alcanzar los 1.500 millones de euros.

El objetivo pasa por trabajar en cuatro puntales como favorecer la transferencia de la investigación al mercado, reforzar el mercado local, promover el uso seguro de ‘lo cuántico’ y facilitar su desarrollo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, hablaba, durante la presentación de la estrategia, en clave comunitaria: “La carrera por la cuántica ya ha empezado y Europa debe evitar una fragmentación que debilite su posición”.

Y, es que, la postura española va en consonancia con el marco de la Comisión Europea para liderar este segmento en los próximos años. El Viejo Continente quiere tener un ecosistema independiente y reforzar el porcentaje de financiación privada mundial que reciben las empresas europeas, que actualmente se estima un 5%.

Asimismo, ha establecido la construcción de una instalación de diseño cuántico y seis líneas piloto de chips para transformar prototipos científicos en productos reales.