La responsabilidad no se automatiza

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar /

Llevamos años reclamando supervisión humana sobre las decisiones de la inteligencia artificial. Queremos que haya personas capaces de comprenderlas, cuestionarlas e intervenir cuando sea necesario. Sin embargo, ante una tragedia como el accidente ferroviario de Toledo, surge una exigencia aparentemente opuesta: disponer de más y mejor tecnología capaz de actuar automáticamente para impedir que un error humano termine en una catástrofe.

La contradicción es solo aparente. Ambas demandas responden a una misma preocupación: proteger a las personas. Lo que debemos resolver es cómo distribuir las funciones y las responsabilidades para que esa protección sea efectiva.

Conviene empezar por una precisión: automatización e inteligencia artificial no son sinónimos. Un sistema de protección que ordena una frenada automática no necesita incorporar IA para desempeñar una función crítica. Tampoco supervisar una tecnología significa que una persona deba autorizar cada una de sus actuaciones. Hay situaciones en las que la seguridad depende, precisamente, de intervenir sin esperar una reacción humana.

La supervisión debe servir para establecer condiciones de funcionamiento, comprobar que se cumplen, detectar límites y determinar qué hacer cuando algo falla. Debe ser real, ejercida por personas con formación, información, medios y autoridad. Colocar a alguien delante de una pantalla no garantiza por sí mismo ninguna de esas condiciones.

También debemos exigir que la tecnología esté preparada para los errores previsibles de quienes la utilizan. Y que las personas dispongan de procedimientos claros y seguros cuando esa tecnología deje de funcionar. La seguridad se construye considerando ambas posibilidades, no confiando en que una de las partes será infalible.

Por eso, la discusión sobre quién debe tener la última palabra resulta insuficiente. Necesitamos saber quién define las condiciones de una decisión, quién verifica su seguridad, quién mantiene el sistema y quién responde por cada obligación. Automatizar una actuación no hace desaparecer esas responsabilidades.

Desde la Ingeniería Informática llevamos tiempo defendiendo que los sistemas que sostienen servicios esenciales requieren una atención acorde con su importancia. La informática forma parte de las infraestructuras de las que dependen nuestra movilidad, nuestra salud o nuestro suministro de energía. Su fiabilidad exige inversión sostenida durante toda su vida útil.

El mantenimiento merece aquí un lugar central. Inaugurar una infraestructura produce titulares; conservarla en condiciones de seguridad rara vez los genera. Sin embargo, revisar, probar, actualizar, documentar y gestionar la obsolescencia son tareas decisivas. La seguridad debe preservarse después de la puesta en servicio, a lo largo de los años y de cada cambio.

Ese esfuerzo necesita presupuesto, pero también conocimiento y responsabilidad. Aumentar una partida presupuestaria será insuficiente si los trabajos no son ejecutados, dirigidos y supervisados por profesionales con las competencias adecuadas. Debemos poder acreditar quién asume cada función, con qué preparación y bajo qué controles. Y exigir a las organizaciones que proporcionen los recursos y las condiciones necesarios para desempeñarla.

Defender la cualificación profesional en estos ámbitos responde a una obligación con la sociedad. Cuando un sistema puede afectar a la vida de las personas, la competencia de quienes intervienen en él debe poder demostrarse. La confianza necesita evidencias.

Esa misma exigencia debería acompañarnos cuando hablamos públicamente de tecnología, especialmente después de una tragedia.

Estos días, siglas como LZB o ERTMS han entrado en conversaciones, tertulias y titulares. Explicar su funcionamiento ayuda a comprender lo ocurrido. Aventurar conclusiones sobre un accidente exige, además, disponer de evidencias concretas. Conocer una tecnología no equivale a conocer qué sucedió en una instalación determinada, en unas condiciones determinadas y durante una secuencia de hechos que debe investigarse.

Quienes intervenimos en el debate público tenemos la obligación de distinguir los hechos contrastados de las hipótesis, explicar los límites de nuestro conocimiento y reconocer cuándo todavía no hay una respuesta. También los medios deben poder identificar la experiencia específica que respalda a las voces que presentan como expertas. Esa exigencia nos incluye a quienes representamos a organizaciones profesionales.

La prudencia es compatible con la crítica y con la exigencia firme de responsabilidades. Podemos reclamar transparencia, investigaciones rigurosas y mejoras sin anticipar culpables ni convertir una posibilidad en una certeza. Desde nuestras organizaciones ofrecemos el conocimiento de nuestros profesionales y peritos para contribuir al análisis técnico y a la mejora de los sistemas.

En un contexto de polarización, las explicaciones precipitadas encuentran fácilmente una audiencia. Pero la confianza, que cuesta años construir con hechos, puede deteriorarse en minutos con opiniones irresponsables.

Debemos exigir rigor a quienes diseñan, implantan, mantienen y gestionan la tecnología. Y también a quienes opinamos sobre ella. En ambos casos, nuestra primera obligación es con las personas.

No pongamos nuestros quince minutos de gloria por encima de ellas.

*** Fernando Suárez Lorenzo es presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática