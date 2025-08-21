Cuando los conjuntos de datos nos permiten planificar unas vacaciones de ensueño

Más allá de una buena sombrilla o una crema solar de calidad, este verano hay otro elemento que puede convertirse en el mejor aliado a la hora de crear unas vacaciones de ensueño para los españoles: los datos. Así dicho, puede que más de uno levante las cejas y piense que no hay comparación ni relación entre encontrar un restaurante bueno, bonito y barato o una playa desierta en pleno agosto y la información en abierto, pero lo cierto es que una cosa puede depender de la otra.

Y es que, desde la Dirección General del Dato, que forma parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y a su vez del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España, se han propuesto enseñar cómo estos recursos pueden suponer un punto de inflexión a la hora de planificar el descanso en época estival.

Empezando desde el principio, uno de los dataset (conjunto de datos ordenados para su estudio o investigación) más interesantes es el publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en el que se incluye información sobre la pernoctación, duración media y gasto por viaje. Esto puede ayudar a los usuarios a hacerse una idea del presupuesto que necesitarán para desplazarse a una localización concreta o de los días que deberán emplear, aproximadamente, para conocerla.

Si, una vez consultado este documento, la elección ha sido Navarra, por ejemplo, y la idea es acudir a un camping, los viajeros pueden consultar el dataset elaborado por la Comunidad Foral en el que se recoge toda la información de este tipo de hospedaje. En concreto, en él se pueden encontrar no solo sus ubicaciones, sino también sus servicios o su capacidad.

Esto también es posible en otras Comunidades Autónomas como la de Aragón, que dispone de un conjunto de datos sobre la oferta de alojamientos turísticos, entre ellos, hoteles, paradores y hospederías clasificados por categoría. A través de este documento, los usuarios pueden tomar decisiones informadas según su presupuesto y preferencias.

En busca de la playa

Por otro lado, si los viajeros no se han decidido aún por un destino concreto, pero sí que quieren que este tenga playa, pueden recurrir a la aplicación que ha desplegado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que ofrece una visualización con detalles sobre las diferentes costas a nivel nacional. También, al mapa que ha elaborado el equipo de datos de RTVE, con información de más de 3.500 localizaciones.

Además, hay algunas regiones que cuentan con sus propios dataset de playas en los que ofrecen información sobre las características de las mismas, incluyendo servicios disponibles, accesibilidad y condiciones del agua, como es el caso de Bizkaia.

A estos se añaden otros conjuntos centrados en la predicción de mareas, para los amantes de los deportes acuáticos y la navegación, como los desarrollados por Galicia o el País Vasco, los cuales permiten a navegantes, surfistas y pescadores optimizar sus actividades según las condiciones oceánicas.

Y no solo en regiones costeras, el interior de la península también cuenta con servicios similares: la Comunidad de Madrid ha desplegado un documento en el que se pueden consultar las zonas de baño cercanas a la capital.

De la movilidad a la agenda cultural

En la mayoría de casos, para llegar hasta estos destinos, es necesario desplazarse. Por ello, desde la Dirección General del Dato recomiendan consultar también otros dataset que proporcionan información en tiempo real sobre el estado del tráfico y que ayudan a evitar congestiones y planificar rutas eficientes, como los de Barcelona o el de las carreteras de Navarra. Incluso, hay otros que recogen el precio de las distintas gasolineras, lo que ayuda a localizar las más económicas.

Por último, una vez ya de vacaciones, los conjuntos de datos también pueden ser útiles a la hora de definir las actividades que se pueden realizar. Por ejemplo, hay uno que recoge la agenda cultural de eventos del País Vasco (desde festivales a conciertos) y otro que ayuda al usuario a recorrer Castilla y León a través de un mapa gamificado para identificar lugares turísticos de interés.