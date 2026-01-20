Satya Nadella: "La inteligencia artificial es capaz de doblar la curva de la productividad en todo el mundo"

Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, durante su intervención en el Foro de Davos 2026.

Las claves nuevo Generado con IA Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma que la inteligencia artificial puede duplicar la productividad global y crear excedentes económicos. Nadella destaca la necesidad de accesibilidad universal, infraestructuras energéticas y capacitación para que ninguna región quede rezagada en la adopción de IA. El 88% de las empresas ya utiliza IA en sus operaciones diarias, y se espera que la tecnología permee sectores clave como el industrial, sanitario y educativo. Nadella subraya la importancia de repartir equitativamente los beneficios de la IA y de que Europa mantenga su competitividad apostando por la innovación y la soberanía del dato.

La inteligencia artificial va a generar una mayor productividad y a crear excedentes económicos en todo el planeta. Así de convencido se ha mostrado el presidente y director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, durante su intervención en la primera jornada del Foro de Davos (Suiza), el evento anual organizado por el Foro Económico Mundial (WEF, de sus siglas inglesas).

En esta edición, amén del envite geopolítico de Donald Trump con Groenlandia y Venezuela como asuntos de máxima prioridad, esta tecnología vuelve a tener un papel más que destacado en los distintos debates por su rol revolucionario en empresas, gobiernos y sociedad.

Para que se cumpla esta premisa, la cuestión de fondo es cómo garantizar una accesibilidad universal y contar con las infraestructuras y la potencia de energía adecuadas para que ninguna geografía se quede atrás. Así como la capacitación de las personas y el gobierno del dato, motor de esta nueva era inteligente.

De todos estos temas ha disertado el directivo del hiperescalar, creador de Copilot en este terreno, en una conversación con Laurence D. Fink, presidente de BlackRock, en la que también se ha referido a las particularidades europeas en el terreno de la competitividad y la soberanía digital.

Algunas cifras son más que optimistas al respecto: hasta el 88% de las empresas ya utiliza la IA regularmente en alguna función de su día a día, según la consultora Mckinsey. Y, es que, para Nadella, en esta época de la informática nada ha cambiado sobremanera con respecto a otras olas anteriores como la democratización del PC o de las aplicaciones. Simplemente, “lo que evoluciona es la abstracción”.

De este modo, ha incidido, “los países tienen la oportunidad de doblar la curva de la productividad”. Para ello, la última meta es la “difusión” y conseguir que esta tecnología permee en sectores clave como el industrial, sanitario o educativo y que, en última instancia, haya un “liderazgo” público-privado real.

“Cuando salieron los ordenadores, Bill [Gates] -cofundador de Microsoft- los definía como amplificadores cognitivos. Ahora esta afirmación cobra más sentido si cabe: tenemos acceso a una infinidad de mentes”.

Asimismo, ha señalado que hay que repartir los beneficios de la IA con equidad en todo el mundo para evitar posibles burbujas. No obstante, el directivo no advierte señales de que pueda llegar a producirse este fenómeno.

Importancia de la capacitación y del cambio cultural

El gurú digital ha mantenido las comparaciones durante toda la charla y en lo referente a la importancia de desarrollar habilidades en este terreno de juego ha aseverado: “Si antes había una relación entre saber de Excel y conseguir un empleo, ahora ese espíritu debe volver y adquirir una capacidad en IA debe servir para conseguir un mejor producto o servicio en la economía real”.

Eso sí, la velocidad es de crucero; si al smartphone le costó penetrar en toda la sociedad, así como la conectividad en su conjunto; los modelos de inteligencia artificial ya están disponibles en “todas partes”.

Por ello, ha retado a las empresas a gestionar rápido el cambio cultural que promulga la IA. “Hay que rediseñar la estructura en torno a cómo fluye la información por toda la empresa. Se ha aplanado todo el flujo de la información”. En este sentido, la fórmula pasa por la “mentalidad” de los líderes en cuanto a establecer confianza, fomentar habilidades y marcar los límites de la propia IA.

Otra gran consideración, ha proseguido, es contar con los datos correctos en las corporaciones para dar sentido a toda su actividad. “Algunos ya denominan este fenómeno como ingeniería de contexto. Hay que conseguir que la IA se dote de esta circunstancia para aprovecharla”.

Ubicuidad de la inteligencia artificial

Nadella cree que la capacidad energética va a definir la accesibilidad universal a la IA en las próximas fechas. En cualquier caso, ha señalado que “los hiperescalares estamos invirtiendo en todo el mundo, incluido el sur global. Así será mientras haya un entorno que atraiga la inversión de capital y exista demanda. La pregunta es cómo diseñar un conjunto de políticas que permitan este escenario”.

“Tenemos una nueva materia prima, los tokens, y la tarea de toda economía es crecer a través de ellos. […] La inteligencia artificial, apoyada en la nube y en la movilidad, se difundirá mucho más rápido y generará una mayor productividad en todo el globo”.

¿Qué significa la soberanía europea?

Por último, y preguntado por la aproximación de Europa de garantizar la soberanía del dato y si eso puede resultar una rémora para su competitividad, el directivo ha aludido al hecho de que el Viejo Continente lleva creciendo económicamente los últimos 300 años porque ha sido capaz de producir cosas que todo el globo necesitaba.

Es decir, siempre ha mantenido esa capacidad de exportación de bienes y servicios y, además, ha dicho, está atrayendo inversiones en centros de datos y cuenta con una fortaleza en la rama de la ingeniería “increíble”. “La cuestión es cuál va a ser la próxima partida de productos que se genere aquí. Por ejemplo, todos los bienes industriales ya están incorporando toda la inteligencia posible”.

Para Nadella, es importante reflexionar lo que significa el concepto de soberanía. “Si hablamos de IA, no se debate sobre las empresas. Pero si tu compañía no logra incorporarla no tendrá soberanía por definición. No importa el centro de datos donde se ejecuta la IA, porque ya está en todas partes, sino el conocimiento tácito y la gobernanza de los modelos”, ha concluido.