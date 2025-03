SEDIA, ONCE y NTT, la triple alianza para romper con la soledad no deseada gracias a la inteligencia artificial

La secretaria de Estado María González Veracruz presenta en el MWC el informe 'Inteligencia Artificial y Soledad', elaborado en colaboración con NTT Data y Fundación ONCE.

"Si la soledad ya es difícil de soportar para una persona que no tiene sus capacidades disminuidas, para los discapacitados ya resulta un muro difícil de atravesar". Así ha definido Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, las motivaciones que llevaron a esta organización a unirse al proyecto planteado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en el que también ha participado NTT Data como partner tecnológico, y que ha sido presentado hoy en el Pabellón de España, en el MWC.

Según Hernández Galán, los problemas de accesibilidad condenan a alrededor de 100.000 personas a vivir aisladas en España. "Si la tecnología es una potenciadora de nuestras capacidades, la inteligencia artificial (IA) es una potenciadora exponencial de estas capacidades, según hemos podido comprobar en la realización de este informe que hoy presentamos".

María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e IA, elogió la participación de ONCE y NTT Data en el informe y describió las prioridades del gobierno en este ámbito, totalmente alineadas con "el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos, que es lo que consigue el estudio que hoy presentamos aquí". Frente al cambio profundo que estamos viviendo ocasionado por la rápida evolución de la tecnología, "tenemos la responsabilidad de definir como tiene que ser esta revolución", asegura.

"La tecnología debe sumar, no aislar, ser accesible a toda la ciudadanía y no generar campos de batalla". La secretaria de Estado defendió unas redes sociales de convivencia, recordó la creación del Observatorio de Derechos Digitales, la batalla del gobierno contra las brechas digitales, la creación del propio modelo de IA y la presentación de la primera comunidad de código abierto para ahondar en lo que denominó el tecno-optimismo. "Usaremos la IA para hacer un mundo mejor", sentencia.

Para la elaboración del informe, según explica Lourdes González, de Fundación ONCE, se trabajó en tres fases, "siempre enfocados a la calidad del estudio y no en la cantidad de datos que podíamos recopilar". En una primera fase, se analizaron las fuentes documentales relacionadas con IA, IA Generativa, discapacidad y soledad no deseada. El paso siguiente fue establecer dos líneas de entrevistas, una con personas con discapacidad y la segunda, con tecnólogos especializados en IA. Y como última fase, se redactaron las conclusiones y las recomendaciones.

"Como empresa tecnológica, deseábamos aportar al informe un claro enfoque social, y creo que lo hemos conseguido", comenta Jorge Márquez, representante de NTT Data en la presentación.

El estudio refleja el proceso de adopción de la IA en este colectivo "y lo realizamos mapeando una persona durante una semana, observando cuando sentía más la soledad, concluyendo que era durante las noches y los fines de semana cuando ésta se acrecentaba".

Y en estos espacios temporales, "la IA se tornó muy importante, con la incorporación de recursos que a este colectivo le ayuda de gran manera, como la aplicación Be my eyes, u otras que ayudan en los recordatorios y la sincronización con las agendas", explica Márquez.

Todos los participantes en la presentación del informe indicaron que si bien éste está enfocado a personas con discapacidad, las conclusiones y los recursos que ofrece son válidos para el conjunto de la población que siente soledad y quiere romper con ella.

El informe forma parte a partir de hoy mismo del repositorio del Observatorio Soledad No Deseada, del de Accessibilitas -plataforma líder a nivel mundial sobre recursos de accesibilidad- y del Centro Europeo de Accesibilidad, consorcio liderado y gestionado por la Fundación ONCE.