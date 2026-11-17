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Desde las midterm elections de EEUU de hace unos pocos días parece que el mundo se ha vuelto loco. De repente hemos pasado de un mundo donde la IA todo lo podía a uno en el que la IA tiene la culpa de todo. Desde mi perspectiva, ni antes todo era perfecto, ni ahora es la responsable de todos los males que aquejan al planeta.

Es evidente que durante el año 2026 han cambiado cosas y es probable que estas hayan servido para acabar con la ingenuidad digital. Por fin nos hemos dado cuenta de que el puñado de megaempresas tecnológicas que controlan los modelos más punteros de IA tienen mucho peligro; más si cabe al percatarnos de que tienen los pies de barro.

En realidad, esto no va sólo de IA, va de geopolítica, va de seguridad, va de dependencias y de “amistades” peligrosas. Hace unos días el mundo estuvo 12 horas sin Microsoft 365 funcionando correctamente, en cierto modo fue un simulacro para ver lo que puede pasar cuando se apaga la nube pública. Sin duda, la primera lección que debemos sacar de este tropiezo tecnológico global es que hemos hipotecado nuestra soberanía. Se la hemos vendido a un puñado de proveedores que se han convertido en piezas críticas de nuestra sociedad y sin ellas se hace muy difícil operar con normalidad.

Ya hace tiempo que mantengo que el cibercrimen es el que actualmente se está beneficiando más de la potencia de la IA. Ellos sí que saben como sacar partido de la automatización a gran escala; por ejemplo cuando se emplea para detectar eslabones débiles humanos y explotarlos a la velocidad de la luz. Da la impresión de que de tanto oír hablar de seguridad, de ciberseguridad y de vulnerabilidades, nos hemos insensibilizado. Incluso es posible que algunas personas piensen que todo es alarmismo infundado.

Lamentablemente, los hechos conocidos (apuesto a que hay mucho más que no se han hecho públicos) demuestran que el peligro, que la amenaza, es muy real. Y si no que le pregunten a la entidad francesa Crédit Mutuel Arkéa sobre los 100 millones que le robaron, un atraco de nuevo cuño ejecutado a través de un proveedor externo y canalizado mediante sistemas de pagos instantáneos antes de que saltaran las alarmas tradicionales.

O que le pregunten a Binance por los miles de millones en criptomonedas que le robaron pulverizando el botín en miles de microtransacciones imposibles de rastrear a tiempo. No sé si los problemas aéreos de EEUU también tienen relación con la tecnología y con el cibercrimen, pero está claro que algunos indeseables están consiguiendo convertir la IA y las nubes públicas en una autopista sin peajes por la que circulan a sus anchas.

Todo esto ha sido rematado por los resultados de las midterm elections de EEUU y el regreso de la política al debate sobre la IA, ese factor que Silicon Valley llevaba años intentando evitar. Los mercados lo han interpretado como el fin de la barra libre regulatoria con la justificación de que esto es una guerra para dominar el mundo, una guerra entre el propio EEUU y China.

La reacción de los mercados es un recordatorio de que detrás de las valoraciones astronómicas es necesario que haya resultados reales, no sólo expectativas de rentabilidades futuras. El desplome de las grandes tecnológicas es la respuesta a este recordatorio, es la demostración de que el capital empieza a distinguir entre la promesa infinita y la rentabilidad real.

Hemos hablado muchas veces de los peligros de los oligopolios a los que les estamos vendiendo nuestro futuro y de su impacto medioambiental. Y ahora vemos cómo la expansión descontrolada de los centros de datos, la opacidad algorítmica y el monopolio de facto de estas grandes plataformas comienzan a encontrar resistencia entre la población a través de los resultados electorales. Sería muy naíf si pensara que no hay otros factores a tener en cuenta, más allá del tecnológico. Pero es obvio que este es uno de ellos.

Es altamente probable que estemos ante una cuestión de supervivencia democrática y económica. Desde hace años, Europa se ha conformado con ser el árbitro regulador mientras delegaba su nube, su IA, su computación y sus datos en grandes potencias de fuera de nuestras fronteras. Ahora comprobamos que el precio de esa comodidad es la continuidad de nuestros servicios públicos, la integridad de nuestro sistema financiero y la competitividad de nuestras empresas.

Si no queremos depender de los vaivenes políticos de una potencia extranjera debemos volver a situar a la soberanía en el centro del debate. Necesitamos tener capacidades propias en infraestructura, en nube soberana y en ciberseguridad. La tecnología es una herramienta extraordinaria, pero no a cualquier precio.

Acabaré recordando que según el Diccionario de la lengua española (DLE) de la Real Academia Española (RAE), el término soberanía tiene cuatro acepciones. Me quedo con la que dice que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente y me pregunto qué significa exactamente ser un Estado independiente cuando un fallo técnico fuera de nuestras fronteras puede apagar nuestros hospitales, nuestros bancos o infraestructuras críticas durante horas y días.