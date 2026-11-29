Españoles… Franco ha muerto.

Yo era muy pequeña para recordar esa imagen de la España en blanco y negro. Y sin embargo, estoy convencida de que vi en primera persona a Arias Navarro. Cientos de reposiciones en televisión durante el último medio siglo se han encargado de pintar mi memoria con una imagen con nieve.

Empezaba la democracia, y tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política del 76, el 15 de junio del 77 los colegios electorales se llenaban de ilusión por el futuro. Papeletas no tan distintas de las actuales, -recuerda, Pepe, blanco para el Congreso y sepia para el Senado, no la vayas a liar-. Recelo en las cabinas y ante los periodistas -¿Que por qué voto? ¡Pues por la democracia, por qué voy a votar! - Aglomeraciones en escaleras. Madres haciéndose sitio como en la fila del colmado -Ay que no encuentro a mi hijo en la lista, pues se tiene que volver al trabajo, déjeme usted pasar, ande, que a ver si lo van a echar….-

Era un miércoles. Según el Real Decreto 679/77 de 15 de abril de 1977, las empresas debían conceder a los trabajadores "el tiempo necesario para ejercer el derecho y el deber de voto" sin que ello conllevara una pérdida de retribución. Sufragio universal, con una mayoría de edad de 21 años. Y votaban las mujeres.

Un 78,83% de un censo de más de 23 millones de electores acudió a las urnas, y el escrutinio duró dos días.

Han pasado casi 50 años desde entonces y hoy celebramos las 17ª elecciones generales en democracia. 29-N, y Claudia sabe que no habrán pasado ni tres horas desde el cierre a las ocho de los colegios para tener los resultados provisionales que representan prácticamente el resultado final, a falta del escrutinio general y del voto exterior (CERA), que se realiza a partir del quinto día posterior a la votación. Es domingo, y parece que esta vez va a haber mayor porcentaje de secuencia vermut-voto-comida que en las del 2023, -claro, cayó en verano-…

De las 1.099.687 solicitudes registradas por correo, 364.104 se han firmado electrónicamente en la web. Y es que anuncian lluvias dispersas, aunque ya se sabe que, por muchos modelos predictivos que se apliquen sobre la meteorología, nunca hay que fiarse del todo.

Claudia sabe que este año podrá votar con MiDNI en el móvil, se lo han dicho sus amigos de la poli. Se van a distribuir lectores QR en cada una de las 61.033 mesas electorales de toda España. Dicen que la Junta Electoral tendrá que validar que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas sea suficientemente seguro. A ver.

En un día en el que los españoles decidimos el futuro de España, la tecnología nos acompaña. Pero no viene sola. Se ha de rodear de seguridad, de confiabilidad, de protección al ciudadano. Claudia sonríe. “Protección ¿al ciudadano? Casi sería mejor decir “frente al ciudadano”.

Recordó el documento que recibió el jueves. Estaba escrito con el tonillo de suficiencia complaciente del que nunca se equivoca. Tablas, gráficos, comparativas. Más de las que había pedido. Resúmenes, conclusiones. Como para no tener que analizar mucho ni pensar demasiado. Claudia adivinó rápido, conociendo a su equipo. OpenAI ha generado el hilo argumental. Claude lo ha refinado y no descarto que hayan utilizado NanoBanana en el diseño de las imágenes.

Ella lo llama Agente mil leches, como a los perretes que no son de raza pura, pero que son los más duros. Un compañero le dice “El becario”. Me imagino los guardarraíles: eres un experto en la digitalización de la educación pública. No inventes cifras o hechos que no conozcas. No consideres fuentes no verificadas ni legislación no vigente e inserta links a las que utilices. Usa un tono neutro y sintetiza en tablas. No vulneres la propiedad intelectual ni la protección de datos. Crea una conclusión al final y un resumen ejecutivo al inicio. Y luego los de detalle del documento.

Claudia siempre ha sido de mucho leer. Últimamente es algo que se está perdiendo. Se dan por buenas las búsquedas, sin entender que lo que nos presenta “el becario” es solo lo que hemos pedido. Y quizás es que no sabemos pedir.

El documento no está mal. Pero no tiene mensaje. Se contradice, quiere poner mucho pero no concluye, no afina. Es como si por querer contentar a todos no lo hiciera con ninguno. Bueno, los datos se salvan, eso sí, pero no está alineado con el objetivo real. Habrá que reescribir, y ahora poniendo un poquito más de cerebro.

La velocidad del cambio es vertiginosa, y no solo para las nuevas generaciones. De la España de las coderas de pana al acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo pasaron 18 años y ChatGPT se ha sentado a nuestra mesa a compartir lentejas y pechuga en solo 4.

A Claudia últimamente le ha dado por visualizar la vida como el tiktok. Se imagina “scrollando” pantallas en 2x, cada vez con menos segundos de atención sobre documentos o noticias, y hasta parece que se le borraran las huellas dactilares. Falta de concentración. Falta de tiempo. La insoportable levedad del ser digital. Y entonces llegan los errores. “Lo dijo la IA”.

La responsabilidad del ser humano debe prevalecer sobre la tecnología. Generemos una IA “con sentidiño”. Que aporte, que sume, que no sirva para crear egosistemas, sino una sociedad libre. Que no genere brechas ni polarice. No dejemos que nos adule, que nos conduzca. No perdamos nuestra idiosincrasia ni nuestra autoridad.

Claudia va a ir a votar el 29N, y lo hará orgullosa de su país y de su DNI en el móvil. Una cosa no quita la otra.

Sigamos construyendo guardarraíles que nos permitan sintonizar un futuro en color. Con o sin IA.

***Patricia Úrbez, directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu