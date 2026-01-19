John T. Kelley (CES): "Los innovadores necesitan certidumbre política para no frenar la inversión"

Las claves nuevo Generado con IA El CES 2026 ha evolucionado hacia un nodo donde convergen los ecosistemas industriales, con un enfoque en soluciones escalables y resultados medibles. La inteligencia artificial se consolida como acelerador transversal de todas las industrias, destacando el auge de los agentes de IA, gemelos digitales y la llamada 'IA física'. La presencia internacional, incluidas empresas españolas, refuerza al CES como plataforma clave para mostrar aplicaciones tecnológicas en mercados reales. John T. Kelley subraya la necesidad de certidumbre política y marcos regulatorios claros, especialmente para la IA y los aranceles, para impulsar la inversión y la innovación global.

El CES 2026 no solo ha recuperado el pulso previo a la crisis sanitaria, sino que (en cierto modo) ha redefinido su propósito fundacional. Con una asistencia de 148.000 profesionales y la participación de 4.100 expositores -incluyendo más de 1.200 startups-, la feria de Las Vegas ha dejado de ser un escaparate de dispositivos para convertirse en el nodo donde convergen los ecosistemas industriales integrados.

En esta edición, el relato ha virado desde la fascinación por el prototipo hacia la implementación de soluciones de mercado preparadas para escalar en entornos reales. Así lo defiende John T. Kelley, vicepresidente y director del CES, para quien el encuentro ha servido como prueba de que la tecnología B2B ya no opera en silos, sino que forma parte de una infraestructura transversal.

"CES 2026 marcó un paso significativo para la industria global", afirma el directivo en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, subrayando además la "calidad del compromiso" y la creación de relaciones con impacto real.

En el centro de esta arquitectura, la inteligencia artificial ha dejado de ser una vertical para actuar como el "acelerador de prácticamente todas las industrias" presentes en el show. Kelley destaca en ese sentido que el enfoque empresarial este año debe centrarse en la escalabilidad y la obtención de resultados medibles mediante el despliegue responsable.

Entre las tendencias dominantes, identifica el auge de los agentes de IA y los gemelos digitales como herramientas que están "redefiniendo la productividad". A esto se suma la irrupción de la denominada "IA física", donde la robótica y los sistemas autónomos "perciben, aprenden y actúan en entornos del mundo real", permitiendo desde fábricas más seguras hasta una agricultura de mayor precisión.

La robótica, de este modo, se sitúa en una suerte de punto de inflexión operativo, a juicio del directivo: "La robótica y las tecnologías autónomas están pasando claramente de ser 'lo nuevo' a ser 'lo que está listo'".

Para los próximos 18 meses, Kelley vaticina que la adopción se acelerará allí donde se resuelvan problemas de seguridad o escasez de mano de obra, con una tracción inicial más fuerte en los entornos empresariales donde "el retorno de la inversión es claro".

Acento internacional

Esta evolución hacia lo tangible ha tenido un marcado acento internacional con la presencia de compañías españolas como Dream Glass, Quintauris España y Simplicity Works Europe.

Según Kelley, estas firmas forman parte de una presencia global que refuerza al CES como la plataforma líder para que los asistentes entiendan "cómo estas tecnologías se aplican a sus negocios y mercados hoy en día".

Esta visión se apoya en nuevas iniciativas como CES Foundry, una comunidad diseñada para "acelerar la colaboración entre innovadores en etapas tempranas y la adopción empresarial" en áreas como la computación cuántica.

El impacto de este ecosistema se extiende también a la salud digital, donde la innovación se ha orientado hacia la longevidad y la calidad de vida. La convergencia entre el hogar conectado y la atención médica busca facilitar el "envejecimiento en el lugar" mediante herramientas de monitorización y enfermería virtual. Según Kelley, estas soluciones están "empoderando a los consumidores mientras ayudan a los médicos a ofrecer mejores resultados".

La tecnología se posiciona así como el pilar fundamental -dice John T. Kelley- para "resolver los desafíos demográficos más urgentes" de las sociedades modernas.

Sin embargo, para que este impulso no se detenga, el director del CES advierte sobre desafíos estructurales que requieren atención inmediata. En el ámbito regulatorio, por ejemplo, subraya que "los innovadores necesitan mayor certeza para hacer negocios, particularmente en torno a los aranceles y la IA".

En Estados Unidos, asimismo, considera esencial un marco nacional de inteligencia artificial consistente. Además, el aumento de la demanda energética exige un compromiso con la eficiencia. Para Kelley, la resiliencia de las cadenas de suministro y el mantenimiento de "asociaciones internacionales sólidas" serán los pilares para que la innovación "pueda escalar y llegar a consumidores y empresas de todo el mundo".