El Gobierno lanza el ‘Kit de Espacios de Datos’ con la mitad del presupuesto previsto y meses de retraso

El Gobierno ha anunciado la inminente apertura del Kit de Espacios de Datos, un programa de ayudas dotado con 60 millones de euros destinado a impulsar la incorporación de empresas y administraciones públicas a espacios de datos sectoriales.

La convocatoria se publicará “en los próximos días” en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en la feria Tech Show Madrid.

Este lanzamiento llega meses más tarde de lo previsto. Y es que, aunque fue anunciado por primera vez en junio durante el congreso DES 2025, entonces -como ya denunció DISRUPTORES - EL ESPAÑOL-, ya se estaban incumpliendo los plazos y presupuestos originalmente previstos.

Según la información que manejaba el sector y que este medio pudo confirmar con fuentes oficiales, este proyecto se tendría que haber lanzado ya en el primer trimestre del año, con un presupuesto estimado de 127 millones de euros.

Hablamos de más de seis meses de retraso y la mitad de su dotación económica. Este medio ha tratado de recoger la explicación al respecto de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA pero, a la publicación de esta noticia, no ha obtenido respuesta.

En cualquier caso, tanto el programa previsto en la agenda del año pasado del Ejecutivo como el presentado en junio y confirmado ahora en octubre programas comparten nombre, objetivos y filosofía: democratizar la economía del dato y facilitar la incorporación de entidades al intercambio seguro de información sectorial.

Entrando en materia, el nuevo Kit, gestionado por Red.es y financiado con fondos europeos, tomará como referencia el modelo del Kit Digital: las ayudas se concederán por orden de llegada y hasta agotar los fondos disponibles, siempre que las entidades cumplan los requisitos exigidos. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 31 de marzo de 2026, con subvenciones que podrán alcanzar los 50.000 euros por beneficiario.

En función del tipo de entidad, las empresas y organismos con actividad económica podrán recibir hasta 15.000 euros si se integran como participantes o 30.000 euros si lo hacen como proveedores. Las administraciones públicas, por su parte, podrán optar a 25.000 o 50.000 euros, respectivamente.

Las ayudas cubrirán los costes de adhesión, preparación de datos y publicación de productos o servicios en los espacios de datos sectoriales definidos por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Lista de confianza y centro de referencia

Como novedad, el ministerio ha anunciado la creación de la Lista de Confianza de Espacios de Datos, un registro voluntario que identificará los ecosistemas “confiables” en España y que servirá como referencia para determinar qué proyectos serán elegibles para recibir estas ayudas.

Este censo, basado en la nueva especificación UNE 0087:2025 de la Asociación Española de Normalización (UNE), busca reforzar la seguridad jurídica y técnica de la compartición de datos y se prevé que esté operativo antes de final de año.

“El dato es el combustible de la revolución digital y un motor clave para la innovación”, ha subrayado hoy Óscar López, recordando que, según la Comisión Europea, la economía del dato representará más del 5 % del PIB español en 2030.

El Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED) será el encargado de orientar a las entidades interesadas y dinamizar los ecosistemas sectoriales. El reto, ahora, pasa por conseguir que estas ayudas logren un impacto real más allá del plano teórico y sirvan para consolidar un tejido económico capaz de extraer valor de los datos compartidos, un objetivo aún pendiente en buena parte de las pymes españolas.