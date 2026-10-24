El sandbox financiero ha venido para quedarse

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Hace cinco años, España ponía en marcha una herramienta que entonces sonaba casi a ejercicio de fe regulatoria: un espacio controlado de pruebas donde startups, fintechs y promotores individuales podían testar sus modelos de negocio bajo la mirada de los supervisores, sin necesidad de esperar a una licencia completa para saber si su idea funcionaba. La Ley 7/2020, conocida como la Ley Sandbox, situó a nuestro país a la altura de Reino Unido, pionero en esta figura desde 2016, y convirtió al sandbox financiero en una pieza más del ecosistema de innovación del sector.

Un lustro después, el balance ya habla por sí solo. Ciento diecisiete proyectos han pasado por el sandbox a lo largo de diez cohortes, y más de cuarenta ya han dado el salto a la operación real, dejando el laboratorio para convertirse en servicios que hoy utilizan miles de ciudadanos. No es un dato menor si se compara con la cautela con la que nació la iniciativa, cuando muchos veían la convivencia entre innovación y regulación casi como una contradicción.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa reunió a los tres supervisores del sistema financiero español (Banco de España, CNMV y DGSFP) junto a varios de los proyectos que han pasado por el sandbox, en un acto con un título que resume bien la etapa que se abre: "De la experiencia, al impulso".

Allí, el vicepresidente Carlos Cuerpo presentó una reforma que va más allá del ajuste técnico y que reconoce algo que quienes han pasado por el sandbox llevan tiempo señalando: la herramienta funciona, pero necesitaba evolucionar.

La reforma se mueve en dos frentes. El primero es legislativo: se incorpora al anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero y su cambio más visible es la sustitución del sistema de convocatorias semestrales por una ventanilla abierta de forma permanente.

Hasta ahora, un proyecto que no encajaba en los plazos de una cohorte tenía que esperar meses para volver a intentarlo; a partir de ahora podrá presentar su solicitud en cualquier momento. Junto a eso, se plantea reducir en torno a un 30% los plazos de evaluación, de una media de seis meses a poco más de cuatro, simplificando además la documentación exigida y ajustándola al tamaño y la naturaleza real de cada proyecto.

El segundo frente tiene menos titulares, pero probablemente más impacto práctico: el apoyo financiero. El Instituto de Crédito Oficial pondrá en marcha una línea específica de financiación para facilitar el acceso al sandbox, pensada sobre todo para las empresas más jóvenes y los promotores individuales, que muchas veces tienen la idea y el talento, pero no los recursos para sostener un proceso de pruebas. Es una manera de reconocer que el principal obstáculo para innovar no siempre es regulatorio: a veces es, simplemente, de caja.

Puedo hablar de esto con cierto conocimiento de causa. La idea de vincular el consumo cotidiano con el ahorro para la jubilación no tenía un encaje regulatorio evidente. No existía una categoría previa en la que encajar un modelo que generaba ahorro complementario sin pedir al ciudadano que cambiara sus hábitos ni asumiera un coste adicional.

El sandbox permitió justamente eso: probar el modelo con usuarios reales, identificar riesgos, reforzar la protección del usuario y construir, paso a paso, la seguridad necesaria para operar con garantías. Sin ese espacio de prueba habría sido mucho más difícil demostrar que innovación y protección del ahorro previsional no son objetivos contrapuestos.

Esa es, en el fondo, la gran aportación del sandbox: no sustituye a la regulación, la alimenta. Cada proyecto que empieza a operar deja detrás un aprendizaje que termina incorporándose a la norma general. La propia reforma de la Ley del Mercado de Valores, que ha recogido soluciones surgidas de proyectos que pasaron por el espacio de pruebas, es un buen ejemplo de cómo el regulador aprende del banco de pruebas tanto como el banco de pruebas aprende del regulador.

Conviene no perder de vista, sin embargo, que un sandbox no es un salvoconducto ni una vía rápida hacia el mercado. La entrada no supone ninguna autorización para operar con carácter habitual, y los proyectos participan bajo unos límites y una supervisión estrecha, precisamente para que la seguridad del usuario no se vea comprometida en ningún momento.

Esa cautela es la que ha permitido que la herramienta gane confianza con el paso de los años, y también la que explica por qué ahora se puede dar el paso de ampliarla sin renunciar a las garantías.

Que el Gobierno haya optado por reformar el sandbox en lugar de sustituirlo por otra cosa dice mucho sobre lo que ha significado esta primera etapa. En un sector tan intensamente regulado como el financiero, donde cualquier cambio normativo puede tardar años en materializarse, contar con un espacio donde probar antes de legislar es un activo que muy pocos países han conseguido construir con esta solidez.

Fintech, insurtech, identidad digital, medios de pago, modelos de ahorro complementario: todos comparten la necesidad de un lugar donde equivocarse forme parte del proceso, sin que el error recaiga sobre el usuario final.

La ventanilla permanente, los plazos más cortos y la financiación del ICO no cambian la esencia del sandbox: la refuerzan. Y esa esencia es sencilla de resumir: innovar con seguridad no es una frase de discurso institucional, es una manera concreta de construir un sistema financiero más ágil sin renunciar a la protección de quienes confían en él.

Cinco años después de su nacimiento, el sandbox financiero español ha dejado de ser una apuesta para convertirse en infraestructura. Y toda infraestructura que funciona, tarde o temprano, deja de discutirse y empieza a ampliarse. Eso es exactamente lo que está pasando ahora.

*** David Herrando es director general de Pensumo.